Declaró Teto Medina: "Estoy preso y no tengo idea por qué"

El ex conductor declaró en la causa donde se lo investiga por explotación laboral y reducción a la servidumbre en un centro de rehabilitación de adictos llamado "La razón de vivir". Su abogado pidió su excarcelación.

Marcelo "Teto" Medina declaró este viernes ante la Justicia en la causa donde son investigados por explotación laboral y reducción a la servidumbre a personas que se encontraban en el establecimiento por consumo problemático de drogas. Según su abogado Adrián Tenca, el ex conductor televisivo "no tiene ni idea de por qué está detenido".

"Declaró durante dos horas, pero no hay ninguna prueba en su contra", sostuvo Tenca, en referencia al testimonio de Medina, quien se presentó ante el fiscal Daniel Ichazo esta tarde.

También contó que el ex conductor "está bien anímicamente, pero sorprendido", ya que "no tiene ni idea de por qué está detenido". Además, el abogado defensor confió que ya solicitó la excarcelación de su cliente porque "no hay escuchas, ni pruebas para que siga arrestado".

"Medina era un empleado, no sabía nada de las malas condiciones del lugar, no conocía la cocina ni los dormitorios, nadie le habló de eso", añadió Tenca, quien dejó entrever su optimismo para lograr la excarcelación: "El juez tiene cinco días hábiles, espero que la semana próxima ya pueda liberarlo", remarcó.

Luego, reveló que su defendido "cobraba 2.500 pesos por cada una de las personas" que llevaba a esos centros de rehabilitación, no solo al de Berazategui, ya que había otros en distintos lugares del país, como Villa María (Córdoba), Casilda (Santa Fe) y Concordia (Entre Ríos).

De qué se lo acusa al Teto Medina

Marcelo "Teto" Medina fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo, acusado de reducción a la servidumbre, abandono de persona, estafa y explotación laboral en un centro de rehabilitación de adictos, llamado La razón de vivir, y ubicado en la localidad de Berazategui, al sur del conurbano. Medina y otras 16 personas fueron detenidas en una serie de allanamientos en CABA, Gran Buenos Aires y Córdoba.

Una vez por semana, Medina brindaba charlas motivacionales a los jóvenes internados, algunos de los cuales realizaron la denuncia por los cargos que ahora le imputan al ex conductor y periodista.

El centro de rehabilitación La razón de vivir, donde fueron detenidos varios de sus integrantes, no estaba habilitado por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Lo confirmó la titular de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gabriela Torres, quien lamentó "este tipo de noticias que son reiteradas".

En el lugar se encuentran internadas "más de 50 personas" y, según fuentes de Sedronar, "no existe ningún equipo técnico: no hay un toxicólogo, no hay un psiquiatra, no hay un psicólogo permanente, no hay un médico, no hay una trabajadora social". Además, las personas internadas "no podían comunicarse con sus familias" y trabajaban "de forma no remunerada, terminando la casa del director" del centro.