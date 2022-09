Guía de motos: cómo elegir la que más te conviene

Si estás a punto de comprarte una, deberías conocer antes todos los tipos de motos. La gran variedad que ofrece este tipo de vehículos hace que puedas encontrar la que vaya mejor con vos. En esta nota vas a encontrar las características esenciales de cada tipo para tomar la mejor decisión.

¿Cuáles son los tipos de motos?

Si bien vas a encontrar la sensación de libertad en cualquiera de ellas, creemos importante que te sientas a gusto. La experiencia de la conducción de motos es única, y más aún si es personalizada a tus gustos o necesidades.

A continuación te contaremos sobre los distintos tipos de motos que existen. Así también las compararemos detallando qué las distingue entre sí. Estamos seguros de que al final vas a saber cuál es tu tipo.

Existen muchos motivos para manejar una moto. Desde su utilidad, su practicidad hasta correr en un circuito por deporte o diversión. O bien, por el propio placer de sentir la sensación única que dan. Ahora, vamos a ver cuál es la mejor para vos, ¿estás preparado?

Ciclomotores

Vamos a comenzar el recorrido por los distintos tipos de motos con las más pequeñas de ellas. Los ciclomotores suelen ser el inicio en el mundo de las motos para muchos.

Parecidas más bien a un juguete y sin necesidad de tener licencia para conducirlas, generalmente, los ciclomotores acumulan anécdotas adolescentes. Sin embargo, las hay también con sus dueños de más de cinco décadas.

Sus motores no superan los 50 centímetros cúbicos, por lo que no podés esperar mucha potencia o velocidad. Pero su simple motor de dos tiempos te va a brindar una fiabilidad única. También conllevan un gasto muy reducido en combustible y mantenimiento.

Los ciclomotores son una buena opción para moverse por distancias cortas de manera ágil, pero no mucho más. Para muchos fanáticos, los ciclomotores no llegan a ser motos. Nosotros no dudamos en agregarlos a la lista porque se ganaron su lugar en el ideario motoquero.

Scooters

Los scooters se aproximan más a lo que conocemos por moto. Este estilo de motos ya conlleva una ciclística más compleja, y motores usualmente más grandes que las anteriores. Sin embargo, la posición de manejo y su forma hace que a veces se discuta si son motos específicamente.

Los scooters se caracterizan sobre todo por su comodidad entre los otros tipos de motos. Tanto por sus asientos amplios, como por los distintos compartimentos para guardar objetos, ofrecen un confort distinto a las motos más tradicionales.

Por ejemplo, hay algunos con tanto espacio en sus bauleras que se pueden guardar allí cascos, o bien alguna compra. Pero no solo tienen esta practicidad. Usualmente son los preferidos cuando se busca un vehículo ágil para las ciudades.

En este punto es clave que sean automáticos, es decir, no requieren de embrague y cambio de marchas.

Un cambio importante con respecto al ciclomotor es su potencia y velocidad. Con los scooters ya se hace posible manejar por avenidas o hasta algún tramo por autopista. Sus cilindradas suelen ir de los 125cc a los 300cc.

Ahora, ¿escuchaste alguna vez hablar de los Maxiscooters? Te contamos qué son: básicamente, responden al mismo estilo de moto, con una diferencia en el motor que va de los 400cc en adelante.

Además de su potencia superadora, el maxiscooter alcanza una mayor velocidad. Así mismo, tienen un peso y estabilidad más adecuados para trayectos más largos de ruta o autopista.

Sigue siendo ideal para uso urbano, pero pensada para quienes viven lejos de la ciudad y deben completar largos traslados, algunos por rutas o autopistas.

Motocross

Este tipo de motos nos lleva al otro extremo de donde estábamos. Con las cross tenemos que tener en cuenta que los agregados estéticos no importan, ni tampoco el confort. Al ser una moto de competición todo esto se reduce con el fin de perder peso y ganar agilidad.

Las competencias de enduro son conocidas en todo el mundo: circuitos cerrados de terrenos de tierra y barro, obstáculos, dunas, derrapes y saltos.

Este tipo de motos debe responder a esas exigencias, por ello tienen suspensión blandas y de largo recorrido. Así también ruedas de distinto rodado compuestas por rayos, y llevando cubiertas con “tacos” para lograr el mejor agarre.

Sin embargo, es posible verlas circulando por las calles. Si bien no son lo más cómodo, es innegable que brindan una agilidad inmejorable. Posiblemente, la elección se deba, muchas veces, más al gusto estético que al del confort, ¡y es completamente válido!

Un consejo aquí es que si se la va a elegir para uso diario, y preferentemente sobre asfalto, cambia sus cubiertas. Unas gomas con dibujo de calle van a durar mucho más. Las cubiertas off-road son para terrenos más blandos, por lo que no durarán nada en asfalto y además se sentirán inestables.

Supermotard

Conectado con lo anterior, encontramos a las motard. Este tipo de motos forma parte de la estructura de las enduro, es decir que también tienen un carácter de competición. Las diferencias están en distintos accesorios que se cambian para adaptarlas a terrenos de asfalto.

Sus cubiertas son más anchas que las de una enduro, y con dibujo de calle, para mejor agarre en pista asfáltica. Si prestás atención, vas a notar que posiblemente su suspensión sea más dura, ya que en terrenos uniformes esto da más estabilidad.

Otras diferencias pueden hallarse, por ejemplo, en sus frenos, que seguramente sean de mayor fuerza, pensando en un uso diario. En ese sentido, quizás porten caños de escape menos ruidosos para cumplir con las normas de tránsito urbano.

Trial

Las trial son motos exclusivamente de competición y muy poco frecuentes en el uso diario. No es posible circular con este tipo de motos, ya que no cumplen con las normas de seguridad vehiculares. No poseen luces, portapatentes, ni siquiera asiento, además de que su comportamiento es bastante brusco.

De elegirla, tendrías que saber que su uso es muy exclusivo, en entornos profesionales o para practicantes de la disciplina. Son motos muy costosas para un uso muy reducido. Así que, a menos que seas un experto de mototrial, no te recomendamos ir por una de estas.

Trail

Aunque con un nombre que suena muy parecido a las anteriores, son totalmente distintas. Este tipo de motos está basado en brindar un equilibrio perfecto entre distintas prestaciones. Las “traileras” intentan no dejar nada afuera: potencia, velocidad, comodidad, equilibrio, y tipos de conducción.

La idea que da origen a estas motos es la de un vehículo cómodo que sea útil para aventuras. Para esos viajes en donde los terrenos alternan entre asfalto, ripio o tierra.

Su velocidad y aplomo en ruta te van a permitir completar largas distancias con buen tiempo y ritmo. Y algo más: si necesitás salirte de la ruta, posee todo lo necesario para adaptarse a ese tipo de manejo .





Por su versatilidad podríamos llamarlas las “todoterreno” de las motos. Así que si sos de los que quieren salir a recorrer el mundo en dos ruedas, acá está tu ideal.

Ahora bien, deberás saber qué tipo de viaje preferís hacer para saber cuál de ellas elegir. Mientras más grande el motor tendrás mejores resultados en ruta, pero será más pesada al momento del off-road. Un motor más pequeño te dará más ligereza para sortear obstáculos, pero menos estabilidad en rutas ventosas, por ejemplo.

Naked

Entre las naked seguramente encuentres las más cotidianas de todos los tipos de motos. Su particular nombre se refiere a la reducción de apliques estéticos o carenados plásticos, de chapa o fibra de vidrio. Es muy probable que encuentres una indicada aquí, ya que ofrecen el abanico de posibilidades más amplio.

Su carácter es esencialmente de moto de asfalto, por algo es la llamada “moto de calle”. Quienes las fabrican buscan atractivo a la vista, para lo cual suman una imagen de robustez, a una interesante agilidad al andar.

En cuestión de uso, está pensada para ciudad. También pueden completarse viajes, aunque no tan cómodamente como con una Trail. Suelen ser motos con una autonomía intermedia, con un gasto que busca ser medido, dependiendo también de la forma de uso.

Resulta difícil hablar en general de las naked más allá de su sello de llevar el motor al desnudo. Esto es por su amplio rango de cilindrada que va de los 125 cc a motos de más de 1000 cc. Podemos decir que todas buscan dar las sensaciones de potencia y velocidad sin dejar de ser útiles en la ciudad.

No tenemos dudas de que, si vas a entrar al mundo de las motos, seguramente pases por una naked.

Cruiser - Custom

¿Querés ser un motero de película? Te recomendamos buscar entre las cruiser. Su particular estética está en el imaginario de todos, hasta de los que no saben nada de motos. Especialmente pensadas para dar largos paseos en amplios asientos y grandes y relajados motores.

Las más conocidas son las famosas Harley. La postura de manejo es cómoda por sobre todas las cosas. Sentado con los pies hacia adelante y los brazos en una posición ideal podrás hacer muchos kilómetros de ruta.

A sus grandes motores ideados para funcionar en velocidad crucero, también se suman al plan de viaje las clásicas alforjas. ¿Quién no tiene la imagen del motoquero barbudo con su moto negra con alforjas de cuero por la ruta?

Entonces, si lo que buscás es una clásica estética motera y poder pasear sin fin, debés ir por una cruiser.

Dentro del mismo título mencionamos a las custom porque generalmente son las más elegidas para customizar. Customizar una moto es personalizarla, agregarle detalles distintivos muy personales para hacerla única aunque el modelo se produzca en serie.

Aclaramos que si bien las cruiser son las preferidas a la hora de personalizar motos, las customizaciones se pueden hacer en todos los tipos de motos.

SúperDeportivas

Como su nombre bien lo explica, son motos preferentemente para ser rodadas en circuito. Portan motores poderosos con componentes de alta calidad y alta resistencia.

Las SúperDeportivas alcanzan las velocidades más extremas entre todos los tipos de motos.

Estructuras livianas, pero resistentes; neumáticos anchos y específicos para pista; y discos de freno impresionantes son parte de su ADN. Al verlas con su corta distancia al piso, y el diseño agresivo de su carenado, entendemos la búsqueda de aerodinámica.

Debés saber que no son recomendadas para uso urbano, ya que genera un desgaste prematuro de sus componentes de competición. En este mismo sentido, la postura de manejo probablemente se te volverá incómoda al tener que frenar en cada esquina. O bien correrías el riesgo de golpearla con algún lomo o cordón por su corta distancia al piso.

En sintonía a estas aclaraciones, te recomendamos usarla en circuito cerrado. Si esto te parece muy distante, también podés usarla de modo recreativo por rutas o autopistas. No hay desperdicio en la experiencia de subir a una de estas bestias.

Gran Turismo

Venimos hablando de motores grandes, ¿cómo no mencionar a las GT? Las Gran Turismo son imponentes. No solo por tener motores de hasta 1800cc en algunos casos, sino por su volumen general. De todos los tipos de motos estas suelen ser las que más sacrifican agilidad por ganar confort.

Directamente, son monstruos entre las motos, ya que suelen tener enormes cachas, parabrisas y baúles. Ni mencionar sus asientos que en algunos casos traen hasta respaldo. Todo enmarcado en una línea aerodinámica que permite ganar velocidad y aportar estabilidad en tu viaje.

Cubre puños con calefacción, estéreo, navegador GPS y tanques con autonomías inigualables, y esto mejora, porque ofrecen hasta una posición de manejo relajada, con asientos de un confort único hasta para acompañantes.

Si tu economía te lo permite, podés ser rey de la ruta arriba de una Gran Turismo. Eso sí, no es una moto para inexpertos.

Motos eléctricas



Para cerrar el recorrido vamos por el más controversial de todos los tipos de motos: las eléctricas. Por romper con la tradición de los motores a combustión, los fanáticos suelen poner en discusión su condición de moto.

Más allá de los gustos es innegable el hecho de sus dos ruedas. Además, negarse a las nuevas tecnologías que irrumpen en el mercado carece un poco de sentido. Así que si estás a gusto, ni lo dudes.

Si tu pasión es cuidar el medio ambiente queremos que sepas que hay compatibilidad con la pasión de las motos. Este es, sin duda, un vehículo mucho más limpio que cualquier moto de cualquier cilindrada a nafta.

Sus modelos son muy llamativos y tienen un aire muy moderno. Si querés disfrutar la sensación de las dos ruedas y cuidar el medio ambiente, esta es tu opción.

Debés tener en cuenta que la autonomía y la potencia de estas motos son menores a las tradicionales. Así también repostar la carga no es tan fácil fuera de casa. Al no estar tan instalada en el mercado, aún no existen tantas posibilidades y estaciones de carga para estos vehículos

Conclusión

Después de este repaso por los principales tipos de motos, vas a poder decidir cuál es la que va mejor con vos. O bien decidirte si ya tenés la tuya y estás buscando cambiar de estilo.

Cada una ofrece prestaciones distintas, pero todas tienen en común la inigualable sensación de manejar en dos ruedas. ¡No lo dudes!

Cada vez más conductores eligen las motos como medio de transporte. Es cuestión de buscar la que más te guste y salir a rodar.

