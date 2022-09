Reanudaron el juicio contra Darthés por abuso sexual: cuándo declarará el actor

Tras el pedido de Darthés para postergar nuevamente el proceso, se reiniciaron las audiencias. "Es muy violento", manifestó Thelma Fardin sobre la causa.

Durante la jornada de este jueves 29 de octubre, en Brasil, se reanudó el juicio contra Juan Darthés por abuso sexual tras la denuncia realizada por Thelma Fardin. En una audiencia a través de plataformas virtuales, dos testigos más declararon este jueves según informó el abogado de la actriz de 29 años, Arias Duval. Tras sortear diversos obstáculos, se confirmó que el actor declarará por primera vez el próximo 20 de octubre.

En diálogo con Agencia Télam, el representante legal de Fardin informó: "Declararon dos testigos y uno de ellos fue desistido por la defensa de Darthés". Luego de afirmar que la audiencia fue "más positiva" para la actriz que para el acusado, agregó: "Estoy satisfecho con la audiencia de hoy". Mientras que, en declaraciones al mismo medio, la abogada de Thelma en Brasil, Carla Junqueira, confirmó que Darthés declarará a fines del mes próximo y dará, por primera vez, su versión de los hechos.

Por otro lado, Arias Duval contó: "Hace más de una semana los abogados de Darthés pidieron la suspensión de la audiencia porque hay un recurso pendiente sobre la competencia, un recurso ordinario al Tribunal Superior de Brasil (Corte Suprema) que no suspende el proceso". Y señaló: "Me llama la atención que haya pedido la suspensión cuando les tocaba declarar a sus testigos".

A través de un video publicado en sus redes sociales, Thelma Fardin contó durante la jornada del pasado miércoles que Darthés buscó volver a postergar el juicio. "Otra vez la injusticia", tituló desde Instagram.

"Voy a tratar de hablar sin enojarme pero es bastante difícil porque estoy muy cansada, porque juegan a eso... A cansarte. Para esto contrató al abogado más caro de Brasil. Ya la sensación de estar enfrentando al poder, es muy fuerte. ¿De dónde salen los recursos, no? Es un tipo que es conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil. Políticos, gente que busca impunidad como está buscando Darthés, porque no quiere presentarse a la Justicia", manifestó. Y agregó: "Tiene todas las garantías dadas. De hecho, estas audiencias son para que se defienda. Declaran sus testigos y él para poder defenderse. Por supuesto que no lo quiere hacer, porque se sabe culpable; porque sabe que toda la prueba presentada y recibida por el juez es muy contundente".

Fardin sostiene que el objetivo del escrito era cambiar la jurisdicción para volver hacia atrás y que el juicio avanzado deje de tener vigencia. Es decir, que al cambiar de jurisdicción se proscriba el delito del que Darthés está siendo acusado. "Está buscando eso, porque no quiere que la Justicia se pronuncie. En el escrito dice que no sería sano para el declarar y que es importante preservar su integridad psíquica. ¿Y la mía? ¿Y la de todas las víctimas? Yo declaré cinco horas en una situación prácticamente tortuosa, eso no vale. A mí me hicieron un sinfín de pericias en Nicaragua, Argentina y Brasil. A él ni una. Pero la integridad que hay que preservar es la suya", disparó.

Luego de remarcar que el proceso que está atravesando "es muy violento", casi al borde de las lágrimas, Thelma cerró: "¿Quién aguanta? ¿Quién puede aguantar? Si ya no aguanto yo que tengo bancada de abogados que trabajan ad honorem, Amnistía Internacional... ¿Quién aguanta? ¿Qué es lo que les está diciendo el sistema a las víctimas de abuso sexual?".

De todas formas, la Justicia de Brasil no dio lugar a la presentación en cuestión y el proceso seguirá avanzando durante el mes de octubre. A casi cuatro años de la denuncia, se espera la declaración de Darthés.