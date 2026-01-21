El Gobierno de Mendoza anunció la liberación de un cóndor andino joven en su hábitat natural en Valle Grande, ubicado en la ciudad de San Rafael.

De acuerdo a la información brindada por las funcionarios del Ministerio de Energía y Ambiente de la provincia, el ave había sido encontrada semanas atrás en un cerro a 60 metros de altura.

El vecino que lo halló en ese sitio de difícil acceso rápidamente llamó al 911 para que pudieran rescatarlo. El operativo estuvo dirigido por efectivos de Policías Rural Zona Sur y Departamento de Fauna.

Tras su captura, los especialistas se dieron cuenta que el cóndor tenía complicaciones para volar. A los pocos minutos, los trasladaron a la Delegación de la Subsecretaría de Ambiente en San Rafael.

Allí permaneció algunos días en proceso de recuperación y, posteriormente, con la colaboración de la Fundación SOS Acción Salvaje y la Delegación de Ambiente del Valle de Uco, el cóndor fue trasladado a la ciudad de Mendoza.

El cóndor andino permaneció días en estado de rehabilitación

Una vez en la ciudad, el ave permaneció en el Centro de Rescate de Fauna Silvestre de la Fundación Cullunche, donde se le realizaron estudios clínicos y nutricionales para evaluar su estado de salud. Estos cuidados permitieron determinar el momento adecuado para su reinserción en el hábitat natural.

Semanas más tarde, los veterinarios concluyeron que el cóndor andino podía volver a su entorno autóctono. De esta manera, se produjo su liberación en Valle Grande.

Adrián Gorrindo, jefe de Fauna de la provincia, destacó el procedimiento que llevaron a cabo diversos centros y fundaciones de Mendoza. "Este es un ejemplo de cómo el trabajo articulado entre organismos públicos, fuerzas de seguridad, organizaciones civiles y ciudadanía permite coordinar acciones eficaces para la conservación de la biodiversidad mendocina", expresó el funcionario.

En los últimos meses, otras provincias también difundieron distintos procesos de liberación de animales en reservas naturales. En Córdoba, durante 2025, 665 ejemplares regresaron a su entorno natural, mientras que en Santa Fe se reinsertaron más de 520, un avance significativo en materia ambiental.