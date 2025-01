Personas con VIH reaccionaron a la justificación del Ministerio de Salud por el ajuste: "Incumplen la ley"

El Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis emitió un duro comunicado para salir al cruce de la justificación del nuevo ajuste del Ministerio de Salud durante el gobierno del presidente Javier Milei y dejaron en claro que la coordinación de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis "solo es posible con trabajadores en la dirección". "Es un delito público que afecta a la sociedad en su conjunto", subrayó en una carta José di Bello, de Fundación Grupo Efecto Positivo (GEP). Allí advirtió que, ante el desmantelamiento, están dadas las condiciones para pedir que se juzgue al mandatario por incumplir la ley. "Esto pone en peligro la vida de miles y miles de personas y aumenta la propagación de enfermedades", sumó.

El lunes, los trabajadores de la Dirección se reunieron nuevamente junto a los compañeros de la Dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles (DICEI), otra área sobre la que ya puso el ojo la administración Milei. Continúan mientras tanto las mesas de negociación, pero la información que circula en las asambleas es que está previsto reordenar las dos direcciones, ya no cerrarlas. Tal como contó El Destape, el Ministerio de Salud no tiene previsto eliminar esas dependencias pero sí deslizó que podría no haber renovaciones de contratos, aunque afirman "no afectan el funcionamiento de las areas". Los trabajadores no tienen más información que esa, por eso se organizan.

En ese contexto, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en respuesta a supuestos "rumores malintencionados" y aclararon que "todos los programas que el Ministerio tiene que cumplir por ley, están garantizados". Y sumaron: "Las medidas implementadas buscan garantizar la transparencia en al gestión y avanzar en una de las directrices principales del Ministerio de Salud de la Nación que apunta a ser eficientes y cuidar los recursos de todos los argentinos"

Los pacientes dicen que la respuesta a estas enfermedades requiere que no se achique la estructura actual. "Están incumpliendo la Ley de Respuesta Integral 27.675, porque la misma establece en su artículo 1 que el responsable de la Respuesta Integral es el Estado Nacional. Ya denunciamos la falta de convocatoria a la Reunión de Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis, ya denunciamos la intención de traspasar funciones a las provincias. Insistimos, la responsabilidad es del Estado Nacional", afirman. Plantean además que ya desde el año pasado están reclamando "por la falta de concreción de algunas compras, falta de tratamientos, cambios compulsivos de tratamientos para VIH particularmente, pero también las demoras que hubo para concretar compras para tratamientos de Tuberculosis, Hepatitis y reactivos para diagnósticos".

El ajuste agravaría esta situación, con un presupuesto proyectado del 76% menos para la prevención y el tratamiento de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual para este año. "Todo esto en un contexto en el que los casos de tuberculosis aumentaron casi un 20%, la sífilis continúa en crecimiento exponencial, las nuevas notificaciones de VIH y la mortalidad por sida también en aumento, y las hepatitis virales continúan siendo de las infecciones con más alta prevalencia en el país", alertaron.

Di Bello, por su parte, inclusive plantea que se podría pedir la detención del ministro Mario Lugones "por propagar enfermedades", al citar el Artículo 202 del Código Penal, que establece que "Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas".

Aunque aclara que no es abogado y se autodenomina como "iletrado", remarca que "la eliminación de las coordinaciones que desarrollan políticas públicas para estas enfermedades resulta alarmante", dado que "estas coordinaciones no solo se encargaban de adquirir y distribuir los medicamentos y tratamientos para las personas con estas enfermedades en todo el país y de planificar y ejecutar acciones de prevención, sino que también realizaban estimaciones y estudios sobre las poblaciones más vulnerables, lo que permitía diseñar estrategias efectivas de intervención. La falta de campañas de prevención y de una respuesta adecuada a estas enfermedades aumenta el riesgo de contagio y complicaciones".