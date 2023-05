Jubilados mayo 2023: fechas de cobro y calendario de pagos de la ANSES

Ya se encuentra disponible el calendario de pagos de mayo para jubilados y beneficiarios de pensiones.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el calendario de pagos completo para los cobros de mayo de 2023 de jubilaciones y pensiones. También informó que los jubilados y pensionados que reciben haberes mínimos tendrán derecho a recibir la tercera cuota del refuerzo mensual de $15.000. El monto del refuerzo se reducirá gradualmente hasta $5000 para aquellos que perciben hasta dos ingresos mínimos.

Jubilados: cuándo cobro en mayo de 2023

Con haber mínimo

Documentos terminados en 0, a partir del día 9 de mayo

Documentos terminados en 1, a partir del día 10 de mayo

Documentos terminados en 2, a partir del día 11 de mayo

Documentos terminados en 3, a partir del día 12 de mayo

Documentos terminados en 4, a partir del día 15 de mayo

Documentos terminados en 5, a partir del día 16 de mayo

Documentos terminados en 6, a partir del día 17 de mayo

Documentos terminados en 7, a partir del día 18 de mayo

Documentos terminados en 8, a partir del día 19 de mayo

Documentos terminados en 9, a partir del día 22 de mayo

Jubilados que perciben más de un haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1, a partir del día 23 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3, a partir del día 24 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5, a partir del día 29 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7, a partir del día 30 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9, a partir del día 31 de mayo

Como acceder al Plan de Pago de Deuda Previsional (Moratoria)

Fechas y días para cobro de jubilación

El Plan de Pago de Deuda Previsional permite regularizar la deuda de aportes previsionales y obtener el derecho a una jubilación. Este plan está disponible para personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria, mujeres de 60 años o más y varones de 65 años o más que no cuentan con los 30 años de aportes requeridos, y para aquellos que aún no alcanzaron la edad jubilatoria, mujeres de entre 50 y 59 años y varones de entre 55 y 64 años que saben que no contarán con los 30 años de aportes requeridos.

En cuanto a los períodos que se podrán regularizar, quienes ya alcanzaron la edad jubilatoria podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008 inclusive, mediante el pago de cuotas mensuales que se descuentan de la jubilación. Cabe destacar que este plan es incompatible con otras moratorias previsionales que no hayan sido saldadas antes del 31 de diciembre de 2021. Por otro lado, las personas que aún no alcanzaron la edad jubilatoria podrán regularizar períodos faltantes hasta el 31 de marzo de 2012 inclusive, pudiendo identificar los períodos de aportes a regularizar y cancelarlos de acuerdo a sus posibilidades.