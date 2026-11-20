Sombrillas de colores sobre la arena de La Barra, lanchas de pescadores varadas en José Ignacio y la curva de un puente sobre la Laguna Garzón. Todo eso, visto desde arriba, llegó a Buenos Aires convertido en óleos. Con el verano a la vuelta de la esquina, la Embajada de Uruguay en Argentina inauguró la temporada 2027 con un vernissage del artista Mikael Boudakian, que presentó su serie “Desde el Aire” ante más de 120 invitados del mundo diplomático, empresarial y cultural.

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Un pintor que mira la costa desde la cabina

Boudakian es piloto y pinta lo que ve en vuelo. No es solo piloto. También es artista plástico y músico, y empezó a dibujar a los tres años. Se formó con el pintor uruguayo Luis Mello, dedicado a la pintura figurativa y naturalista, y desde 2015 estudia en el Círculo de Bellas Artes de Montevideo. En 2024 y 2025 practicó pintura al aire libre en París, Madrid y Venecia, además de México y Brasil.

“Realismo abstracto” y “Alturismo”: cómo es su estilo

Boudakian define su lenguaje como “realismo abstracto”. El territorio se reconoce, pero las distancias, los ritmos del agua y la arena se transforman en campos de color y de movimiento. Desde la altura, la costa deja de ser un paisaje y pasa a ser un patrón.

A esa forma de traducir la naturaleza desde arriba la llamó “Alturismo”. Según la comunicación de su muestra en la galería Dolores Valdés Art, no se trata de una corriente artística sino de una manera de mirar paisajes conocidos desde otra perspectiva. Trabaja solo con pincel y óleo, en continuidad con la tradición de la pintura. La Intendencia de Maldonado declaró la serie de Interés Departamental.

Playa Pesqueros, una de las obras del artista uruguayo Mikael Budakian.

Tres postales de la costa uruguaya

Las obras funcionaron como una guía visual del verano en el Este uruguayo:

La Barra: las sombrillas de colores sobre la arena, en este balneario a pocos kilómetros al este de Punta del Este.

las sombrillas de colores sobre la arena, en este balneario a pocos kilómetros al este de Punta del Este. José Ignacio: las lanchas de pescadores varadas, en una pequeña localidad costera a unos 40 kilómetros de Punta.

las lanchas de pescadores varadas, en una pequeña localidad costera a unos 40 kilómetros de Punta. Laguna Garzón: la curva del puente circular, en el límite entre Maldonado y Rocha, vista desde arriba.

Son destinos que los argentinos conocemos bien. La diferencia es el ángulo: desde el aire, las playas se leen como mapas de color.

Dónde ver “Desde el Aire”

La serie se presentó oficialmente en noviembre de 2025 en Narbona, Punta del Este. Después pasó por Art Basel Miami, donde Boudakian hizo una obra especial para el Faena Hotel Miami Beach. También se expuso en Palm Beach, en el Kemay Hotel de José Ignacio y en la galería Dolores Valdés Art, en Recoleta.

La agenda sigue así:

Red Dot Miami , durante la semana de Art Basel: del 2 al 6 de diciembre.

, durante la semana de Art Basel: del 2 al 6 de diciembre. Garzón, Uruguay: del 29 de diciembre al 4 de enero.

del 29 de diciembre al 4 de enero. Jávea, España: en julio de 2027.

en julio de 2027. El pintor uruguayo Mikael Boudakian junto al embajador de Uruguay en la Argentina, Diego Cánepa.

Por qué Uruguay apuesta por Buenos Aires

La elección de Buenos Aires para este evento tiene lógica: los argentinos son el principal mercado emisor de turistas hacia Uruguay. Según el Ministerio de Turismo uruguayo, entre enero y noviembre de 2025 llegaron al país 2.160.792 argentinos. Buenos Aires y el Gran Buenos Aires concentran la mayor parte de las llegadas, pero también hay un flujo importante desde Entre Ríos, Santa Fe, Rosario y Córdoba.

Pesan la cercanía, las afinidades culturales, la tranquilidad y el tamaño de las ciudades, que permiten disfrutar de propuestas diversas sin grandes distancias. Además, el Ministerio de Turismo anunció que durante toda la temporada 2027 continúa la exoneración total del IVA para turistas no residentes en determinados servicios.