Declara Juan Darthés y habló su abogado, Fernando Burlando: "Va a contar todo lo que sucedió"

El actor declarará este jueves por la tarde en el marco de la causa en la que se lo acusa por abuso sexual doblemente agravado contra Thelma Fardin.

Juan Darthés declarará este jueves en el juicio en el que Thelma Fardín lo acusó por abuso sexual doblemente agravado. La audiencia será en Brasil y se presume que se presentará de forma virtual. El abogado Fernando Burlando confirmó que Darthés finalmente va a declarar, después de varios intentos dilatorios para postergar el juicio que incluyeron un planteo para que la causa pasara a la justicia ordinaria y también que todo el juicio comenzara de cero.

“Él tiene la idea de contar todo lo que sucedió y hacer un pequeño análisis de lo que pasó durante las audiencias”, anticipó Burlando sobre lo que ocurrirá durante la audiencia, en donde Darthés se presentará a declarar por primera vez. Además, aclaró que él no está siendo su abogado defensor, ya que el juicio se está realizando en Brasil y el actor está siendo defendido por Euro Bento Maciel.

Según Burlando, sus colegas en Brasil dicen que "no hay pruebas suficientes" y afirmó que “lo que dice Juan es diametralmente opuesto a los dichos de Thelma Fardín”. Asimismo, planteó que “es muy difícil para la persona inocente tener que hablar de estas situaciones”. Además, finalmente, reconoció que, pese a lo que ocurra en el juicio, no cree que Juan Darthés regrese nunca a Argentina: "Tendría que ser un fallo que le aporte claridad a su futuro y no sé qué va a pasar en ese sentido".

El juicio que se sigue en Brasil contra Juan Darthés se reanudará este jueves, cuando se espera que el actor declare por primera vez, a cuatro años de realizada la denuncia en su contra por un hecho ocurrido en 2009 en Nicaragua, donde ambos estaban de gira por la tira televisiva "Patito Feo", ella de 16 años y él de 45.

El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021 y los testigos de ambas partes declararon de manera virtual ante el juez Ali Mazloum, quien interrumpió el debate oral en febrero pasado ante un planteo realizado por la defensa del acusado. Luego, las audiencias dieron inicio nuevamente el 29 de septiembre de este año, con la declaración de dos testigos de la defensa, tras el pedido por parte del abogado de Darthés de suspender la reanudación del debate oral.

"Al fin luego de cuatro años y de haber dicho que quería enfrentar a la Justicia, aunque se escapó a Brasil y quiso suspender el juicio cuatro veces, va a tener que responder ante un juez", señaló Fardin en declaraciones a Télam.

Thelma Fardín denunció a Juan Darthés en diciembre de 2018.

Para este jueves, Amnistía Internacional y Actrices Argentinas convocaron a partir de las 13 a una movilización para acompañar a Fardin en la sede de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), ubicada en Tte. Gral. J. D. Perón 667, en el barrio porteño de San Nicolás.