Una escena tan cotidiana como inesperada se coló en la reciente visita de Javier Milei a Bahía Blanca. Mientras el Presidente recorría la ciudad y se reunía con militantes de La Libertad Avanza, una mujer salió al balcón de un edificio para ver qué pasaba en la calle. Lo hizo con un toallón en la cabeza y otro cubriendo su cuerpo, aparentemente después de haberse duchado.

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A su lado, un joven sacó el celular y registró el momento. Poco y nada se sabe de la identidad de la mujer en el balcón. La imagen no tardó en difundirse en redes sociales y se convirtió en una de las más llamativas que dejó el viernes.

No trascendió la identidad de la mujer ni en qué edificio estaba. Según especulan los usuarios de las redes sociales, el joven a su lado sería su hijo. El muchacho parece divertido con la escena de la caravana libertaria y de Javier Milei pasando por la calle de su edificio. Algunos fueron más allá y calificaron al joven como el estereotipo del votante libertario. A su lado, su madre, con el rostro no muy amistoso ante la escena. Lo que quedó fue el contraste entre la formalidad del recorrido oficial y una escena doméstica, casi de barrio, que las redes se encargaron de difundir.

La mira de Milei en 2027

El Presidente llegó a Bahía Blanca el viernes 18 de septiembre acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, y el diputado nacional Sebastián Pareja, titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Lo acompañaron el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín; el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, y el CEO de Mega, Tomás Córdoba. Según se informó, la compañía ejecuta un plan de expansión de unos 365 millones de dólares para ampliar su capacidad de procesamiento de líquidos del gas natural, en línea con la producción que llega desde Vaca Muerta. Durante la recorrida, Milei también valoró la inversión de Pampa Energía en la ciudad.

La visita tuvo además un componente político de cara a 2027. El oficialismo busca fortalecer su estructura partidaria en la provincia de Buenos Aires y la jornada formó parte de ese armado territorial, en el marco del operativo por la reelección que impulsa la cúpula de La Libertad Avanza. Karina Milei había encabezado días antes un encuentro en un local partidario, dentro de esa misma estrategia.

Al terminar el día, el Presidente compartió en sus redes fotos del encuentro frente al hotel con un mensaje: "Muchas gracias, Bahía Blanca".