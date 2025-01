Millapi rompió el silencio desde su detención por el caso Loan y contó las situaciones sospechosas: "La veo a Laudelina hablando con él"

Mónica Millapi, detenida con prisión domiciliaria por la desaparición de Loan Danilo Peña, apuntó contra Laudelina Peña en una nueva declaración periodística, a más de seis meses de la desaparición del nene de 5 años en Corrientes. "Alguien se la tuvo que haber llevado porque se movió mucha gente rápido enseguida", aseguró en diálogo con TN. En esa misma entrevista aseguró que vio a Laudelina hablando con el niño antes de la desaparición y otras situaciones sospechosas. "Cortó una llamada con Victoria Caillava cuando le dije que tenía que llamar a la policía", afirmó.

En el relato que hizo sobre el almuerzo en la casa de la abuela Catalina, explicó que fue Laudelina y Antonio Benitez, el esposo de la otra detenida, quienes la invitaron a la excursión al naranjal después de comer. Afirmó que fue porque "era la persona que más conocía de todos los que estaban ahí" además.

"Cuando llegamos a la tranquera la veo a Laudelina hablando con Loan y los nenes corriendo por todos lados. Laudelina y Camila pegaron la vuelta, empezaron a irse y lo miré a mi mardio que se fue donde le indicó Laudelina. En ese momento quedé en el medio mirando donde se iba Laudelina y mi marido que se iba. Decidí seguir a mi marido", prosuguió.

Pero lo que más le llamó la atención, según contó, fue que una vez que desapareció el nene y se dieron cuenta que no volvía. "Laudelina recibe el llamado de Caillava, que ya se había ido, desde el pueblo. Se alejó de nosotros", contó. Y fue entonces que ocurrió algo más extraño: "Cortó la llamada cuando le dije que tenía que llamar a la Policía".

Qué dijo sobre la supuesta aparición de Loan y la falsa alarma

Millapi también aportó datos, desde su versión, sobre lo que sucedió con la supuesta aparición de Loan, cuando desde la policía habrían dado a entender que habían encontrado al nene. "Maciel salio diciendo que había aparecido Loan. Laudelina dice que ´no, que era mentira´ y me decía que ´no´ pero lo había escuchado al comisario que había aparecido. Al rato llega que es una fgalsa alarma", relató.

Según Walter Maciel, siempre desconfió de Benítez y Laudelina. En cuanto al tío de Loan, el ex comisario contó que se lo cruzó cuando estaba llegando al campo tras el aviso de la desaparición. “Se movilizaba en una moto, sin remera, todo sudado”, contó Maciel que vio a Benítez en el camino rural pero sin saber quien era. Sin embargo, ya entrada la noche y en plena noche cuando mandó “a citar a viva voz a Benítez veo que era la persona que salió en moto, sudado, sin remera”. Después de darse cuenta de quién era Antonio Benítez, el ex comisario contó que una persona le comentó que el tío de Loan, tras irse en moto, había vuelto a dedo, en la caja de una camioneta, con otro hombre y que fue “lo primero que me empezó a hacer ruido sin dejar pasar el primer contacto”, declaró.

Contó también que le avisó del hallazgo del botín y que estuvo en contacto con él cuando ocurrió la llamada ‘falsa aparición de Loan’. “El sargento Diarte Mariano, alias Loro, me llama por teléfono y me dice que encontraron a Loan. Me dice que están yendo para la casa de la abuela. Les comunico la situación, llevamos ambulancias. Le informo a Báez y vamos al lugar. Por el camino me llaman y me dicen que fue una falsa alarma. Duarte se comió una puteada” declaró Maciel y aseguró: “Mi jefe llama a Duarte y este le dice que fue una información falsa. Báez lo recontra re mil cagó a pedos por dar información errónea. Fue telefónicamente”. Sobre ese aviso aseguró que fue a su teléfono, no a la radio policial y que estaba en la comisaría con Laudelina y la hija a quienes iban a entrevistar. Remarcó, además, que al recibir el llamado él estaba con el comisario mayor Báez.

Caso Loan: qué dijo Camila en su declaración sobre Macarena y Laudelina

Frente a la Jueza, Camila Núñez (prima de Loan) volvió a contar lo que vivió el 13 de junio en el paraje El Algarrobal de la localidad correntina de 9 de Julio. Según su declaración, vio “muchas cosas que no conté porque tengo mucho miedo” y aseguró que “el mayor miedo que tienen los padres de Loan es que les planten un cuerpo”. Esa afirmación, según Camila, la conoce porque habla seguido con María Noguera y José Peña, los padres del chiquito, de quienes aseguró “me conmueve la convicción que tienen, están preparados para recibir cualquier noticia”.

Fuentes judiciales aseguraron a El Destape que Camila se mostró muy conmovida en algunos instantes del relato y después de declarar por más de 6 horas era evidente las muestras de cansancio, por lo que la jueza decidió suspender la declaración testimonial y continuar el próximo lunes. De esta forma, Pozzer Penzo citó a Macarena Peña para las 9.30 del lunes y una vez terminada esa declaración y si hay tiempo, será el turno de Camila Núñez. De esta forma, explicó la misma fuente, se espera que los padres de Loan, José y María, recién vuelvan a sentarse como testigos cuando se retome la actividad pasado el feriado de año nuevo.

En cuanto a los miedos que aseguró tener Camila, si bien no los marcó puntualmente, las fuentes cercanas a la causa aseguran que puede tomarse como una medida de seguridad los recientes movimientos en la causa conexa. Este viernes, el Tribunal Superior de Justicia de Corrientes rechazó la apelación presentada por Nicolás “El Yankee” Soria, que está acusado en la causa conexa de secuestro, fraude y encubrimiento. Esa imputación que lo tiene con prisión preventiva, gira en torno a Camila ya que con ella y su hija estuvo el acusado durante varios días en un hotel de 9 de Julio, cuando aseguraban representar a la Fundación Dupuy y cuidar los intereses de los menores que estaban con Loan cuando desapareció.

Quién es "la jefa" en el caso Loan

“Camila es la que aporta el rol de ‘La Jefa’ es Laudelina Peña. No es un dato menor. Y está clarísimo. La coordinación con la que actuaron”, aseguró el abogado de la familia de Loan.

En ese sentido, el letrado había informado, meses atrás, que estaban cerca de saber dónde estaba el nene.

En octubre, el abogado de la familia de Loan había expresado: “Mi hipótesis es, sin duda, la sustracción del niño: es imposible pensar otra cosa. Hoy, hemos vuelto a la zona cero, es decir, a tener claro quiénes participaron de la entrega, quién se lo llevó y quiénes lo encubrieron”.