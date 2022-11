Marcha del orgullo 2022: a qué hora y cómo es la nueva convocatoria

Comienza este sábado 5 de noviembre una nueva convocatoria en la marcha del orgullo 2022. Cómo es, cuáles son sus consignas y qué depara este día, desde las voces de sus organizadores.

Este sábado 5 de noviembre tendrá lugar la Marcha del Orgullo número 31. Pero no siempre se llevó adelante el anteúltimo mes del año: recién a partir de 1997, pasa a celebrarse el primer sábado del mes de noviembre, por el 30º aniversario de la fundación de "Nuestro Mundo", el primer grupo homosexual de Argentina y de toda Latinoamérica.

En Argentina, esta manifestación “es la única del país 100% autoconvocada que todos los años no para de crecer: crece y crece, por suerte. El año pasado fueron más de un millón de personas las que participaron”, relata a El Destape Jeremías Antelo, parte de la organización.

Además de ser cada vez más masiva, es el momento del año para visibilizar problemáticas que aún se quieren mantener “dentro del clóset”. La marcha tiene “consignas” que, lejos de una mirada apolítica, levantan banderas de lucha necesarias actualmente: “Este año la principal consigna de la marcha del orgullo es ‘Ley integral trans, Ley anti-discriminatoria y sí al lenguaje inclusivo’”, destaca, recordando además que se continuará levantando la bandera de “¿Dónde está Tehuel?”, en referencia al joven trans que salió a buscar trabajo y no se supo más de su paradero desde marzo del año pasado.

“Consideramos que hay una deuda con las personas trans en particular y todo el colectivo LGBTIQ+, por eso pedimos esa ley integral, para que abarque todas las necesidades y las deudas que tenemos con la comunidad trans: desde las infancias, la adultez y les adultes mayores. La ley anti discriminatoria, que hoy en día abarca muy poco y no contempla a nuestras identidades, como otros espectros tampoco. Sí al lenguaje inclusivo porque consideramos, que al intentar prohibir el lenguaje inclusivo desde el Gobierno de la Ciudad, lo que se está haciendo es prohibir las identidades, las no binarias principalmente”, especifíca Antelo.

Sobre este último punto, Mailo, de “No Binaries Argentina”, dijo a El Destape: “Lo que pasó con eso fue increíble, fue básicamente querer invisibilizar nuestra existencia. Nos da mucha bronca, pero a la vez tenemos esperanza porque muches docentes se manifestaron en contra por sus estudiantes y porque además es una medida ilegal, ya que va en contra de la Ley de Identidad de Género. Nos preocupa y nos parece intolerable que un político con aspiraciones a ser candidato a presidente tenga este tipo de medidas contra nuestra comunidad y nos parece sumamente hipócrita que hablen de inclusión y diálogo en este contexto”. En síntesis, lo que exigen las personas no binarias es que se cumpla también el Decreto presidencial N°476/21, que permite registrarse como “x” en el sector “Género” del DNI, pero que también empuja de cierto modo a las instituciones a que respeten las identidades por fuera del binarismo en formularios de inscripción, por ejemplo. “Aparte de marchar por el orgullo, también marchamos por nuestros reclamos. Notamos avances, quizá el más grande para nosotres es el DNI. Nos queda que no solo las instituciones públicas, sino que también las privadas se adapten en ese campo, que muchos lo hicieron en algunas cosas: hay empresas, por ejemplo, de búsquedas laborales que tienen varias opciones de género y que van más allá del femenino/masculino/x; la ‘x’ en realidad lo que viene a hacer en un punto es a hablar por un espectro que es gigantesco”, aclara Mailo.

Como mencioné con anterioridad, la politización de la marcha es parte de la lucha: “El discurso de la no política viene de determinados sectores, toda marcha es política. Nosotres pedimos por leyes, pedimos por políticas públicas, es imposible no politizarla. Lo que no es es una marcha partidaria, eso queda clarísimo. Cuando hablan de no politizarla en realidad hablan un poco de eso, pero la marcha del orgullo está gestionada por más de 50 organizaciones dentro de las cuales hay organizaciones sociales de diversidad, de DDHH y también están las partidarias, pero atraviesa prácticamente todo el abanico partidario. Las consignas y todo lo referido a la marcha se hace por consenso; todas las consignas que hay en la marcha son por consenso. La marcha es política como toda marcha y como todo reclamo de derechos. Quiero destacar, por lo tanto, el trabajo de les activistas, de la militancia que organiza esta marcha, que está desde el mes de marzo todos los años reuniéndose para que sea posible sin ningún problema”, resalta Antelo.

La marcha del orgullo no nació en Argentina y no siempre se realizó en la misma fecha. En el resto del mundo mayoritariamente se celebra en junio, el mes considerado “del orgullo” tras una redada el 28 de junio (hoy Día Internacional del Orgullo) de 1969 en Stonewall Inn, un pub de la comunidad ubicado en Nueva York, Estados Unidos que siempre era violentado por la policía. Esa noche, les presentes en el edificio bailable dijeron basta y decidieron enfrentar el acto LGBT+odiante que constantemente les hacían vivir las fuerzas de seguridad estadounidenses; dicha resistencia se sostuvo hasta el 3 de julio de ese año.

Una vez más se exige, como parte de las subconsignas, que de una vez por todas tengan derechos laborales les trabajadores sexuales: “Somos parte del colectivo de la diversidad y ser parte de la marcha significa hacer visible nuestro reclamo junto con los de otros colectivos en la marcha más multitudinaria del año. Desde el 2016 nuestros reclamos vienen siendo parte de la marcha del orgullo y este año en particular nuestra consigna es ‘Trabajo Sexual es Trabajo ¡Que sea ley!’, que significa un gran avance para nuestro colectivo, ya que estamos trabajando en un proyecto de ley, junto a la diputada Gabriela Estevez, que busca la despenalización del trabajo sexual y el reconocimiento de Derechos Laborales para les Trabajadorxs Sexuales”, cuenta a El Destape la Secretaria General Nacional de AMMAR (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina), Georgina Orellano.

Otra de las subconsignas a resaltar, de la que se espera sea una marcha más multitudinaria que la sucedida en 2021, es la que pide por la separación de la Iglesia y el Estado. Pablo Suárez, abogado y miembro de la Campaña Nacional por un Estado Laico, subrayó a El Destape: “Las religiones discriminan y promueven discursos de odio contra la diversidad sexual y los valores de goce y libertad sexual. Bajo la excusa de la libertad de religión y de culto, las religiones hegemónicas plantean que les corresponde un espacio de autonomía irrestricta, ajena al control estatal. El caso de la mujer trans católica que tiene para decidir la Corte Suprema de la Nación en Argentina y el caso Pavez, son claros ejemplos de ello: la Iglesia Católica se negó de modo explícito a cumplir con las normas nacionales y del derecho internacional de los derechos humanos, alegando una jurisdicción y normativas propias”.

Las consignas y subconsignas son tan diversas como quienes suelen asistir a este evento y también lo son les artistas que formarán parte del mismo: “Siempre se trata de que haya diversidad entres les artistas, de que haya representatividad también y tratamos de poner artistas de la comunidad que no son tan conocides y siempre algune también un poco más convocante”, expone Antelo a la vez de que deja en claro por último que “a diferencia de otras, no solo es una marcha de protesta, sino que también es una marcha de festejo”.

Dónde y a qué hora es la Marcha del Orgullo 2022

Si bien la marcha tendrá lugar a partir de las 16 y será de Plaza de Mayo al Congreso de la Nación, desde las 11 horas comenzarán las actividades artísticas y militantes con la Feria del Orgullo y, sobre el escenario “Nadia Echazú”, con la conducción de Nancy Sena y Emma Serna, se llevará adelante musicalización de la mano de DJ Alan Fabulous y con la actuación de Richi Star, Nikka Lorach, Invisibl3s y Cazzu, en Plaza de Mayo.

En el Congreso, habrá otro escenario con el nombre de “Carlos Jáuregui”. Allí, conducirán Alejandra Malen y Vanesa Cufré, y se podrá disfrutar de Draga Paliza, Tita Print y Pablo Ruiz, entre otres. Será en ese mismo lugar donde la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo leerá un discurso, elaborado en conjunto entre las más de 50 organizaciones que la integran, donde abordarán cada una de las consignas de la manifestación.

Todas las organizaciones que convocaron a marchar invitan a quienes quieran hacerlo a acompañarles. Por ejemplo, el Encuentro Bi+ llamó a reunirse desde distintos puntos del conurbano bonaerense para luego encontrarse en Avenida de Mayo y Perú, punto de encuentro que comparten con AMMAR, pero elles convocan a partir de las 15 donde tendrán un camión que encabezará el bloque sindical y marcharán en la columna junto a ATE y APL, vestides de rojo, color que les representa.