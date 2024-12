Intento de femicidio en Mendoza: una mujer fingió su muerte mientras su marido la golpeaba y sobrevivió al ataque

Un hombre, llamado Javier Emanuel Robledo, golpeó a su mujer hasta casi dejarla en estado de inconsciencia. Según el relato de la propia víctima, se salvó porque fingió su muerte, lo que llevó a que el marido dejara de atacarla. Por el hecho y gracias a la denuncia de la víctima, se encuentra detenido.

El suceso ocurrió en la localidad de Maipú, en la provincia de Mendoza. La mujer, tras el ataque, pidió ayuda a un chico que pasaba por la vereda, cubierta de tierra y con una herida visible en el cuello. Con su auxilio, fueron juntos a la comisaría para realizar la denuncia.

Según lo que declaró la propia víctima, el hombre la llevó a un camino rural con la excusa de un supuestro trabajo, para después atacarla. "Me quiso matar", reveló en la declaración. Gracias a que fingió su propia muerte, el marido no siguió con el brutal acto. Al dejarla allí, siguió con su plan macabro: fue hasta la comisaría próxima para denunciar la supuesta desaparición de su mujer. Sin embargo, quedó detenido por intento de femicidio.

Tal como determinó un informe médico, la mujer sufrió lesiones graves que atentaron contra su vida. "Estrangulamiento bimanual, contusiones en brazos y hombro, trauma en miembros inferiores, trauma de tórax y una lesión cortante cervical anterior de aproximadamente un centímetro", especifica el escrito. Por el hecho, se encuentra internada en el Hospital Central recuperándose.

El caso quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Alejandra Ríos, quien ya detuvo al femicida.

227 femicidios cada 35 horas en el 2024

El Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que hubo un femicidio cada 35 horas y se contabilizan un total de 227 asesinatos por la violencia machista en la Argentina durante los 11 meses del 2024 -entre el 1 de enero y el 30 de septiembre-. Además especificaron que hubo 28 en enero, 27 en febrero, 13 en marzo, 17 en abril, 23 en mayo, 18 en junio, 18 en julio, 27 en agosto, 23 en septiembre, 16 en octubre y 17 en noviembre; mientras que registraron una mayor cantidad en las provincias de Buenos Aires -incluida CABA- (96), Santa Fe (19), Córdoba (18), Chaco (13), Mendoza (12) y Misiones (8).

De estos femicidios, se conoció que en el 77% de los casos la víctima tenía algún tipo de vínculo con el agresor (46% era la pareja; 16% ex pareja, 6% familiar y 9% conocido). 205 fueron femicidios íntimos de mujeres, 15 vinculados de hombres y niños y 7 de mujeres y niñas. Del 23% restante no pueden darse certezas o datos ya que no fueron registrados y un 1% era desconocido. Además, hubo 289 intentos de femicidios (265 intentos de femicidios y 24 intentos de femicidios vinculados) y 8 transfemicidios o travesticidios.

Por otra parte, el informe del Observatorio señala que el 62,5% de los femicidios ocurrieron dentro de la vivienda de la víctima o en la vivienda compartida, lo que demuestra que las mujeres y diversidades ni siquiera están seguras en sus propios domicilios. El 14,1% en la vía pública, el 5,3% en la casa del agresor y el 18,1% restante no tiene datos registrados. Además, un total de las 42 mujeres asesinadas de las 227 (es decir, el 19%) hicieron al menos una denuncia previa y otras 21 de ellas, tenían medidas judiciales o de protección en curso (el 9%) contra sus agresores.