El cantante Andrés Ciro Martínez despidió a Diego Armando Maradona entonando la estrofas del himno nacional que cientas de veces el astro del fútbol interpretó en la cancha de fútbol.

En su cuenta de Instagram, el ex vocalista de Los Piojos y líder de Ciro y los Persas le agradeció con un mensaje en la cuenta oficial de su banda y esta interpretación, acompañada por un “Gracias Diego”.

"Chau Diego. Por siempre el más Grande. Hipnótico. Velocidad y belleza. Picardía. Nunca una de mas. Jamás. Y un millón de anécdotas. Adentro de la cancha. Y afuera. Un millón de años viviste. No sesenta", agregó en un extenso texto sobre lo que significó Maradona para él.

Eras humano al final. Como dijo el gran Fontanarrosa: “Que me importa lo que Diego hizo con su vida, me importa lo que hizo con la mía”. Te vamos a extrañar. Me hubiera gustado cantar con vos tu tema en versión tanguera. Pero bueno. Lo haremos más adelante. Que descanses Diego. Que juegues mucho. Y que nadie te joda. Te quiero. Mis condolencias a sus familiares", sintetizó.

Cabe recordar que Los Piojos fueron los autores de uno de los grandes temas homenaje al astro del fútbol mundial, Maradó, que cobró gran popularidad durante el final de los 90 y principio de los 2000.