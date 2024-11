Abel Pintos reveló la noche que vivió y dejó mudo al folklore: "No dormí nada".

Abel Pintos impactó al folklore con un sorpresivo anuncio que hizo sobre su vida privada. El reconocido cantante, quien está constantemente haciendo shows para su público desde hace meses, dio un inesperado anuncio en el que les confesó a sus seguidores que, por un particular motivo, no durmió nada en toda la noche.

Pintos no solamente es conocido por su inconfundible voz y su brillo arriba del escenario, sino también por el contacto estrecho que mantiene con sus seguidores. En este contexto, les contó todo sobre la noche que vivió en las últimas horas, a causa de un evento inesperado que surgió en su vida.

"Buen día. Bueno, son pasadas las 7 y media de la mañana, es una hermosa mañana de viernes. Yo me estoy yendo a dos reuniones que tengo bien temprano y la verdad es que voy caminando medio zombie porque no dormí nada", comenzó diciendo el músico. Luego, aclaró que no tiene que ver con Rosario, su hija recién nacida, sino con otro motivo.

"Ahora, ¿no dormí nada porque Rosarito tiene menos de dos meses? No, porque Rosarito la verdad que durmió bárbaro", siguió. Luego, explicó la verdadera razón: "No dormí nada porque mañana empiezo treinta conciertos en el Luna Park con Luciano Pereyra. O sea, ¿entendés? Con Luciano Pereyra. La manija es total".

El anuncio de Abel Pintos junto a Luciano Pereyra que conmueve al folklore

Abel Pintos y Luciano Pereyra sorprendieron al folklore al anunciar el proyecto solidario que prepararon juntos. Ambos artistas son conocidos y queridos por su público no solamente por su música y su carisma, sino también por su cercanía con su público, su calidez, su calidad humana y su interés por ayudar a otras personas.

Por esta razón, los dos músicos de folklore, que anteriormente habían realizado un show sorpresa para 800 mujeres de Mar del Plata en el Día de la Madre, volvieron a reunirse para una nueva acción benéfica. Esta vez, fue para ayudar a los niños que más lo necesitan. Su gesto conmovió a miles de personas, quienes le demostraron su cariño en las redes sociales.

Los dos músicos se juntaron para colaborar con el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez a través de una campaña de recaudación. El objetivo de este proyecto es juntar fondos para remodelar el área de internación clínica. De esta forma, los dos cantantes le donaron a la cooperadora del hospital 10 mil entradas para los shows que harán este año en el Luna Park. El dinero recaudado de estas entradas se destinará al hospital.

La campaña, llamada "Ladrillo + Ladrillo", contó con la mención especial y distinción de la Presidente de la Cooperadora, Alicia Garré; y del Director del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, Dr. Pablo Neira. Para coronar el momento, los dos músicos recorrieron todo el área de Internación Clínica, donde compartieron un encuentro con los pacientes y médicos.

Marcela Morelo contó lo que nadie sabía de Abel Pintos y Luciano Pereyra: "Se hizo"

La popular cantautora Marcela Morelo relató una particular y especial curiosidad desconocida sobre la composición de “Es ahora”, la nueva canción de Abel Pintos y Luciano Pereyra, reconocidos cantantes y artistas de folklore, que cuentan con millones de fanáticos. "

Me quedé ahí, calladita, cerré mis ojos, estaban haciendo el tema y yo digo ¡wow!", confesó sobre el momento que le tocó vivir con ambos artistas referentes del folklore. "Lo último que hicieron Abel Pintos y Luciano Pereyra, lo cuento porque me da orgullo, lo hizo mi marido", resumió Marcela Morelo en una entrevista radial con el programa El Puente. La pareja de la cantante es el productor musical, con quien tiene 26 años de relación.

Precisamente, la creación del exitoso "hit" de Abel Pintos y Luciano Pereyra estuvo en manos de Rodolfo Lugo, un destacado productor. Pero eso no fue todo su rol, ya que el escenario de la producción fue más que especial para la compositora. "Se hizo en casa", expresó con alegría.

Luego también recordó otros detalles de aquel día inolvidable en el que los artistas, que se presentarán en el estadio Luna Park durante varias fechas de diciembre próximo, se encontraban en el proceso creativo de la nueva pieza musical. Según contó, ella les pidió permiso para permanecer en el lugar mientras trabajaban: "Lo último que hicieron Abel Pintos y Luciano Pereyra (lo cuento porque me da orgullo) lo hizo mi marido y se hizo en casa".