El juicio contra Felicitas “La Toretto” Alvite empezó la instancia de alegatos. En ese contexto, el fiscal Martín Chiorazzi solicitó una pena de 10 años de prisión para la joven de 23 años, acusada de atropellar y matar al motociclista Rubén Walter Armand en La Plata.

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La audiencia empezó este martes pasadas las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de La Plata. Allí la Fiscalía expuso sus argumentos y mantuvo la acusación por homicidio simple con dolo eventual. Se trata de una figura penal que contempla que el acusado haya previsto la posibilidad de provocar una muerte y aun así continuó con su conducta.

Tras la presentación del Ministerio Público Fiscal, se dispuso un cuarto intermedio y estaba previsto que tomara la palabra la querella, representada por los abogados Fernando Burlando, Fabián Améndola y Delfina Burlando.

La defensa buscará una reducción en la calificación penal

Los defensores de Alvite, Flavio Gliemmo, Luisina Gliemmo y Santiago Irisarri, tendrán luego su turno, y buscarán modificar la calificación legal del hecho a homicidio culposo.

La diferencia entre las dos figuras es central para el futuro de la acusada. En el homicidio simple con dolo eventual se prevé una escala penal de entre ocho y 25 años de prisión, y en el homicidio culposo se contemplan penas menores.

Durante el juicio, Alvite pidió perdón y se quebró frente a los familiares de la víctima. “Cargo con el peso de haber dejado una familia rota; es algo que nunca me imaginé que en mi vida me iba a pasar; lo sufro como si fuera el primer día”, expresó.

En el mismo juicio está imputada Valentina Velázquez, cuestionada por su participación en la picada que habría precedido el choque. Su defensa está a cargo de la defensora oficial Raquel Ponzinibio.

Cómo fueron los hechos

El choque ocurrió en la madrugada del 12 de abril del 2024, en la intersección de las calles 13 y 522 de la ciudad de La Plata. Según la investigación, las dos jóvenes circulaban a alta velocidad y cruzaron semáforos en rojo antes de que el vehículo conducido por Alvite embistiera la moto de Armand.

El hombre murió poco después del impacto como consecuencia de las heridas sufridas. Los peritajes determinaron que el auto circulaba a aproximadamente 82 kilómetros por hora al momento del choque. La defensa sostuvo que Alvite intentó frenar e incluso esquivar a la víctima.

El proceso se acerca a la etapa final y en breve el tribunal deberá dictar sentencia.