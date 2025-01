La última entrevista que dio Alejandra Darín antes de morir: "Merecemos vivir una vida digna".

La triste noticia del fallecimiento de Alejandra Darín conmovió a millones de argentinos. La actriz y presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, hermana de Ricardo Darín, murió apenas a sus 62 años y fue despedida con una enorme tristeza. En los últimos minutos, se viralizó la última entrevista que dio antes de morir, en diálogo con Página 12, el pasado 11 de noviembre de 2024. En aquella oportunidad, habló sobre su rol como actriz, sus convicciones políticas, el ataque del gobierno del presidente Javier Milei a la cultura y el estad.

"Con inmenso desconsuelo despedimos a nuestra querida compañera Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices. Acompañamos a sus hijos Antonia y Fausto, a su hermano Ricardo, familiares y seres queridos, abrazándolos en este duro momento", escribieron desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

"Por siempre, sus compañeras y compañeros del Consejo Integral agradeceremos su lucha, su compromiso inquebrantable y su entereza frente a cada adversidad. Alejandra fue un ejemplo de entrega, compañerismo, y amor por nuestra profesión y por las y los trabajadores de la cultura. En los momentos más complejos, supo defender con enorme valentía los valores de nuestro gremio", agregaron.

Cuál fue la última entrevista que dio Alejandra Darín

En aquella entrevista, Alejandra habló sobre la actuación y su postura política, y si bien se definió como alguien que nunca formó parte de ningún partido político, destacó que no podría ser quien es "si no tuviera convicciones políticas, que no quiere decir afiliaciones partidarias". Desde 2011, se desempeñaba como la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

"Todo lo que tenga que ver con el arte representa la sensibilidad para captar las emociones y poder expresarlas en alguna actividad artística, sea cantando, actuando, pintando, haciendo esculturas, escribiendo. Actriz es lo que pude desarrollar en mi vida, como trabajo, para mantenerme. Pero no soy solo eso", aseguró.

En este sentido, reflexionó que "la vida no es una lucha, o no debería ser solo eso". "Es una consigna horrible que nos meten en la cabeza desde muy chicos y por eso, me parece, pasan cosas en el mundo que son horribles para todos. A veces pareciera como si no pudiésemos hacer nada. Creo que sí podemos, y en eso está comprometida mi parte sindical. El mundo puede ser de otra manera; tiene que ser de otra manera. Merecemos vivir una vida digna", sumó.

En referencia a los líderes políticos que dejan la cultura de lado, señaló: "Cuando atacan el arte, lo que tratan es de poner límites a la comunicación entre las personas, o directamente impedir que se dé. Es a través del arte que nos reconocemos y que reconocemos a los demás. La cultura es un bien preciado, quizá más que ninguno. Cultura es, también, cómo nos tratamos".

Con respecto a las medidas tomadas por el presidente Javier Milei en relación a la cultura, Alejandra opinó que "el ataque a la cultura por parte de los gobiernos siempre obedece a lo mismo". "Lamentablemente, este no es el primer ni el último que va a ir contra la cultura. Como decía recién, la cultura es absolutamente todo. Lo de este gobierno es un ataque a la cultura porque es un ataque a todo, y tiene que ver, me parece a mí, con el dominio".

Además, explicó que la situación en el ámbito actoral "es preocupante, porque se nos van terminando nuestros espacios laborales". "En la Ciudad de Buenos Aires y en cada una de las ciudades que tienen una actividad teatral interesante muchas veces son los propios actores y actrices que la mantienen. La participación del INT (Instituto Nacional del Teatro) es fundamental, pero están poniendo todo en una gran bolsa para tirar a la basura. Buenos Aires está entre las principales ciudades del mundo en términos de producción teatral y eso es sostenido la mayoría de las veces por actores, actrices, productores independientes, las cooperativas, también por el teatro comercial", agregó.

Con respecto al teatro, reflexionó: "El teatro enseña para la vida. Es una actividad que tenés que hacer con otros sí o sí, aunque hagas un monólogo. Ahí, una de las cosas más importantes es la escucha. Como actriz, como personaje, podés responder en una escena si sabés escuchar a tu compañero. Después de tantas obras y tantos años de trabajo, lo que puedo decir es que el teatro es una escuela de vida, si se lo sabe apreciar y si uno está atento. Para eso está el teatro, para divertir también, pero fundamentalmente para reflexionar".