Alberto, sobre la legalización de la marihuana: "Debatamos, pero sin hipocresías"

El Presidente analizó la posibilidad discutir uno de los temas más polemizados por la sociedad en el Congreso. "El alcohol hace mucho más daño y nadie se afecta por esto", sostuvo.

El presidente Alberto Fernández se refirió a un tema que no suele abordar en las entrevistas y anuncios, pero que tras la sanción del cannabis medicina para uso terapéutico quedó sobre la mesa: la legalización de la marihuana. Un proyecto que siempre se hace presente y que produce contradicciones dentro de la sociedad argentina, generando un debate que hasta ahora no se terminó de implantar.

Sobre el tan polemizado tema, en una nueva edición de "Caja Negra" (Filo News), el jefe de Estado contextualizó la situación actual en nuestro país: "Hay algunas cosas sobre las que no tiene mucho sentido discutir. El consumo de la marihuana se expandió, muchos jóvenes la consumen. También es cierto que genera perjuicios a la salud". Y señaló: "Habría que preguntarse, no estoy en condiciones de responderlo, si el daño a la salud es mayor o menor que el daño que hace el tabaco o el alcohol. Este último, es el más importante que tenemos, un inmenso problema, y no hay restricciones".

Por todo esto, el máximo mandatario no descarta la posibilidad de que el proyecto llegue al Congreso de la Nación. "Quiero debatir, pero sin hipocresías. La marihuana hace daño, el tabaco mata de cáncer y el alcohol degrada al ser humano. Si estos dos son legales, ¿por qué está la ilegalidad del otro lado? Me hago siempre esa pregunta", sostuvo. Además dejó en claro que, poco a poco, es necesario dar pasos y enumeró los cambios durante su gestión: la marihuana para fines terapéuticos y medicinales junto a la promoción del cáñamo con fines textiles.

Frente a la posible legalización, Alberto Fernández sostuvo que el debate deberá darse en algún momento. "Hay un efecto más perverso: mucho más daño hace el alcohol entre los chicos y nadie se afecta por esto. Los que pagan por el consumo de marihuana son los consumidores, que no son los mayores responsables del problema. En ese caso, son los traficantes. Como son parte del crimen organizado, tocan resortes del poder para evitar ser perseguidos; acá y en el mundo", señaló el presidente.

Al mismo tiempo, el máximo mandatario contó que observa lo que ocurre en Uruguay tras la legalización y ante la consulta, expresó: "No tengo problemas en generar estos debates. Soy un tipo, en todas esas cosas, soy alguien muy liberal. Cada uno tiene derecho a hacer de su vida lo que quiera, también dañarse". Pero aclaró: "El Estado debe advertir que se está dañando y avanzar si ese daño pone en riesgo a otros. Todos conocemos gente que fuma, toma alcohol y que seguramente consume marihuana. Y seguramente, lo mismo con otro tipo de drogas, más duras y complicadas que están en otro terreno".

Cannabis medicinal para uso terapéutico

El Gobierno Nacional permitió, en julio pasado, el cultivo del cannabis para uso terapéutico luego de que el Congreso sancionara la ley que habilitó el uso medicinal de la marihuana en el territorio argentino. Si bien en los hechos esta reglamentación no llegó a hacerse efectiva para los usuarios, la gestión de Alberto Fernández sí posibilitó el uso médico y su expendio en las farmacias. La norma prevé un marco legal para quienes cultivan en sus domicilios y las agrupaciones que fomentan el uso terapéutico del cannabis.

Cabe destacar que la nueva norma permitirá a los pacientes que utilizan el cannabis para el tratamiento de la epilepsia, a importar productos medicinales provenientes de la marihuana y se suma el expendio de "recetas magistrales" en las farmacias que fueron habilitadas para esto. Las diferentes organizaciones que se dedican a fomentar su uso medicinal se mostraron conformes y recibieron la noticia con optimismo.