Entre “el macho alfa” y la acusación de extorsión: L-Gante podría terminar preso

“Soy una persona inocente. Estoy en esta sala porque no quise poner dinero”, dijo Elián Ángel Valenzuela en lo que comúnmente se conoce como “las últimas palabras” en un juicio. L´Gante, vestido de traje y sentado junto a sus abogados, había escuchado los alegatos en su contra y los pedidos de prisión que solicitaron los abogados querellantes y el fiscal Adrián Landini. “Tienen una imaginación de director de cine o de un niño mentiroso las personas a las que estoy mirando ahora mismo”, dijo el músico dirigiéndose a los abogados querellantes Leonardo Sigal, Pablo Becerra y Rodrigo Avendaño, y aseguró que está “muy interesado en estudiar derecho” ya que está muy enojado con la situación que le toca vivir. Mirando nuevamente al tribunal, les dijo “repito: hoy en día estoy acá por no dejar que ningún... me guardo la palabra, quiera quitarme mi dinero. Si hay más procesos también estaré a disposición”.

La bronca y las palabras de L´Gante surgieron después de que el fiscal Adrián Landini solicitara la pena de 7 años de prisión y los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal pidieran 8 años de condena. Además, el abogado Rodrigo Avendaño solicitó otros 3 años por la causa que él representaba. Es que Elián Valenzuela llegó al juicio luego de que le unificaran las causas y se lo acusara por “amenazas, privación ilegítima de la libertad, amenazas calificadas, tenencia simple de estupefacientes y encubrimiento calificado”.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En su turno, el fiscal aseguró que “el señor Elián Valenzuela, en vez de recurrir a la Justicia, intentó solucionar las cosas a su modo, su modo está fuera de la ley y la ley es igual para todos” y señaló que “El problema había sido con sus amigos. Él toma la posta como el macho alfa de la manada que tiene que arreglar las cosas e intenta arreglarlas de una forma ilegítima”. En el mismo sentido, Landini aseguró que “no se discute el hecho porque él mismo se puso como protagonista pero minimizando las situaciones” y remató “Los hechos sucedieron y que Valenzuela es penalmente responsable de los mismos”. Después de esa descripción, el fiscal pidió que L´Gante sea condenado a 7 años de prisión.

En sintonía, los abogados querellantes, Becerra y Sigal pidieron 8 años de prisión haciendo referencia a las acusaciones que sostenían pero, también, “entendiendo la carencia de antecedentes penales y sumando los agravantes correspondientes”. En ese punto, además, el abogado Leonardo Sigal contó que lo habían amenazado para que renuncie a la causa y que le nombraban a su hijo de 12 años, estas amenazas se las atribuyó al grupo cercano al músico. En comunicación con El Destape, el abogado querellante Rodrigo Avendaño afirmó: “Adicionalmente yo pedí 3 años de prisión por la causa que represento. Yo no podía pedir pena por otros casos, sólo pedí eso porque es lo que corresponde a mi denunciado, que es por amenazas calificadas”.

Poco después de terminado el intercambio, LGante salió de los tribunales y habló, un poco más tranquilo con los medios. "¿Tenés miedo de ir preso?", le preguntaron al músico que inmediatamente respondió: “Sí, pero a mérito de un fallo, porque yo me creo totalmente inocente” y volvió a insistir con el pedido de extorsión asegurando: “Me molesta estar ocupándome de estas cosas, pero siempre trato de mantener la calma, con la mente en blanco y espontáneo. Siempre estuve a disposición de la Justicia, si hoy estoy acá es porque no quise arreglar con plata”. Por último, el músico aseguró que festejará “haciendo un cordero” luego de que la Justicia lo declare absuelto.

Ahora, la expectativa está puesta para el próximo lunes 28, cuando tanto el músico como sus defensores, querellantes y el fiscal volverán a verse en los Tribunales de Mercedes donde se conocerá la sentencia.