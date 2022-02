Tras la anulación del juicio, cómo sigue la causa de Thelma Fardin contra Juan Darthés

La actriz anunció que un Tribunal de Brasil decidió volver a cero en el juicio en el que se lo acusa a Darthés por estupro agravado. Cómo sigue la causa.

En las últimas horas Thelma Fardin anunció que el juicio que había iniciado contra Juan Darthés por abuso sexual fue anulado. Según informó la actriz, el Tribunal Superior de Brasil decidió que no se continúe con el juicio porque consideró que la causa no tenía jurisdicción federal, por lo que resolvió que el expediente "vuelva a fojas cero". La jurisdicción es la función y el poder que tienen los jueces de resolver los conflictos que llegan a juicio dentro de sus competencias.

La denuncia se inició en diciembre del 2018 en Managua, Nicaragua, el lugar en donde Thelma dice que ocurrió la violación cuando ella tenía 16 años y el actor, 45. Casi dos años después logró llegar a juicio. La causa estaba frenada, pero la justicia brasileña decidió iniciar el proceso para evitar su prescripción. "Viajé a Nicaragua y en Nicaragua dijeron que había que juzgarlo. Pero este tipo se profugó a Brasil”, contó la actriz y afirmó que, en ese momento, "Brasil decide que tiene jurisdicción para juzgarlo".

Ahora, en una de las etapas finales del juicio, el Tribunal Superior de Brasil indicó que no se podrá seguir con el proceso judicial. Las audiencias habían comenzado el 30 de noviembre del año pasado y ya habían declarado Thelma y varios testigos. Se esperaba que el 4 y el 18 de marzo próximo testificaran Darthés y sus testigos.

Qué dijo Thelma Fardín

Para Thelma Fardín, la decisión de la Justicia de Brasil "es muy rara" y "es de un nivel de impunidad enorme": "Hasta qué punto llega el poder y la influencia para que en un juicio iniciado y en su etapa final tenga este fallo. Evidentemente no quieren que se juzgue porque la prueba es muy contundente. Fuimos a la Justicia y dicen esta bestialidad, que todo lo hecho hasta acá no sirve de nada", destacó.

Sobre el sustento del fallo, el abogado de Thelma Martín Arias Duval dijo a El Destape que "hay que esperar a conocer la resolución" para saber en qué se basaron para tomar esta decisión.

En cuanto a los pasos a seguir, la actriz contó que irán a la Corte Suprema, "que ya tiene antecedentes en los que dice que son juzgables este tipo de delitos en la Justicia Federal". "Si nos dicen que no se puede ir a la Justicia Federal, iremos a la Justicia local, pero vamos a seguir insistiendo que la Justicia nos escuche. No se termina acá, estoy cansada, pero no estoy vencida”, concluyó Thelma.

Qué dijo la defensa de Darthés

Por su parte, el abogado de Juan Darthés, Fernando Burlando, aseguró en el canal América TV que "la impaciencia genera este tipo de situaciones" (en relación a la parte acusadora). "Creo que esto también perjudica a Darthés, perjudica a todos. Alguna de las partes puede apelar y debe resolver el Tribunal superior, la Cámara de San Pablo, que se toma su tiempo", indicó.

Burlando detalló que el juez que tenía este tema "no puede tocar un solo papel hasta que decida la justicia, porque fue declarado incompetente por el juez superior y destacó que el juicio debería volver a empezar".