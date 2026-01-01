Primera luna llena de 2026: cuándo es y por qué la llaman "superluna de lobo".

La primera luna llena de 2026 ya tiene fecha confirmada y será uno de los primeros fenómenos astronómicos destacados del año. El evento ocurrirá el sábado 3 de enero y podrá observarse con claridad desde distintos puntos de la Argentina.

Además, este fenómeno astronómico tendrá una característica especial, ya que coincidirá con una superluna, lo que hará que el satélite natural se vea ligeramente más grande y brillante de lo habitual. A esta luna llena de enero se la conoce tradicionalmente como “superluna de lobo”.

La primera luna llena de 2026 coincidirá con una superluna de lobo.

En Argentina, la luna comenzará a verse desde las 20.55, cuando asome por el horizonte, y permanecerá visible durante toda la noche, hasta alrededor de las 6.46 del domingo. Será una buena excusa para levantar la vista y mirar el cielo a simple vista, sin telescopios ni binoculares. También es un lindo momento para quienes disfrutan de sacar fotos nocturnas o, simplemente, de quedarse unos minutos observando la luna en silencio.

Por qué será una superluna de lobo la primera luna llena de 2026

Esta luna llena de enero, la primera de 2026, tendrá una particularidad que la diferencia de otras, y es que coincidirá con una superluna. Este término se utiliza cuando el plenilunio ocurre cerca del perigeo, es decir, el punto de la órbita lunar en el que el satélite natural está más próximo a la Tierra. En esas circunstancias, la distancia entre ambos cuerpos se reduce a unos pocos cientos de miles de kilómetros, lo que genera un efecto visual perceptible.

Como resultado, la luna se verá un poco más grande y más brillante de lo habitual. A simple vista puede parecer que la luna está igual que siempre, pero, en realidad, el disco lunar se destaca más en el cielo.

Qué es una superluna de lobo

El nombre “luna de lobo” no tiene un origen científico, sino cultural. Proviene de las denominaciones tradicionales que pueblos originarios de América del Norte daban a las lunas llenas a lo largo del año. En enero, los aullidos de los lobos eran más frecuentes cerca de los asentamientos humanos, sobre todo durante las noches largas, frías y despejadas del invierno boreal. De ahí surge esta denominación, que con el tiempo se popularizó en distintos países.

Además de “luna de lobo”, la luna llena de enero también recibió otros nombres, como “luna serena” o “luna central”. Cuando esta luna llena coincide con una superluna, como ocurrirá este enero de 2026, se combinan ambos conceptos y aparece el término “superluna de lobo”.