Jorge Lanata le respondió a Yanina Latorre tras sus picantes declaraciones

El periodista ultramacrista Jorge Lanata se refirió a la declaración de amor que hizo Yanina Latorre y sorprendió a todos. Lanata consideró "halagadora" la propuesta y le respondió.

En plena preparación para regresar con Periodismo para Todos a finales de mayo, realizó una entrevista con Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana en donde habló su salud, el coronavirus y el escenario político.

Después de la nota, Latorre reveló que es el único hombre con el que le sería infiel a su marido Diego Latorre y después apuntó: "Me encanta el olor, cómo se viste, la inteligencia". "Si Lanata me da bola le doy hasta dejarlo sin aliento", lanzó y agregó: "No pasó nada porque no me invitó. Yo soy machista".

Por eso, en el pase de programas de Radio Mitre, Lanata y Marcelo Longobardi hablaron por primera vez sobre el tema y el conductor afirmó que no había escuchado a Latorre.

Luego de ironizar sobre el tema, expresó: "Tené consideración por mi estado, Latorre" y aclaró que la propuesta le resulta "halagadora". "Soy fan de Yanina. Hace vivos en Instagram y Lola está re enganchada", aclaró en referencia a su hija.