"Rito de iniciación": denuncian abusos sexuales en una empresa de Techint

Según la denuncia, los abusos fueron cometidos en la zona de vestuarios y en vehículo de traslado. Ocho personas fueron despedidas y habría más de una víctima.

La justicia de Neuquén investiga una denuncia por reiterados abusos sexuales contra un hombre en la empresa Tenaris del Grupo Techint en la localidad de neuquina de Senillosa. Ocho personas fueron despedidas de sus puestos de trabajo.

Un operario que acababa de ingresar a la empresa Tenaris denunció abusos por parte de sus compañeros de trabajo en un "rito de iniciación", por lo cual se abrió una investigación y ocho empleados fueron despedidos.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid informó a Télam que los episodios de abuso denunciados por la víctima ocurrieron en dos oportunidades, uno de ellos el día que ingresó a la empresa productora de tubos para uso energético en los vestuarios donde hubo "forcejeos y tocamientos" bajo la excusa de que "le tocaba el festejo de cumpleaños"; y el segundo episodio en una combi "lo agreden con connotaciones sexuales".

El operario informó la situación ante los directivos de la empresa, quienes "inician una investigación y lo acompañan a hacer la denuncia", contó Breide Obeid.

Con la investigación del caso, se determinó que no fue un caso aislado. El fiscal señaló que "lo que surgió de esa investigación que hicieron administrativa, de testigos que corroboraron los dichos de la víctima, es que no fue un hecho aislado, sino que este era un rito que se venía haciendo, un rito de iniciación del empleo", por lo que manifestó que "estamos esperando que a partir de esto venga algún otro operario que haya pasado por la misma situación y no se haya animado a denunciar".

Según informó Breide Obeid, el lunes pasado Tenaris despidió a los cinco trabajadores que, según la investigación, formaron parte de los episodios de abuso, y también desvinculó a tres supervisores y encargados del sector. Además, contó que los imputados "hacían referencia a una cuestión de maltrato, pero lo que veíamos era que la víctima estaba en riesgo porque lo estaban marcando como responsable de alguna manera de los despidos" y agregó que "notificamos de la causa penal a cinco (trabajadores despedidos), y fijamos la prohibición de acercamiento y contacto con nuestra víctima".

El denunciante se encuentra con atención psicológica y según el fiscal, "la empresa lo ha sabido contener" y lo mantuvo en su puesto de trabajo. Asimismo, la empresa Tenaris emitió un comunicado sobre lo ocurrido.

El comunicado de la empresa Tenaris

Tenaris informa que luego de tomar conocimiento de graves situaciones de acoso sufridas por un operario de la empresa ocurridas en las instalaciones de la localidad de Senillosa (provincia de Neuquén), se llevó a cabo una investigación interna y, como resultado del relevamiento, se adoptaron medidas disciplinarias sobre un total de 11 empleados.



Cabe destacar que la empresa cuenta con una "Línea Transparente" para que sus empleados puedan denunciar de manera segura y confidencial cuando se identifican acciones y desvíos al Código de Conducta. La misma está habilitada 24/7, los 365 días del año y está disponible para empleados, proveedores, contratistas, clientes, entre otras partes interesadas.