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Cortes de Luz

Masivo apagón en la Ciudad y el Conurbano: miles de vecinos sin luz

Los cortes de luz se registran en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

19 de septiembre, 2026 | 21.38
Masivo apagón en la Ciudad y el Conurbano: miles de vecinos sin luz

Un apagón afectó esta noche a distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires y las autoridades investigan las circunstancias del hecho. Los cortes de luz se registraron en Palermo, Belgrano y Villa Urquiza, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre.

MÁS INFO

Fuentes oficiales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que personal de Bomberos de la Ciudad se desplaza para ayudar a gente que quedó atrapada en los ascensores.

De acuerdo a los datos difundidos por Edesur, más de 77 mil usuarios se encuentran sin suministro eléctrico. Los semáforos no funcionan en varias zonas y en algunos lugares la luz volvía de manera paulatina.

Nota en desarrollo

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