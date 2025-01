Jennie, el perro robot, responde al tacto y a comandos de voz.

El mundo de la tecnología continúa sorprendiendo con avances innovadores, y uno de los más recientes proviene de Tombot, una empresa que presentó recientemente un producto revolucionario: un perro robot hiperrealista llamado Jennie, diseñado para simular un Golden Retriever.

Este perro robot no solo tiene el aspecto de un animal real, sino que también responde a estímulos como el tacto y los comandos de voz, ofreciendo compañía y apoyo emocional.

Jennie: el perro robot diseñado para acompañar emocionalmente

La compañía norteamericana Tombot se asoció con Jim Henson's Creature Shop, un estudio famoso por sus efectos especiales en cine y televisión, para crear un perro robot que sea visualmente realista,pero también funcional.

Jennie puede mover sus patas, responder al tacto, reaccionar a comandos de voz e incluso ofrecer compañía. Su propósito principal es brindar apoyo emocional a personas que sufren de ansiedad, depresión o aislamiento social, situaciones que afectan a muchas personas mayores o pacientes con problemas de salud.

El perro robot no requiere cuidados tradicionales como paseos, alimentación o visitas al veterinario, lo que lo convierte en una alternativa cómoda y práctica para quienes buscan la compañía de un animal, pero no pueden o no desean asumir las responsabilidades que implica tener una mascota convencional.

Además, Jennie fue diseñado para fomentar un vínculo emocional genuino con sus usuarios, un aspecto que lo hace aún más atractivo como una solución para la salud mental y emocional de quienes más lo necesitan.

¿Por qué es relevante Jennie en el mundo de la salud emocional?

La ansiedad y la depresión son problemas comunes en la población mundial, y muchas veces, tener una mascota puede ser una solución reconfortante. Sin embargo, no todas las personas están en condiciones de cuidar a un animal real. Aquí es donde entra Jennie, ofreciendo un "perro" que proporciona los mismos beneficios emocionales sin las complicaciones logísticas de tener un animal vivo.

De hecho, Tombot está trabajando para que Jennie sea reconocido como un dispositivo médico por la Food and Drug Administration (FDA), lo que subraya el enfoque de la compañía en el bienestar y la salud mental de los usuarios.

Tecnología y compañía sin complicaciones

El aspecto innovador de Jennie radica en su capacidad para combinar la compañía emocional con la tecnología de manera que sea accesible y funcional para una variedad de personas.

Las tareas de cuidados de un perro, como paseos o alimentación, no son necesarias, lo que facilita una rutina diaria sin la necesidad de cuidar a un ser vivo. Para quienes desean la compañía de un animal pero no pueden asumir la responsabilidad de uno, el perro robot es una excelente opción.

El dispositivo está siendo muy bien recibido, y hasta el momento se registraron más de 7.500 pedidos anticipados. Su popularidad resalta cómo las innovaciones tecnológicas pueden cambiar nuestra relación con los animales y mejorar la vida de aquellos que más lo necesitan.