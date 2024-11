Qué hacen los gatos cuando los dejamos solos en casa

Los gatos son animales de rutina.

Los gatos son animales curiosos y enigmáticos, y, como muchos sabemos, tienen un comportamiento muy diferente al de los perros. Mientras que estos últimos suelen ser más demostrativos con sus dueños, los felinos se caracterizan por una naturaleza más independiente y reservada. Sin embargo, muchos de los que convivimos con gatos nos hemos preguntado alguna vez si se comportan igual cuando los dejamos solos en casa.

Para empezar, una de las principales características de los gatos es su necesidad de establecer rutinas. Según un estudio publicado en Journal of Feline Medicine and Surgery, los gatos, como otros animales domésticos, se benefician de una estructura predecible en su día a día. Esto incluye los horarios de comida, los lugares de descanso y las interacciones con los miembros de la familia.

Cuando dejamos a un gato solo en casa, especialmente por largos periodos, puede verse alterado por la falta de estas rutinas.Sin embargo, lo que muchos no saben es que, aunque los gatos sean conocidos por su independencia, eso no significa que no tengan afecto por sus dueños o que no experimenten emociones como la ansiedad.

Un estudio de la Universidad de Lincoln en el Reino Unido demostró que los gatos pueden desarrollar una forma de ansiedad por separación, especialmente cuando están demasiado acostumbrados a la compañía humana.

Actividades comunes de los gatos cuando están solos

Aunque los gatos pueden sentirse estresados por la ausencia de sus dueños, eso no significa que pasen todo el tiempo inactivos o tristes. En general, los felinos son animales muy autónomos que disfrutan de actividades solitarias, y cuando están solos en casa, tienden a ocupar su tiempo de distintas maneras:

Exploración del entorno: A pesar de su fama de ser animales perezosos, los gatos son bastante curiosos. Según un artículo de la National Library of Medicine de los Estados Unidos, los felinos suelen explorar su entorno en busca de alimentos, nuevos lugares para descansar o incluso posibles “presas” (aunque esto no siempre implique animales vivos). En ausencia de su dueño, un gato puede pasar mucho tiempo inspeccionando todos los rincones de la casa. Juego solitario: Los gatos disfrutan de jugar, incluso cuando están solos. Es probable que cuando los dejás solos, encuentren objetos con los que entretenerse, como pelotitas, hilos o incluso cajas. Descanso y sueño: El gato doméstico promedio duerme entre 12 y 16 horas al día. Este comportamiento es completamente normal y parte de su naturaleza, ya que los felinos son cazadores crepusculares, es decir, su actividad se concentra principalmente en el amanecer y el atardecer. Autocuidado: La higiene es una actividad esencial para los gatos. Pasan una gran parte de su día acicalándose. Según el Journal of Animal Behavior, los gatos se limpian no solo por higiene, sino también para reducir el estrés y mejorar su bienestar emocional. Este comportamiento también se da cuando están solos, lo que les ayuda a sentirse más relajados y a mantener un equilibrio emocional.

¿Sienten los gatos soledad o tristeza?

Aunque muchos dueños de gatos creen que estos animales no se preocupan por nuestra ausencia, la realidad es que, como demostraron varios estudios, los gatos pueden experimentar emociones complejas

De acuerdo con un análisis de la American Animal Hospital Association, los gatos pueden mostrar signos de angustia cuando sus dueños se ausentan por largos periodos. Estos signos incluyen cambios en el comportamiento alimentario (comer demasiado o muy poco), agresión o, en casos extremos, problemas digestivos debido al estrés.

La ansiedad por separación en los gatos no es tan común como en los perros, pero sí existe, especialmente si el gato está acostumbrado a una rutina muy establecida.

¿Qué podemos hacer para mejorar su bienestar?

Si te preocupa dejar solo a tu gato, hay algunas recomendaciones que pueden ayudar a que su tiempo sin compañía sea más llevadero.

Dejarle juguetes interactivos.

Establecer una rutina.

Asegurarse de que tenga un lugar cómodo para descansar.

Considerar la compañía.