Terror en Mar del Plata: les robaron la casa rodante con ellos dentro

Una familia oriunda de San Rafael, Mendoza, que viajaba para disfrutar de sus vacaciones, vivió una verdadera noche de terror en los accesos a Mar del Plata. Tres delincuentes armados no solo los asaltaron, sino que se llevaron la camioneta con la casa rodante enganchada, con parte de la familia aún dentro del vehículo, arrastrándolos por varios kilómetros a alta velocidad y abandonando a dos de sus hijos en el camino.





El aterrador episodio ocurrió este lunes alrededor de las 22, sobre la ruta 226 a la altura de la rotonda del Hipódromo, en el ingreso a la ciudad balnearia. La familia de Jesús David Matmud, integrada por él, su esposa y sus cuatro hijos de 2, 7, 8 y 11 años, se había detenido para bañar a los niños en la casilla rodante antes de dirigirse a una cena.

La pesadilla en la ruta 226

En el momento del asalto, los dos hijos mayores, Maro y Miro de 11 y 8 años, ya se encontraban dentro de la camioneta Toyota Hilux negra. El resto de la familia estaba en la casilla rodante. Fue entonces cuando tres individuos armados los abordaron, los obligaron a bajar y los dejaron en la banquina. Sin embargo, la pesadilla no terminó ahí.

Contra toda lógica, los delincuentes no despejaron el tráiler. “Pusieron la camioneta en marcha con nosotros arriba y empezó la odisea”, relató Matmud. El padre, creyendo en un primer momento que sus hijos habían soltado el freno de mano, intentó subir a la cabina. “Salto a la camioneta y siento que es acelerada a todo lo que da, y me doy cuenta de que hay tres individuos”, describió. Logró subirse a la caja de la camioneta, pero uno de los asaltantes abrió la ventanilla y le apuntó con un arma, amenazándolo de muerte si no se arrojaba.

El relato del padre: "Podrían haber matado a mi familia"

Desde la caja del vehículo, Matmud les suplicó que le devolvieran su teléfono y que permitieran bajar a su esposa y a los dos hijos más pequeños que viajaban en la casa rodante. Pero los ladrones hicieron caso omiso al pedido del hombre. “Ellos tendrían que haber frenado en la ruta, haberme bajado a mí y a mi esposa. Pero no, lo siguen tirando. Mi esposa va atrás a 120, 130 kilómetros por hora en una calle común”, contó con angustia.

Durante la desesperada huida, los delincuentes doblaron por una calle donde circulaba un colectivo. Aprovechando ese momento, Matmud le gritó al chofer que los estaban asaltando, mientras uno de los agresores lo amenazaba con el arma apoyada en su abdomen. “Él deja atravesado el colectivo y el ladrón se sube por la vereda. Choca el colectivo, choca a un vehículo parado en la vereda, casi se da vuelta la casilla. Me podría haber matado a mi esposa y a mi bebé”, lamentó.

Finalmente, logró convencerlos de que se detuvieran unos metros más adelante. Allí bajaron a la esposa con los hijos de 2 y 7 años. Sin embargo, en un nuevo acto de crueldad, los delincuentes emprendieron la fuga nuevamente. La mujer, en un intento desesperado por impedirlo, se aferró a los estribos de la camioneta y fue arrastrada varios metros hasta caer por la velocidad.

Los niños abandonados y el vehículo recuperado

El saldo de esta brutal experiencia fue traumático para todos. Los dos hijos mayores, que habían sido dejados en la banquina al principio del asalto, fueron encontrados por una familia de la zona que los asistió hasta que pudieron reunirse con sus padres. “Estamos acá shockeados aún. En Mar del Plata estamos parados esperando. Fue un momento bastante feo para toda la familia, fuimos víctimas de algo muy feo, porque no es algo común", expresó Matmud, visiblemente afectado.

La camioneta Toyota Hilux fue encontrada posteriormente abandonada en un descampado del barrio La Herradura de Mar del Plata. La familia, que llegó con la ilusión de unas vacaciones, se quedó sin su vehículo y con una experiencia que los marcará de por vida, mientras la investigación policial intenta dar con el paradero de los tres delincuentes armados responsables del hecho.