Multitudinaria marcha de antorchas colmó Jujuy por el reclamo docente

Docentes marcharon por las calles de diversas ciudades jujeñas en la noche del viernes. "Arriba los salarios y abajo la reforma", fue el lema de la movilización.

Docentes de Jujuy marcharon durante la noche del viernes portando antorchas por las calles de la capital provincial en el contexto del quinto día consecutivo de paro que llevan a cabo los gremios de la educación del distrito y tras haber rechazado una oferta salarial por parte de las autoridades. Bajo el lema “Arriba los salarios y abajo la reforma”, se movilizaron pidiendo por una recomposición salarial significativa y en contra de la reforma parcial de la constitución en pleno debate, la cual “busca cercenar derechos”, según indicaron los y las trabajadoras.

Poco después de las 19 hs, comenzaron a encender velas, luces blancas y de colores a las afueras de las sedes sindicales de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP) y del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems), los cuales encabezan los reclamos de maestros y profesores. Con cánticos de repudio dirigido al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, los docentes avanzaron por las calles en repudio a “los salarios de miseria” que perciben.

Las manifestaciones de esta jornada se replicaron las localidades de El Carmen, Monterrico, Tilcara, Humahuaca, Perico, La Quiaca y Libertador San

Martín, entre otras. Mientras que en la tarde del sábado, los secretarios generales de los sindicatos docentes fueron convocados por autoridades del Gobierno para debatir en “una mesa técnica” los aumentos salariares, aunque ello no suspendió la medida de fuerza. "No nos vamos a dar por vencidos, seguimos marchando por un sueldo digno porque en Jujuy a los decentes nos pagan una miseria y las autoridades le miente al pueblo con los aumentos que impone", señaló a Télam Adriana Jerez, profesora de la Escuela Provincial de Artes.

A su vez el profesor Diego Machaca, del colegio Olga Márquez de Arédez, expresó: "La lucha busca una verdadera recomposición salarial porque claramente los trabajadores de la educación no llegan a cubrir el monto de la canasta básica. Debe seguir porque lamentablemente no vemos respuestas del Gobierno a la altura de las circunstancias. La gravedad de la problemática del transporte y la infraestructura de las escuelas". Mientras que Jerez añadió: "De ninguna manera es así. Aquí hay gremios que se ocupan de los reclamos de los docentes y el apoyo genuino de todos los sectores de la sociedad".

El gremio de maestros y maestras analizará hasta mañana el ofrecimiento del Gobierno de un salario inicial docente para el mes de junio 2023, de $175.000. Además, propuso incorporar los conceptos remunerativos bonificables y no bonificables e incrementar este monto en un 10% para llegar a un salario básico de $48.911. La mejora, comprende también un incremento del piso salarial fijado por la paritaria nacional de $145 mil que en Jujuy se incrementaría en $30 mil pesos para llegar a $175 mil, llevar a 7 mil pesos el monto por Título y modificar el cálculo del Presentismo, siempre según el ofrecimiento oficial.

Además del pago de la quinta hora para los secretarios docentes que no ingresaron en el convenio con Nación y una bonificación particular por atención a la infancia para los docentes de nivel inicial lo mismo que para los de materias especiales (área artística y educación física), entre otras mejoras. En tanto el Cedems exige el aumento de la hora cátedra a $6.666, que no se descuenten los días de paro y se respete el derecho a huelga.

A la marcha del viernes también se plegaron trabajadores de la salud, organismos de derechos humanos, docentes del sector privado, organizaciones sociales y sindicales de Jujuy.

A través de sus redes sociales, el diputado nacional jujeño del Frente de Izquierda, que buscó ser gobernador en las últimas elecciones, Alejandro Vilca,mostró la marcha en un extenso hilo de Twitter, repleto de videos y fotos. "Enorme marcha de antorchas en una nueva y masiva jornada de lucha, que muestra que la simpatía y el apoyo al reclamo salarial de las maestras y al rechazo a la Constituyente de Morales", manifestó. Y añadió: "Hay fuerzas para ganar, las conducciones de las centrales y sindicatos deben llamar al paro provncial activo".

Mientras que, junto a más imágenes de la movilización, el dirigente agregó: "Hablemos de la importancia de la unidad docente-estudiantil y de la simpatía que despierta en otros sectores obreros. Hay que llamar al paro provincial activo para conquistar el salario y derrotar la reforma de Morales". Y sentenció: "Hoy la clase es en las calles".

Las mejores fotos de la marcha (Fuente: Agencia Télam)