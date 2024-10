"Centros de familia": el ambiguo espacio "ajustado a la visión" de Milei que el gobierno creará en 2025 mientras ajusta jardines

Un anuncio pasó desapercibido en la defensa del ajuste a las niñeces que ensayó la tarde del martes Yanina Nano Lembo, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. El año que viene el gobierno del presidente Javier Milei tiene previsto contar con "Centros de Familia", espacios con los que espera "promover la reconstrucción del lazo familiar", con una oferta programática que esté "ajustada a la visión" que se tiene en la Secretaría. El objetivo concreto es "resignificar" el "lugar primario en el desarrollo del país" de las familias. La retórica recupera algunos fragmentos de los discursos más antiderechos del mandatario y preocupa a las organizaciones que vienen denunciando el recorte a las partidas a las niñeces y, particularmente, a los jardines de infantes, sector que sufrió recortes de más del 50%.

En el comunicado que envió a la prensa el Ministerio de Capital Humano, se indica que el impulso a los Centros de Familia está dentro de las "prioridades" para el 2025. Explica también que trabajará "sobre los modos de crianza, la contención y desarrollo de los niños y adolescentes, y la inclusión socioeconómica de los adultos". "Queremos recuperar la centralidad de las familias", aseguran.

El temor es que, mientras se ajusta en un 58,8% el presupuesto respecto a 2023 en la construcción de jardines infantiles (en términos reales), en pos de los nuevos "Centros de Familia" se reconfiguren otros espacios que quedaron vacíos de los ministerios que terminaron debajo de la motosierra mileísta.

Desde la cartera que dirige Sandra Pettovello confirmaron a El Destape que no se construirán edificios nuevos. "Pueden ser todo tipo de espacios comunitarios: comedores, espacios de primera infancia, CICs, etc", remarcaron y definieron que, en definitiva, el programa "va a ser la transformacion de espacios ya existentes".

"Estos espacios se van a gestionar de manera local, junto a las provincias y los municipios, con una oferta programática ajustada a la necesidad de cada localidad", dijeron también y aseveraron que esperan que "esta política sea compartida y financiada por todos los niveles de gobierno: Nación, Provincia y Municipio". "De esta forma, optimizamos los recursos ejecutados por el Estado e incrementamos su impacto", subrayaron.

Fuentes parlamentarias que estuvieron en la presentación de Nano Lembo advirtieron que "todo da a entender que van a aprovechar la infraestructura existente y recurrirán a convenios en territorio para brindar asistencia a mujeres embarazadas desde una mirada religiosa".

El Gobierno intentaría así imponer una mirada más paternalista sobre el rol de la mujer en la sociedad, más enfocado en la idea de "familia", en su supuesta "batalla cultural" con la que buscan retomar discursos patriarcales y conservadores. No llamaría la atención, teniendo en cuenta que Argentina pidió en julio que se retire una opinión consultativa que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había presentado al gobierno anterior. En esa resolución se consagraba "el derecho al cuidado". El Gobierno de Milei advirtió que "se tergiversó" su sentido "llevándola a un terreno ajeno a las obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado Argentino”. La CorteIDH lo rechazó de plano.

El mismo ex secretario de la Niñez, Pablo de la Torre, había revelado una política activa a nivel territorial sobre las personas gestantes planeada por el Gobierno. Hoy sus dichos podrían cobrar otra relevancia con estos anuncios. "Tenemos que ir a buscarlas, acompañarlas y llamarlas si faltan al centro de salud. Eso lo hacemos a nivel territorial buscamos a las mamás con camiones y lo podemos hacer con los trenes sanitarios porque están poniendo en riesgo la vida de ellas y de sus hijos que seguro son lo más preciado", enfatizó en su momento De la Torre.

En principio, los Centros de Familia ya tienen presupuesto asignado. Si bien no están desagregadas las partidas, están dentro del nuevo programa de "Acciones políticas territoriales y desarrollo humano" (57). Ese programa tiene $28.947 millones de pesos. Es "un 77% de lo que se proyectaría invertir en jardines", de por sí "el más bajo desde que se creó el programa en 2016" según Francisco Rodríguez Abinal, abogado y coordinador del programa "Derechos Sociales de la Niñez" de la asociación civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Rodríguez Abinal detectó que en el Presupuesto 2025 planea destinar $37.706 millones de pesos a la construcción de jardines, "uno de los programas más castigados" además durante 2024. "Al 15 de octubre solo se había ejecutado un 19,6%", indicó el experto. Nano Lembo planteó hoy que el presupuesto para 2025 del área de Niñez representa un 43% más (1,2 billones más) que el vigente en 2024, un incremento que “refleja la prioridad del gobierno de impulsar políticas destinadas a acompañar a los sectores más vulnerables y potenciar su desarrollo”.

Esteban Paulón, diputado del Partido Socialista, subrayó a El Destape que "se ha evidenciado una falta de conocimiento de la funcionaria, de las áreas a su cargo" durante toda la presentación del martes, en la que no pudo responder varias preguntas. "Recitó leyendo un folleto de esos institucionales donde uno pone los objetivos de las áreas y nada sustancioso. No pudo responder las preguntas y no pudo dar cuenta por el abandono de las políticas de infancia de parte de este gobierno, para el cual las políticas de infancia están solamente orientadas a la cárcel con la baja de la imputabilidad, a que voten o a que apuesten en la bolsa con la Comisión Nacional de Valores", remarcó.