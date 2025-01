Un joven de 22 años salió alcoholizado de un boliche en la playa Varese, de Mar del Plata, se puso a jugar a hacer equilibrio sobre el muro que bordea la avenida Patricio Peralta Ramos, cayó y murió. Hasta donde se supo, estaba con amigos en la mañana de este sábado. La causa fue caratulada como “averiguación causal de muerte” y la investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción N°7.

El joven fue identificado como Santiago Arismendi, de la localidad conurbana de Llavallol, Lomas de Zamora; y había llegado hasta la localidad balnearia para pasar unos días de vacaciones. El viernes por la noche salió a bailar con sus amigos al boliche Museum y, al salir, del hecho contaron que “se puso a hacer equilibrio” sobre el muro que tiene unos 15 metros de alto. "Me caigo, no me caigo", habría dicho sentado sobre el enorme muro antes de caer y rodar sobre las rocas cerca de las 6.50 de la mañana en un paredón del reconocido paseo Jesús Galindez a la altura de Bolívar y de la popular playa Varese.

"Pegó con la cabeza en el asfalto", confió una fuente policial. Su cuerpo quedó en medio de los stands del Paseo de Artesanos, montados fijos allí, por lo que por esa mano no hay tránsito.

El personal de la subcomisaria Casino y una ambulancia del SAME se presentó en el lugar pero no hubo manera de reanimarlo, ya que el joven había fallecido prácticamente al golpearse contra el piso. En el lugar trabajan oficiales de Policía Científica y en las próximas horas se conocerá el informe de autopsia. La familia ya fue contactada.

"Se trata de un lamentable accidente producto de una imprudencia", dijo a Clarín una fuente de la investigación y confirmaron que la causa ya cuenta con imágenes tomadas por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COM) que apuntan en dirección al lugar donde se había detenido el grupo de amigos tras salir del boliche.

Con esas imágenes, sumadas a los testimonios que los amigos y testigos dieron en sede judicial, pudieron determinar que haya habido participación de una tercera persona en la caída de Arismendi.

Por ello, es posible que el fiscal Carlos Russo, cambie la carátula de la causa a "muerte por accidente".El cuerpo de Santiago fue trasladado a la morgue judicial del Complejo Juan Vucetich, donde en la tarde de este sábado se le iba a practicar la autopsia. Informados del accidente, familiares de la víctima se encontraban este mediodía en viaje hacia Mar del Plata.