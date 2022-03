La Pampa: dos brutales ataques de perros, una mujer falleció y un niño fue atacado en el cuello

La población de La Pampa continúa conmocionada por los recientes ataques brutales de perros ocurridos en dos ciudades, uno en Realicó, donde murió una anciana que fue mordida por un pitbull y otro caso similar en Santa Rosa, donde un dogo atacó en el cuello a un nene de dos años, que quedó internado en observación "fuera de peligro".

El primer episodio ocurrió este último domingo por la noche en una vivienda ubicada sobre la calle Paraná al 200, en la capital pampeana. Según detallaron diversos medios locales, el animal de la familia peleando con otro perro en el patio de la casa cuando el niño intervino y fue atacado directamente por el perro que lo tiró al piso y le mordió el cuello. Ante esta situación, la mamá del menor fue a auxiliarlo y recibió una mordida en el brazo.

Según detalló el diario de La Pampa, el menor y su madre fueron asistidos por policías de la Seccional Segunda y luego trasladados al Hospital "Lucio Molas" donde el niño fue alojado en el área de Pediatría del establecimiento. "Está fuera de peligro, pero va a quedar en observación para hacerle estudios y determinar la gravedad de las lesiones", detallaron desde el hospital. En tanto, personal de la seccional trabajó en el hecho en conjunto con la Agencia de Investigación Científica (AIC).

En tanto, este lunes se le tomará declaración a la mamá del niño y a su tío, quienes estaban en el momento del brutal ataque. El perro fue secuestrado y se espera que este lunes el cuerpo de veterinaria de la Policía realice una pericia.

En este marco, las asociaciones protectoras de animales publicaron un comunicado en el que expresaron: "No queremos a más personas muertas o perros sacrificados. El Estado no regula ni interviene con respecto a la cría y venta de esta raza, cuando se ve claramente que son ofrecidos por las redes sociales como si fueran papas. No dicen nada sobre esto. No saben, no contestan, no opinan. Y mientras todo esto sucede, la comunidad se siente abandonada. Muy triste todo", afirmaron.

El ataque del pitbull a la anciana

En la misma provincia, en la localidad de Realicó, un mujer estaba en su casa cuando vio que un pitbull atacaba a su caniche. Al intentar defender a su mascota, el perro la empezó a atacar a ella. Ante los gritos, un vecino llamó a la Policía, entraron a la casa y encontraron a la mujer en la cocina, ensangrentada.

“Este perro cruza con pitbull atacó el perrito de la señora en la vereda de su casa, cuando la señora lo quiso sacar, el perro la atacó a ella”, detalló el fiscal Juan Pellegrino, a cargo del caso que agregó que “un hombre que salía de un almacén de la cuadra, alcanzó a agarrar al perro y con ayuda de la policía pudieron sacarlo. Le salvaron la vida a la mujer”.

La mujer, en tanto, fue trasladada a la Clínica Argentina de General Pico donde detectaron que tenía pérdida de masa muscular por los desgarramientos. Ante esto, le amputaron una pierna, por arriba de la rodilla pero no sobrevivió, en la noche del sábado, falleció.

“Fuimos al lugar y junto con un hombre, comprometido que habría visto pelear a dos perros y meterse dentro de una casa, es que ingresan y se encuentran con una escena muy desesperante”, dijo el comisario Leandro Ernst en diálogo con Zonal Noticias. En tanto, el perro que fue atado en un árbol tras el ataque, murió de asfixia, ya que se ahorcó con la soga, según reveló el comisario.