El Frente Docente Disidente, batallando en las escuelas con una mirada inclusiva

La agrupación engloba a docentes y trabajadores de la educación. Una mirada sobre las implicancias de la prohibición del lenguaje inclusivo dentro y fuera de las aulas.

Tras la prohibición del uso del lenguaje inclusivo, también llamado "no binario", en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires surgen varios puntapiés. Frente Docente Disidente, una agrupación que engloba a docentes, educadores y trabajadores de la educación que transitan diferentes espacios pedagógicos, dialogó con El Destape sobre lo que es enseñar hoy en día en CABA pensando en una sociedad más igualitaria.

La regulación de prohibir el lenguaje inclusivo sucedió en el mes internacional del orgullo LGBTTIQNB, mes que, al igual que noviembre, suele ser utilizado por algunos gobiernos y/o marcas para jactarse de ser diversos y/o inclusivos, en lo que se nombra como ”pinkwashing”. A pesar de aquella decisión, desde la web oficial del GCBA, se anunciaron una serie de actividades para la fecha que, según resalta la misma, tiene como objetivo “palpitar” y “celebrar” la diversidad. Entre ellas se incluye la presentación del “Manual sobre Diversidad Sexual para Profesionales de la Educación”, que se llevará a cabo el 30 de junio. La herramienta educativa es mencionada por el mismo gobierno porteño como “una guía teórica destinada a educadores para incorporar en el aula la mirada de comprensión y respeto por los derechos que surgen de la normativa igualitaria sancionada en nuestro país” y figura expuesta, tanto oral como de manera escrita, repetidas veces por sus autorxs utilizando lenguaje inclusivo, tal como podemos observarlo en la cuenta de Instagram de su co-autora Lucía Manusovich, quien además comunicó a El Destape que el mismo está escrito en lenguaje no binario.

Esta prohibición es solo la punta del iceberg de un modelo educativo. Según Laura Velasco, legisladora porteña del Frente de Todos, unos 56.000 alumnes quedaron sin vacantes en el 2022. La misma presentó en febrero de este año un pedido de informes para que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta explique las causas, mientras que desde el ministerio de Educación porteño denunciaron que fue una “fake”. En esta misma línea, desde el Frente Docente Disidente expresan que "siendo la ciudad más rica del país, durante 10 años ha bajado constantemente el presupuesto destinado a educación, subejecutando el presupuesto destinado a infraestructura escolar". Para elles, educar en este contexto es difícil: "Les trabajadores de la educación venimos llevando a cabo la implementación de la ESI y de la Ley de Identidad de Género, en la que el GCBA no ha bajado presupuesto para su aplicación e implementación". Frente a esto, en comunicación con El Destape, el Ministerio de Educación porteño resaltó que el presupuesto, si bien sufrió una caída del 7% entre 2019 y 2022, en educación se mantuvo "constante en términos reales". Sobre la aplicación del mismo, enfocado en ESI y/o la ley de identidad de género, no emitieron declaraciones.

Como toda decisión que implica un retroceso en materia de derechos humanos, no se hicieron esperar algunas manifestaciones a favor del lenguaje inclusivo provenientes de terciarios y universitarios. Por ejemplo, al día siguiente del veto en CABA, el Consejo General de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA. Río Gallegos, Santa Cruz), votó a favor de su implementación. Por otro lado, en repudio a la decisión del gobierno porteño, artistas de diversas disciplinas desarrollaron una carta con numerosas firmas nombrada “Artistas, escritorxs e intelectuales por el Lenguaje Inclusivo”. Entre las personas firmantes se encuentran Claudia Piñeiro, Selva Almada, Mercedes Morán, Mariana Enríquez, Gabriela Cabezón Cámara, Cecilia Roth, Franco Torchia, Luciana Peker y Walter Lezcano, entre otres.

Organizaciones sociales presentaron un amparo colectivo, el 21 de junio, que ha sido elevado a la justicia porteña. La acción legal fue llevada adelante por la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT+) y la jueza a cargo de la causa, Romina Tesone, explicó que el documento está incluido en el Registro de Procesos Colectivos, razón por la cual, es necesario difundir la causa judicial para que toda persona que quiera intervenir en el proceso lo haga, hasta el 30 de junio inclusive.

El Frente Docente Disidente no se quedó atrás: el 23 de junio se convocó y realizó una manifestación en repudio de la prohibición, que incluyó talleres, radio abierta y música en vivo. No se iban a quedar de brazos cruzados frente a lo que consideran “una desaparición simbólica de identidades”. Es que, según la organización, existen unas 300 personas no binarias entre alumnes y docentes en CABA, número que no puede calcularse con exactitud teniendo en cuenta la discriminación, el miedo y el significado que la misma prohibición del lenguaje no binario implica.

“Estuvimos en la puerta de la llamada “UNICABA”, esa que se votó con represión a espaldas de la comunidad educativa, intentando cerrar los institutos de formación docente y que no tiene en sus planes de estudio la Educación Sexual Integral”, cuenta Rod del Frente a El Destape, sobre la lucha que se hace en las calles y aulas. “Hicimos actividades, en el marco de una jornada de ESI y le pusimos voz a este intento de avasallar nuestros derechos, desconociendo la Ley de Educación Sexual Integral, la de Identidad de Género; invisibilizando y silenciando, con esta resolución que prohíbe el uso del lenguaje sin marca de género en las aulas. Lo que están haciendo es realmente una desaparición simbólica de identidades que se corren de la cisheteronorma”, reclaman.

Regular el lenguaje inclusivo, solo la punta del iceberg

La regulación de Horacio Rodríguez Larreta se da 10 años después de la aprobación de la Ley de Identidad de Género (sancionada el 9 de mayo de 2012) que, si bien no se refiere específicamente a les no binaries ni al lenguaje, sí tiene que ver con la identidad sexogenérica de ciertas personas. Asimismo, 15 días después de la decisión prohibitiva de Larreta y Acuña, el Senado sancionó la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans, la cual recibió la única negativa de un diputado de Cambiemos (Ernesto Martínez) y 6 abstenciones del mismo partido (Roberto Basualdo, Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Laura Rodríguez Machado, Humberto Schiavoni y María Belén Tapia).

“Los resultados de las evaluaciones de 2020 y 2021 mostraron un aumento en la cantidad de chicos que no pudieron responder a las expectativas de aprendizaje ni comprender textos básicos y mostraron dificultades para leer”, argumentaba Rodríguez Larreta en un hilo de Twitter que era el inicio de una serie de tuits que buscaban darle sustento a la decisión de prohibir el “inclusivo”.

Apenas pasó un año del Decreto presidencial N°476/21, difundido en el Boletín Oficial el 21 de julio del 2021, con motivo de dar a las personas no binarias una alternativa de registro de género en su documento. Desde entonces las opciones son: Masculino, Femenino o “X” y las críticas no se hicieron esperar (incluso desde organizaciones integradas por personas no binarias). Juntos por el Cambio no se manifestó en contra de lo comunicado por Alberto Fernández, sino de las formas, ya que resaltaron que lo correcto hubiera sido una ley, no un decreto: “Lamento la omisión del Congreso en esto porque la regla según la cual los Derechos Humanos le pertenecen a los pueblos no a los gobiernos, no se debería quebrar. Esto por un principio básico pero clave: en democracia los derechos no se agradecen ni se conceden; sólo se garantizan por ley”, resaltaba aquel día la Diputada Nacional por la Ciudad de Buenos Aires (Bloque Evolución Radical), Carla Carrizo a través de su cuenta de Twitter.

Vale tener en cuenta además, que por primera vez en el Censo (que tuvo lugar en mayo del corriente) se permitió que les habitantes pudieran identificarse con la “x” y 0,12% de la población total nacional (56792 de las 47.327.407 personas registradas virtual y presencialmente en la recolección de datos) comunicó caracterizarse de ese modo. Si bien esta inclusión durante el Censo dio que hablar, fue la prohibición la que llevó a que el lenguaje inclusivo esté nuevamente en agenda.

De este modo, instituciones educativas y gobiernos de distintos puntos del país tomaron posición al respecto: en Jujuy, la ministra de Educación Teresa Bovi, explicó que se “guían” por la RAE pero no sancionarán la decisión de alumnes o docentes de utilizar el lenguaje no binario. Dos días después (el 21 de junio), el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, dijo en una charla brindada en Montevideo (Uruguay): "Es la sociedad, son los hablantes quienes deciden cómo evoluciona su lengua. Lo decidirán también con el lenguaje inclusivo.” Mientras tanto, la ministra de Educación de Santa Fe, Adriana Cantero, negó cualquier posibilidad de prohibición de dicho lenguaje y destacó que "en los chicos circula el lenguaje inclusivo” y luego agregó: “La lengua tiene que servir para comunicarse y para sentirse identificado."

Opositores al oficialismo de la provincia de Buenos Aires presentaron un proyecto en la legislatura para prohibir su uso, de manera escrita u oral, en instituciones privadas o estatales. La iniciativa es encabezada por la diputada Constanza Moragues Santos, del bloque “libertario” y Guillermo Castello, de Avanza Libertad e incluye la firma del legislador Matías Ranzini, de Juntos. La propuesta apunta a “excluir las reglas idiomáticas que reemplacen el masculino génerico”, tales como el uso de la “x”, la “e” o el “@”, según figura en el Artículo 2. En La Rioja, por otra parte, Luciana de León, Concejala del Bloque Juntos por La Rioja (UCR/Cambiemos), propuso en el Concejo Deliberante una iniciativa prohibitoria para que las escuelas municipales “respeten las reglas del idioma español.”

Como antecedente internacional, España fue precursora al destacar, al igual que Larreta, que "el lenguaje inclusivo en libros de texto puede perjudicar la comprensión de los alumnos" (manifestado por el presidente de la Comunidad de Murcia, Fernando López Miras, a fines del 2021) y que dicha forma de escribir, hablar y/o autopercibirse es un “desdoblamiento abusivo y absurdo” (resaltado por el Consejero de Educación de Ciudadanos de Andalucía, Francisco Javier Imbroda Ortiz, en marzo de este año). Ambos representantes españoles se refirieron a iniciativas, existentes en algunos puntos del país europeo, que desde 2018 permitían el lenguaje no binario en material difundido en las escuelas y ahora dicen “defender” los contenidos que promueven igualdad, prohibiendo dicho lenguaje a través de la derogación de normativas y documentos.

El lenguaje inclusivo termina siendo un terreno en disputa que engloba un entramado social, político y cultural mucho más amplio que solo “pensar en las palabras”. Son los docentes los que, en la práctica, terminan batallando dentro y fuera de las aulas.