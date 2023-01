Nueve provincias con incendios: Buenos Aires y Entre Ríos, las más afectadas

También se ven afectadas Corrientes, Santa Fe, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut. El Presidente envió su apoyo a El Hoyo ante el incendio que amenaza a zonas pobladas.

Las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Mendoza, San Luis, La Pampa, Río Negro y Chubut mantienen incendios activos en sus territorios. El último reporte del Servicio Nacional de Manejo del Fuego resalta que las jurisdicciones bonaerense y entrerriana son las más afectadas. El presidente de la Nación Alberto Fernández se comunicó con el intendente de la localidad chubutense de El Hoyo, Pol Huisman, para expresarle su apoyo ante el incendio que afecta desde ayer al cerro Currumahuida.

La Municipalidad de El Hoyo declaró la emergencia ígnea a través de la Resolución 128/23, que solicita a la población no circular "si no es necesario", no congestionar los caminos y respetar las indicaciones del personal de Defensa Civil. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), confirmó que se encuentran operativos dos aviones hidrantes, un anfibio y un helicóptero con helibalde, que serán acompañados durante la jornada por el trabajo del helicóptero Boeing Chinook -con capacidad de tiro de 10 mil litros de agua-, el que fue trasladado a la base de Esquel con esta finalidad.

Por la magnitud de l incendio, Fernández mantuvo una comunicación telefónica con Huisman para ponerse a disposición para todo lo que la emergencia ígnea de la localidad de El Hoyo demande. "Lo que necesites, contá conmigo", le aseguró Fernández al intendente chubutense, quien precisó que al momento se registró la pérdida de una vivienda en la zona de El Sauzal, se informó desde la página oficial de la comuna. Durante la jornada de ayer, los recursos estuvieron abocados a controlar los frentes en la zona de El Sauzal "para que el fuego no llegue a las viviendas" y, hasta el momento, "no se han registrado pérdidas de hogares" según indicó el Comité de Emergencia Municipal de El Hoyo.

Incendios en el país: la situación en cada provincia

En Corrientes, el único foco activo afectaba al departamento de Santo Tomé (Socorro), pero el territorio también albergaba 9 focos contenidos y otros tres controlados. En Entre Ríos eran dos los focos activos: uno se registraba en el departamento de Gualeguay (El Nuevo y El Desacatado) y el segundo en Ibicuy (Brazo Chico). En tanto, estaba contenido el que afectaba el departamento de Victoria (El Ciego, El Zambo, Los Reyes y Timbó) y controlado el que asolaba otra zona del mismo departamento de Gualeguay (la Vuelta, El Asalto, San Antonio).

En Buenos Aires, tres incendios activos afectaban a la localidad de Zárate y dos diferentes áreas del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (Río Luján y Canal Tajiber); mientras que fue controlado un tercer foco que afectaba el mismo espacio protegido. En La Pampa, se registraba un incendio activo en el departamento de Loventué (El Monte de la Vaca), mientras fueron controlados o contenidos los dos que afectaban el departamento Chalileo.

En Chubut, el fuego avanzaba sin control en el Cerro Churrumahuida; mientras que estaba contenido en el departamento Los Cipreses (La Rinconada) y El Hoyo (El Pedregoso, Las Pataguas). En Río Negro, el único foco activo afectaba el departamento Avellaneda (Lote 23 campo La Vanesa); en tanto estaban controlados los de San Antonio (Campo Fabián Calabro), Pichi Mahuida (Ruta 251, Km 86) y 9 de Julio-Sierra Colorada (Cullun Leufú).

En Mendoza las llamas proliferaban por el departamento de Dupuy (San Martín Loyola - La Aurora), mientas que fueron contenidas en Junín (Barrio Privado Las Cascadas) y controladas en Pringles (Cuatro Esquinas). En Santa Fe, se registraban focos activos en los departamentos Capital (Punta - Islas, Los Pinos e Islas Clusellas) y San Lorenzo (Monje Javi); en tanto fueron contenidos los de Bañado Santa Rosa, Monte Javi, Islas, Timbó y El Zambo; y controlados los Oliveros, Balneario Monje y Autopista Rosario- Santa Fe. En Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén y Córdoba se presentaban focos que ya habían sido contenidos o controlados.