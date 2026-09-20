Un apagón afectó esta noche a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Los cortes de luz se registraron en Palermo, Belgrano y Villa Urquiza, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

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Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad se desplaza para ayudar a gente que quedó atrapada en los ascensores.

De acuerdo a los datos difundidos por Edesur, más de 77 mil usuarios se encuentran sin suministro eléctrico. Los semáforos no funcionan en varias zonas y en algunos lugares la luz volvía de manera paulatina.

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