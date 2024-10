"Borracho y drogado": las últimas horas de Liam Payne y los desconsolados mensajes de cercanos a One Direction

El cantante Liam Payne, ex miembro de One Direction, murió en las últimas horas luego de caer a un tercer piso de un hotel ubicado en el barrio porteño de Palermo y si bien se desconocen las causas de lo ocurrido, se conocieron detalles –por testigos o trabajadores del hotel– de cómo fueron sus últimas horas y su estado emocional. Varios de ellos, según se observa en el llamado al 911, señalaron que estaba "agresivo" y bajo los efectos del alcohol y estupefacientes. "Estaba borracho y drogado, medio de joda", confesó una usuaria y fanática del joven.

"Fui una de las últimas personas en hablar con Liam Payne. En 40 minutos, me mandaron 2.000 mensajes. Estaba súper borracho el chabón, estaba drogado y me pareció que estaba medio de joda", cuenta en un video publicado en su cuenta de TikTok la usuaria @carolagaunaa.

En la misma línea, la joven sostuvo: "Fui una de las últimas personas con las que habló, pasó de ser el día más feliz de mi vida a uno de los más tristes. Quizás fui la última persona que lo escuchó cantar, estoy destruida. Me siento mal, tengo su perfume encima todavía, es una locura. Sé que era famoso y yo no le importaba, pero me pone la piel de gallina".

La joven compartió una imagen con Payne tan solo horas antes de que cayera del balcón del hotel. "Él se estaba quedando en el hotel de al lado del restaurante donde trabajo, al cual le servimos el desayuno. Era obvio que en algún momento iba a bajar, estábamos todas con la expectativa", explicó. Cuando el compositor de 31 años bajó al restaurante, se mostró amable y divertido. "Me preguntó 'do you speak english?' (si hablaba inglés), le digo que sí y me guiña el ojo", agregó e hizo el gesto como si se desmayara –frente al propio Liam–; algo que generó risas en el lugar.

Rápidamente le proponen sacarse una foto junto a su mánager, quien se encontraba en el lugar y se abrazaron. "Lo agarré con todas mis fuerzas. Se fue sonriéndome, yo feliz de la vida. Al rato vuelve a entrar y pasa cantando, mirándome. ¡Lo vi cantar, lo escuché cantar en vivo! Y vuelve a guiñarme el ojo. No puedo creerlo, gente. Lloro, tiemblo, me cago de risa, tengo taquicardia... No pienso lavarme estas manos nunca más en mi vida", repasó.

"Acá les iba a compartir cómo lo había conocido. Tengo el corazón roto, gente", escribió en la descripción.

El cantante de "Strip That Down" y "First Time", entre otras canciones, se encontraba en Argentina desde hace varias semanas. Si bien dejó en claro que tenía cuestiones que resolver en Buenos Aires, aprovechó la ocasión para asistir al show de su excompañero Niall Horan, quien se presentó en el Movistar Arena en la gira "The Show Live On Tour".

Qué dicen los miembros de la ex boyband

"Desconsolada", escribió la hermana de Zayn Malik, Sasha, a través de su cuenta de X, y fue la primera persona cercana a la ex banda One Direction en expresarse públicamente. Hasta el momento, ninguno de los artistas utilizó sus cuentas públicas para despedirlo o

Por su parte, la madre de Harry Styles, Anne Twist, se hizo eco de la trágica noticia que llegó desde buenos Aires. "Era solo un chico", escribió la mujer en su cuenta de Instagram y lo acompañó con un corazón roto. Rápidamente, su publicación se volvió viral y recibió cientos de comentarios de diversas fanáticas.

“Cuidate mucho en este momento y cuida de Harry”, “Me rompió el corazón la noticia”, “Se fue muy pronto y muy joven, siempre estará en nuestros corazones” y “Mis pensamientos y deseos están con su familia”, fueron algunos de los mensajes que que recibió en redes sociales.