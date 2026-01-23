El fuego se desarrolló sobre maderas y chapas de un edificio. Foto: @Nnicolas103.

Los Bomberos de la Ciudad y el personal del Grupo Especial de Rescate (GER) combatieron esta mañana un incendio que se registró en un conventillo en Irala, entre Brandsen y Pinzón, en La Boca. Una docena de residentes fueron evacuados, cuatro personas tuvieron que ser derivadas al hospital por inhalación de humo y una de ellas sufrió quemaduras.

Según indicaron desde la Policía de la Ciudad a El Destape, en el lugar fueron atendidos 19 de los afectados en el incendio, que se desarrolló sobre maderas y chapas de dos ambientes del segundo y último piso del edificio. Para mitigar el fuego, los bomberos trabajaron desde altura, con un hidroelevador, y desde el piso, con apoyo de un camión cisterna del destacamento de La Boca.

Tras dominar el incendio, restaban por apagar algunas maderas en el sector superior, al tiempo que personal de bomberos realizaban inspecciones en los distintos ambientes para determinar el estado del maderamen que conforman los bases de los pisos superiores. Además de dotaciones de Barracas y La Boca, se utilizó en el área del siniestro el Puesto Comando y trabajó la unidad pericial. En el lugar también estuvieron efectivos de la policía porteña y agentes de Defensa Civil.



En medio del operativo, los bomberos lograron rescatar también a un gato que había resultado afectado por la inhalación de humo. El felino fue asistido en el lugar por personal del SAME, que le suministró oxígeno como parte del dispositivo de emergencia.

La Boca: incendio en un depósito generó un amplio operativo

Días atrás, un incendio de importantes dimensiones se registró en un galpón ubicado sobre la avenida Pedro de Mendoza, en el barrio porteño de La Boca, donde funcionaba un depósito con contenedores provenientes del puerto que almacenaban materiales altamente combustibles. El fuego desató una intensa columna de humo negro, visible desde distintos puntos de la Ciudad, y un fuerte olor que se extendió por la zona.

El foco se originó en un depósito de aproximadamente 40 metros de extensión, emplazado sobre la ribera del Riachuelo. Según se informó, en el interior del galpón había contenedores con plásticos, muebles y zapatillas, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas y obligó al despliegue de un operativo de gran magnitud para evitar que el fuego se expandiera a construcciones linderas.