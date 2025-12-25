Habló la familia de la nena de 12 años herida por una bala perdida: "No empeoró"

Uno de los tíos de la nena, de 12 años, que fue herida por una bala perdida en medio de los festejos de Navidad afirmó que, por el momento, parece que "no está comprometida ninguna parte motora" y que, tras el brutal accidente, su cuadro "no empeoró", desde que fue internada durante la madrugada de este jueves.

El hecho sucedió pasada la medianoche del 25 de diciembre, en el barrio Villa Sarmiento, partido de Morón. La menor había salido a la calle a ver los fuegos artificiales junto a su familia cuando un proyectil impactó en su cabeza. Su tío Pablo dialogó con varios medios presentes en el barrio e indicó que "hay que seguir esperando" para ver cómo será su evolución.

"El cuadro está controlado dentro de los parámetros que se esperan", sostuvo el hombre ante los medios que se acercaron al lugar. Hasta el momento, la investigación no determinó quién efectuó el disparo que podría haber sido fatal. Al mismo tiempo, los vecinos del lugar aseguraron que encontraron restos de proyectiles en los patios de sus casas.

Qué pasó con la nena herida por una bala perdida

“A las 12:05 pasó eso y cayó desplomada. Estábamos acá en la vereda y al toque la llevamos al hospital. Ella estaba mirando al cielo, mirando los fuegos artificiales. Le pegó de costado. Hay que ver que quizá le rozó y no le tocó nada adentro”, relató el hombre a la prensa.

Pese a la gravedad de la situación "está mejor, estable. La parte motriz y esas cosas no tocó". "Ojalá Dios quiera que pueda vivir tranquila. Es una criatura. Ella ahora está sedada pero con todo inflamado, la bala todavía sigue adentro”, sostuvo.

El traslado al hospital

El episodio sucedió en la puerta de su vivienda, ubicada en las calles Pedro Castelli y Madero. En ese momento, la niña cayó al suelo de manera repentina y sus familiares advirtieron que presentaba una lesión sangrante en la zona de la cabeza.

De inmediato fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde recibió las primeras atenciones médicas. Sin embargo, debido a la gravedad de la herida, cerca de las 6 fue derivada a la Clínica de la Trinidad de Ramos Mejía, donde permanece internada en la unidad de terapia intensiva.

El parte médico oficial indicó este jueves por la mañana que la paciente se encontraba en estado crítico, ya que el proyectil ingresó por la nuca y no tiene orificio de salida, lo que complica la evolución clínica y requiere cuidados intensivos permanentes.

Las próximas horas son clave para la investigación, ya que pasará por los testimonios que puedan aportar los vecinos del barrio. Tras haber ingresado la niña a la clínica, los médicos realizaron la denuncia sobre lo que ocurrió ante Policía de la Provincia de Buenos Aires y tomó intervención personal de la comisaría 5ª de Morón.