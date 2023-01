Cómo evoluciona la argentina atropellada en Cancún: operación de una pierna y sin respirador

La mujer fue sometida quirúrgicamente en las últimas horas. La próxima semana volverá a ser operada. La familia continúa juntando fondos para poder pagar la internación.

La argentina atropellada en Cancún evoluciona favorablemente luego de una operada de una pierna en las últimas horas. Por el momento, continúa internada sin respirador y en la próxima semana volverá a ser intervenida quirúrgicamente por otras lesiones. La familia continúa juntando fondos para poder pagar la internación.

Se trata de Yésica Samoiloff, la marplatense de 33 años que desde hace doce días está internada en México tras ser embestida por un auto en Cancún. La primera operación a la que fue sometida este domingo fue para reconstruirle la cabeza del fémur de una pierna afectada en el siniestro y en los próximos días volverá a ser intervenida por las fracturas que tiene en otras partes de dicha extremidad.

El cuñado de la joven, Alejandro Roble, indicó en diálogo con Télam que "este domingo fue sometida a una operación por más de cinco horas de la pierna, salió bien pero ahora debe reponerse porque perdió mucha sangre para volver a operarla".

"Los doctores nos dijeron que todo salió bien, pero que solo la pudieron intervenir de la cabeza de fémur porque se encontraron con que la tenia quebrada en tres partes", agregó Roble y especificó que "aparentemente el miércoles entraría nuevamente al quirófano y los cirujanos traumatólogos se ocuparían de la fracturas expuestas de tibia y peroné de la pierna derecha".

Según su cuñado, Yésica continúa su recuperación respirando por sus propios medios, sigue con los ojos abiertos pero aún no puede hablar y "se comunica a través de apretones de mano por si o por no".

"También sigue sin poder mover la parte izquierda del cuerpo (mano, brazo y pierna), pero suponemos que con el correr de los días ira recuperando la movilidad de ese lado", consideró Roble. Recordó que, a raíz del siniestro vial, sufrió una isquemia y edema cerebral, y dijo que en el transcurso de la semana se espera la realización de una tomografía para ver si tiene alguna secuela.

"Todo de a poco va evolucionando y esperemos que dentro de poco la podamos tener acá y poder abrazarla", dijo el marido de Karen, la única hermana de Yésica.

Yésica fue atropellada el 28 de diciembre pasado cerca de las 23 cuando circulaba en una moto con un amigo y al llegar al cruce de una avenida los embistió un Mercedes Benz conducido por una menor de 14 años que estaba alcoholizada. A las pocas horas, la adolescente recuperó la libertad.

Campaña para juntar fondos

La joven marplatense no tiene cobertura médica y por eso la familia inició una campaña para juntar fondos para poder pagar la internación. Para realizar donaciones, las cuentas son: Banco Provincia: CBU: 0140323503420067808738 ($) Titular: Karen Yanet Samoiloff y Banco Provincia: CBU: 0140(504420050867447 (U$S) CBU: 0140323503420055805875 ($) Titular: Alejandro Gabriel Robles. En México: Banco STP. SPIN BY OXXO: Clave :646690146400013859. Titular: Esther Navarra (amiga de México).