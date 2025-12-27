Avance clave en el caso de la bala perdida que hirió a una nena de 12 años en Navidad

La Justicia sigue con detenimiento el caso de Angelina, la nena de 12 años baleada en Villa Sarmiento, partido de Morón, durante la madrugada del 25 de diciembre en plena Navidad.

Actualmente la niña continúa internada en el Sanatorio de La Trinidad, los médicos no pudieron operarla para quitarle la bala que la hirió de gravedad. Sin embargo, sí lograron realizar una tomografía que sirve de evidencia para el caso que lleva adelante la Unidad Fiscal N°3 de Morón.

Gracias a ese material, se pudieron determinar los calibres aproximados para luego encontrar el arma con la que se disparó en un avance clave para la investigación.

El equipo de la fiscal Valeria Courtade indicó a Infobae que, tras realizar la tomografía, se analizó la imagen con tecnología de alta resolución para medir el proyectil que impactó en la cabeza de la nena. De esta manera, identificaron dos calibres: 38 y 9.

Según dijeron los expertos, "los calibres 38 normalmente corresponden a armas fáciles de manejar y los calibres 9 pueden corresponder a pistolas semiautomáticas mucho más potentes".

Cómo sigue la investigación

Con estos nuevos datos, los investigadores trabajarán en identificar a la persona que disparó. En conjunto con la Policía Federal, están cotejando una base de datos de vecinos con portación de arma y compararán dicha información con los proyectiles que también se encontraron en el lugar del hecho.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad, a su vez, se sumarán a la evidencia que ya posee la fiscal del caso.

El estado de salud de la nena de 12 años baleada en Navidad

Según detalló la familia, apenas pasada la medianoche, la niña salió a la calle con su familia para jugar con sus primos cuando, de un momento a otro, cayó al piso y empezó a gritar fuertemente que "se le quemaba la cabeza".

Angelina permanece internada en el Sanatorio de La Trinidad y según afirmó su tío abuelo, Ricardo, se encuentra "estable y respondiendo a diversos estímulos".

En declaraciones televisivas, el hombre sostuvo que "se alimenta por suero" y que los médicos les dijeron que habrá que esperar 48 horas más para que la parte del cráneo donde tiene la bala se desinflame.

Ricardo también mencionó que, por fortuna, el incidente "no afectó el habla ni el movimiento", pero pidió a los vecinos que se acerquen a la comisaría a denunciar, si tienen información sobre el responsable. "Espero que esto no vuelva a pasar. Quien lo hizo tiene que caer. Las personas pueden denunciar de forma anónima", expresó. Y sentenció: "Creo que se va a recuperar, tengo fe".