Muchas veces los festejos de Navidad se ven opacados por episodios insólitos que podrían haber terminado en tragedia. En Morón, una nena de 12 años resultó gravemente herida por una bala perdida y, dos días después de la celebración de Nochebuena, sigue internada en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad.

Se trata de Angelina, la menor de edad que había salido junto a sus familiares para ver los fuegos artificiales y recibió el impacto de la bala perdida en la cabeza. Ahora la Policía encontró un video que podría ser clave para determinar de dónde se produjo el disparo que casi la mata.

Cómo fueron los hechos

La menor de edad estaba en la vereda de su casa mirando los fuegos artificiales junto a sus familiares en la noche de Navidad cuando sintió en la cabeza el impacto de una bala perdida. “Me quema”, llegó a decirle a uno de sus primos antes de desvanecerse.

Ocurrió apenas pasadas las 12 de la noche en Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón. La Policía está investigando de dónde provino el disparo y ahora analiza un video grabado en una casa vecina, donde se escucha el estruendo que bien podría ser la bala que impactó en la cabeza de la menor.

Se estima que el disparo fue ejecutado por un vecino de la familia. Los médicos que atienden a Angelina confirmaron que su estado de salud es crítico porque la bala se alojó en la fosa posterior del cráneo, sin orificio de salida.

Cómo está Angelina, la niña herida por la bala perdida

La menor de 12 años continúa internada en la terapia intensiva del Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Su estado de salud es crítico, pero Angelina sigue luchando por su vida.

Las fuerzas de seguridad a cargo del caso están investigando distintos indicios para dar con el responsable del disparo que causó el horroroso episodio. En esa línea, uno de los videos obtenidos en las últimas horas, podría ser la clave. En las imágenes puede verse a un niño jugando con una estrellita en el patio de su casa, vecina a la de Angelina.

A continuación se puede oir el estruendo de un disparo, que podría corresponder al que alcanzó a la menor de edad en su patio. Identificando el momento exacto, la Policía podría estar más cerca de encontrar a la persona que, de manera negligente, podría haber matado a Angelina.