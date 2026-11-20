El invento argentino que busca revolucionar el mate: tiene dos compartimentos y promete que la yerba dure más.

El mate es una de esas costumbres argentinas que parecen inalterables, sin embargo, cada tanto aparece alguna innovación que busca modificar la manera de prepararlo sin perder su esencia. Desde El Soberbio, Misiones, un artesano desarrolló un modelo que llamó la atención por su diseño. Se trata del mate yuyero, un recipiente con dos compartimentos que permite combinar yerba y hierbas aromáticas sin mezclarlas y que promete prolongar el sabor de la infusión.

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El creador es Jorge Martinelli, un fabricante artesanal que lleva más de diez años trabajando con mates. Su propuesta se diferencia de los modelos tradicionales por una estructura con dos cavidades conectadas entre sí. Una está destinada a la yerba y la otra permite colocar distintos yuyos, como menta, peperina, poleo o burrito.

Cómo funciona el mate yuyero

La principal particularidad del invento está en la forma de cebar. En lugar de verter el agua directamente sobre la yerba, el líquido se incorpora por el compartimento más pequeño, donde se encuentran las hierbas aromáticas. Desde allí circula por una abertura interna hasta llegar a la yerba.

De acuerdo con la explicación de su creador, este mecanismo busca evitar que el agua impacte directamente sobre la superficie de la yerba en cada cebada. De esa manera, el diseño apunta a retrasar el proceso por el cual la infusión pierde intensidad y termina lavándose.

Además, permite experimentar con diferentes combinaciones de aromas y sabores sin necesidad de incorporar los yuyos directamente a la yerba. Así, cada persona puede elegir qué hierbas utilizar y modificar la experiencia de acuerdo con sus preferencias.

Quién creó el mate de dos compartimentos que se volvió viral

Detrás del mate yuyero está el trabajo de Jorge Martinelli, quien desarrolló el producto a partir de su experiencia como artesano en Misiones. Antes de llegar a una versión comercial, realizó alrededor de 100 unidades de prueba y regaló aproximadamente la mitad para conocer las opiniones de quienes las utilizaban.

Sin embargo, el camino no fue inmediato y las primeras devoluciones lo llevaron a realizar modificaciones y ajustes en el diseño. La repercusión llegó después de que uno de sus videos comenzara a circular en redes sociales. Según contó el propio emprendedor, la publicación superó los dos millones de reproducciones y generó consultas desde distintos puntos del país y del exterior.

Desde El Soberbio, Misiones, un artesano desarrolló un modelo de mate con dos compartimentos que permite combinar yerba y hierbas aromáticas sin mezclarlas.

El producto también tuvo su presentación en Matear 2026, la feria dedicada a la yerba mate que se realizó el pasado 17 y 18 de octubre en La Rural de Buenos Aires. Además, Martinelli señaló que envió muestras a países como Paraguay, Chile, Bolivia y España.

Dónde conseguir el mate yuyero y cuánto cuesta

El invento se comercializa a través de Mates Martinelli, el emprendimiento artesanal de El Soberbio. La propuesta incluye distintos modelos y materiales, entre ellos madera y calabaza, con terminaciones que pueden incorporar cuero o alpaca. Quienes quieran conocer las opciones disponibles pueden consultar el perfil de Instagram @mates._martinelli. En noviembre de 2026, el creador mencionó un precio de referencia de $20.000 por unidad, aunque el valor puede variar según el modelo y los costos de envío.

Aunque su diseño propone una alternativa a la forma tradicional de cebar, el mate yuyero no deja de lado la esencia de una costumbre muy arraigada en Argentina. Su apuesta consiste en sumar una nueva experiencia a través de un mecanismo sencillo: separar la yerba de los yuyos y modificar el recorrido del agua para intentar conservar el sabor durante más tiempo.