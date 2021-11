La cronología del caso Juan Darthés - Thelma Fardin

En el marco del juicio oral al acusado de violación, un paso a paso sobre los antecedentes de Darthés y las respuestas de la Justicia y el movimiento feminista.

Llega el juicio al actor Juan Darthés en Brasil por abuso sexual contra Thelma Fardin, a casi tres años de haberlo denunciado por el hecho ocurrido en Nicaragua cuando ella tenía 16 años y él 45. En el proceso judicial participan tres países: Argentina, Brasil y Nicaragua, un hecho inédito en este tipo de causas.

La denuncia penal de Thelma Fardin en Nicaragua no fue la única recibida por Juan Darthés, ya que la actriz Calu Rivero habló en reiteradas oportunidades sobre el acoso que sufrió por parte de su compañero de elenco, durante las grabaciones de la telenovela Dulce Amor, aunque los medios se encargaron de desestimarla.

"¿Por qué no voy a la Justicia ahora? Porque hoy toda esa horrible experiencia que me tocó vivir está prescrita. Sí, todo lo que atravesé perdió valor para la Justicia porque venció el tiempo fijado por la ley. Esa es la razón principal por la que denunciar lo sucedido es imposible", explicó Rivero en una carta abierta que publicó en Twitter en enero del 2018.

En febrero del mismo año, la actriz Anita Co (Ana Coacci) se suma a las denuncias y cuenta su experiencia con Darthés a través de su cuenta en Facebook una experiencia que vivió en 1999. "Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto. Hoy los tiempos empezaron a cambiar. Si las mujeres seguimos callando nos convertimos en cómplices. Yo no quiero ser más cómplice de lo aberrante", expresó la joven.

A los días, el acusado anunció a través de su cuenta de Twitter el inicio de acciones penales contra Natalia Juncos y Anita Coacci, las actrices que, como Rivero, salieron a acusarlo mediáticamente de acoso y abuso sexual.

Hacia agosto del 2018, Calu Rivero sostuvo su postura y vaticinó que "la verdad saldrá a la luz".

Cronología del caso Thelma Fardin - Juan Darthés

10 de diciembre - Juan Darthés se queda sin abogado

Un día antes de conocerse la denuncia de Thelma Fardin, la abogada de Juan Darthés, Ana Rosenfeld, anunció que dejaba de defender al actor. "Mañana presentaré en Tribunales mi renuncia al patrocinio letrado que ejercía en representación de Juan Darthés", escribió en Twitter. En una entrevista con Telefé Noticias, Rosenfeld aseguró que dejó de creer en él.

11 de diciembre de 2018

Thelma Fardin denuncia a Juan Darthés por abuso sexual, con apoyo del colectivo Actrices Argentinas. En su relato compartido a través de sus redes sociales, la actriz aseguró que en 2007, Darthés (de 45 años en ese entonces) abusó sexualmente de ella cuando tenía 16. En el marco de una gira internacional que los llevó a Nicaragua, el artista argentino abusó sexualmente de ella una noche en el hotel donde se alojaba el elenco.

15 de diciembre de 2018: "Mirá cómo nos ponemos"

La denuncia de Thelma Fardin fue el comienzo de toda una cruzada feminista en Argentina, abanderada por la frase "Mirá cómo nos ponemos".

20 de diciembre de 2018: Tras negar los cargos contra él, Juan Darthés deja Argentina y viaja junto a su familia a Brasil

Darthés pudo irse a su país natal como prófugo de la Justicia dado que en Brasil no hay extradición para los delitos cometidos en Nicaragua.

21 de diciembre de 2018: Actrices brasileñas protestan por presencia de Darthés en Brasil

Tras la llegada a San Pablo acusado por violación, las artistas del país vecino comenzaron a subir fotos con su cara y consignas en contra del abuso sexual y repudiaron la presencia del actor. "Las actrices de Brasil y Argentina están juntas, organizadas y atentas", aseguraron en redes sociales.

8 de enero de 2019: Fernando Burlando asegura que encontró un testigo "clave"

"Tengo identificado al testigo clave en Nicaragua que avalaría la postura de Juan Darthés”, aseguró el mediático Fernando Burlando, nuevo abogado de Darthés, sobre un testigo "clave" que respaldaría las declaraciones del actor en las que se desentiende del hecho de abuso sexual.

24 de mayo del 2019: la defensa de Darthés cambia de estrategia

Luego de haber negado que haya existido algún tipo de relación sexual entre Juan Darthés y Thelma Fardin, Fernando Burlando aseguró que pedirá la "inexistencia de delito" en el proceso "porque lo que dice Fardin es que existió un vínculo. Por su relato no vemos una negativa".

25 de mayo: Thelma Fardin responde al abogado de Darthés

En diálogo con las periodistas Romina Menguel y Luciana Peker, Thelma Fardin indicó: "Se metieron con todo. Pero sirvió para que se vea cuáles son las estrategias que sufre cualquier persona que quiere romper con este sistema. En un momento había que romperlo. Este tipo de exposición es brutal, injusta, sangrienta, pero termino quedando protegida".

22 de octubre: Peritos indican que Thelma Fardin fue víctima de violencia sexual

"Fardin vuelve a vivir mentalmente el episodio de violencia sexual y tiene pesadillas y pensamientos aterradores", aseveró la psicóloga María Raquel Aráuz. Por parte de Darthés, la pericia indicó que el acusado "presenta llanto en dos oportunidades al narrar pensamientos con contenidos trágicos donde su familia sufre injustamente la situación". A su vez, aseguraron que "tiene personalidad histriónica, narcisista".

21 de mayo de 2021: Anita Co fue sobreseída en una causa iniciada por Darthés por injurias

En febrero de 2018, la actriz Anita Co denunció haber sido abusada por Juan Darthés durante la grabación de la novela Gasoleros, en 1999, pero Darthés la denunció por injurias. Este año, la joven fue sobreseída, lo que le dio la razón sin tener que pagar multas o disculparse. Tanto ella como Calu Rivero son testigos en la audiencia.

27 de noviembre de 2021: Actrices Argentinas comparten un video con testimonios de actrices que sufrieron acoso y abuso por parte de Juan Darthés

A días del juicio contra Juan Darhés por la denuncia de Thelma Fardin, quien lo acusa de violación cuando ella tenía 16 años y él 45 durante una gira por Nicaragua con la serie juvenil "Patito Feo", el colectivo de Actrices Argentinas publicó un video recordando a todas las mujeres que contaron distintas situaciones de acoso y abuso que vivieron por parte del actor.