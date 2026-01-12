Gritos y empujones: la feroz pelea de churreros con vendedores de licuados en Mar Azul

En los últimos días trascendió, a través de las redes sociales, el video de una violenta pelea entre vendedores ambulantes de las playas de Mar Azul. Fue el pasado fin de semana, cuando un grupo de churreros se trenzó con los vendedores de licuados en el partido de Villa Gesell, aparentemente por un sector de ventas.

El video de la insólita disputa en plena playa no tardó en viralizarse. Fue grabado por un turista, de los más de 50 que presenciaron la situación. Tras tomar conocimiento de los hechos, las autoridades de seguridad del Municipio comenzaron a trabajar en la identificación de los sujetos.

La batalla campal de vendedores ambulantes en plena playa

Según el relato de los testigos, la discusión entre los churreros y los vendedores de licuados comenzó por una competencia para ocupar los sectores más concurridos de la playa, donde la cantidad de vecinos y turistas garantizan mayor porcentaje de ventas. “Se estaban peleando por el lugar, porque ahí pasa más gente”, contaron.

La disputa empezó con planteos y gritos, pero pronto creció la violencia y terminaron a los golpes y empujones. En los videos se puede ver a los trabajadores persiguiéndose y golpeándose mientras las familias de su alrededor observaban la escena con temor. Algunos, incluso, levantaron sus cosas y se retiraron.

Los vecinos que frecuentan las playas saben que este tipo de disputas no son aisladas. Durante la temporada suelen intensificarse, ya que la cantidad de gente vuelve más feroz la competencia. Ante la circulación de los videos, la Secretaría de Seguridad de Villa Gesell expresó: “En nuestras playas no hay lugar para la violencia ni para inadaptados”.

Además indicaron que trabajan en la identificación de los involucrados: “Nuestro destino es para que los turistas disfruten y para que los trabajadores lo hagan con reglas claras. No vamos a permitir que un grupo de infiltrados genere disturbios”.

Una pelea similar terminó con todos sancionados

El Municipio confirmó que uno de los principales incitadores fue detenido en el marco del Operativo Sol a Sol 2025/2026 tras un llamado al 911 que alertó sobre lo que estaba pasando en la playa. Se trata de un hombre que hacía ventas ambulantes sin autorización municipal y que además, portaba un arma blanca.

Las autoridades trabajan para identificar al resto de los vendedores ambulantes involucrados y anticiparon que una vez aprehendidos se les aplicarán medidas que, entre otras cosas, impedirán que vuelvan a trabajar en las playas.

Un hecho de iguales características ocurrió hace exactamente un año en Villa Gesell, cuando el video de una pelea entre vendedores ambulantes se viralizó en las redes sociales. Habían sido tres los comerciantes que se enfrentaron por un lugar en la playa y se arrojaron canastas frente a decenas de turistas. Los involucrados fueron identificados y sancionados.