Nueve provincias registran focos activos de incendios forestales

Las provincias afectadas son Salta, Jujuy, Chaco, La Rioja, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En ese marco, el ministro Cabandié se reunió con intendentes de Santa Fe en el Congreso.

Las provincias de Salta, Jujuy, Chaco, La Rioja, San Luis, San Juan, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos continúan registrando focos de incendios forestales activos durante la jornada de este jueves según informó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF). Frente a esto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, dialogó con diputados nacionales e intendentes de localidades santafesinas que observan la problemática de cerca; mientras la Cámara de Diputados aplazó la discusión de la Ley de Humedales.

Según el informe diario del organismo, en Salta hay focos activos en General José de San Martín (Embarcación 2-3 y Salvador Mazza 2-3-5-6-7, Tartagal 2-5, Mosconi 1-2-3-4, Balivian 1-2); Orán (Hipólito Yrigoyen 1-2-3, Orán 1-2-3, Colonia Santa Rosa 1-2, Urundel); Aguaray (Aguaray 1-3-4-5-6-7); Santa Victoria (Los Toldos); y Guachipa (Alemania). Operan allí, un avión hidrante y un helicóptero con helibalde pertenecientes al SNMF y brindan asistencia cerca de 30 brigadistas,

Por su parte, en Jujuy, se contuvo el fuego en Ledesma (Barrio Sur y S/N) mientras que se mantiene activo en Ledesma (Piromaníaco y S/N). En Catamarca están contenidas las llamas en Fray Mamerto Esquiú (Los determinados y Sedentario), al igual que en Tucumán en las ciudades de Tafí del Valle, Aguilares y Famaillá mientras que controlaron focos ígneos en Juan Bautista, Monteros y Trancas.

En San Luis, los brigadistas lograron extinguir el fuego en Dupuy pero se mantiene activo en Pringles, sobre la Ruta N° 2 cerca del Yanquetruz; en Córdoba controlaron el fuego en el Corralito 2 pero continúa en el Naranjal, también en San Javier y en La Majadilla, Tulumba. Asimismo, en La Rioja, se registra un foco activo en la Capital mientras que se extinguieron las llamas en El Oportunista y Villa Casana (Chapes); en Formosa controlaron el incendio en Pilcomayo y en Santa Fe sigue activo el de San Jerónimo.

El único foco activo en la provincia de Entre Ríos se localizaba en Victoria (Cola del Negro, Azul, Corrido y El Talar); mientras que fueron contenidos en otras localidades de la ciudad como Naranja y Tigre 1. Por su parte, en el Delta del Paraná siguen operando un avión hidrante, un helicóptero con helibalde del SNMF y otro helicóptero para traslado de personal del Ministerio de Defensa. Además, trabajan 22 brigadistas y personal de apoyo de la Policía Federal Argentina y la Administración de Parques Nacionales.

Por último, en Mendoza informaron que fue extinguido el foco ígneo en San Rafael (Altos de Soitué), en Chaco continúa activo el fuego en 12 de octubre (Algodonera) y en San Juan en Valle Fértil (Puesto las Aguaditas).

Cabandié se reunió con Diputados e Intendentes afectados por la problemática

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, se mostró, nuevamente, a disposición de las provincias y apuntó, en lo que refiere a los incendios del Delta y las Islas del Paraná, contra las autoridades provinciales por la falta de información en relación a las parcelas afectadas por el fuego. "Responsabilizo a Entre Ríos por no darnos esa información, lo que significa que vamos a seguir asistiendo a esta catástrofe. La provincia podría sancionar administrativamente a los titulares de esos campos, y no lo hace", sostuvo. El ministro estuvo acompañado por el secretario de Control y Monitoreo Ambiental, Sergio Federovisky.

Además, el titular de la cartera de Ambiente sostuvo que Argentina es "un país federal" y explicó que, por la reforma constitucional de 1994, "los recursos naturales son de las provincias", solo pueden ir "al rescate" si lo habilitan desde las autoridades. Cabandié se reunió con intendentes de localidades santafesinas, diputados nacionales y otros funcionarios para hablar sobre la problemática. "Desplegamos a más de 200 brigadistas y 17 medios aéreos en los últimos 40 días", dijo.

Por su parte, Federovisky señaló: “Estamos convencidos que el problema es el que ejerce la propiedad intelectual de los incendios que se generan en los campos. Se usa el fuego como una topadora, como avance de la frontera agropecuaria, cuando hay zonas que afloran y que normalmente están inundadas, se queman, se colocan kilómetros de terraplén alrededor de esas zonas y lo que se termina produciendo es que se impida el regreso del agua cuando el río recupere su nivel y lo que tenemos es una cambio violento y veloz del humedal a una zona de secano”.

Pablo Javkin, intendente de Rosario, pidió una mesa de diálogo donde estén todas las partes y solicitó al gobernador de Entre Ríos que actúe. "Dudo que exista un ejemplo hoy en el mundo como el que estamos viviendo, 1.800.000 personas respiramos el humo todos los días, desde hace mucho tiempo, y con mucha más intensidad las últimas semanas", señaló. Y agregó: "Hemos visto polígonos donde se han prendido fuego más de 15 veces, evidentemente hay intereses en desarrollar alguna actividad porque hay desarrollo de terraplenes".

Por otro lado, Roberto Mirabella, diputado nacional del FdT por Santa Fe, contó sobre el encuentro: "Se planteó como urgente la intervención del Ejército hasta marzo de 2023 y el refuerzo de la presencia de Prefectura con el Grupo Albatros, que ya solicitó el gobernador Omar Perotti al gobierno nacional". Además señaló que el foco en Entre Ríos, a 11 kilómetros de la ciudad de Rosario, es de 8 mil hectáreas y la situación climática, con falta de lluvias desde hace más de 95 días, complica más el momento.

Mientras que Mónica Fein, diputada nacional y presidenta del Partido Socialista, responsabilizó a Cabandié por "no actuar frente a las consecuencias del ecocidio" en las islas del río Paraná y pidió su renuncia. Tras el encuentro, lanzó: "Me queda claro que no hay decisión del gobierno nacional de hablar con los gobernadores de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires para coordinar un plan de acción". Y al mismo tiempo, criticó la adjudicación de "falencias y faltas de colaboración" de la provincia.

"Si el ministro dice que tiene agotados los mecanismos para poder dar una solución al trágico hecho que estamos viviendo creo que tiene agotada también, su función como ministro", concluyó duramente.

En paralelo, la Cámara Baja votó el aplazamiento para discutir la Ley de Humedales. "Necesitamos que se sancione la Ley de Humedales y que la Justicia actúe de forma urgente sobre los que inician las quemas intencionales. Si no hay consecuencias para quienes prenden los fuegos, lo van a seguir haciendo", demandó Cabandié. Cabe recordar que si bien existía un proyecto elaborado por el Cofema (Consejo Federal de Medio Ambiente), que tenía un amplio acuerdo, surgió otro en Diputado -más estricto- apoyado por Nación.

Lo mismo hizo el diputado Mirabella, en relación a los múltiples proyectos de ley que están siendo debatidos. "Es un avance, pero no va a solucionar definitivamente el tema de los incendios. Es central el funcionamiento de la Justicia, que no ha sido el que desea la sociedad santafesina. El Poder Judicial no estuvo a la altura de la circunstancias, su accionar fue lamentable". Y agregó: "Las denuncias vienen desde hace 15 años, si se hubieran puesto multas a quienes tienen este tipo de prácticas, nos hubiéramos ahorrado mucho tiempo. En esto tenemos que estar todos juntos, sin banderas políticas".

Del encuentro, que se extendió por más de tres horas en uno de los salones de la Cámara de Diputados, participaron también los diputados nacionales de la provincia de Santa Fe Marcos Cleri (Frente de Todos), Mónica Fein (Socialismo), Enrique Estévez (Socialismo), Eduardo Toniolli (Frente de Todos), Germana Figueroa (PRO) y Mario Barletta (UCR), entre otros. También los intendentes de Villa Gobernador Gálvez, Villa Constitución, Granadero Baigorria, Alvear, Pavón, Fighiera, Lagos, Pueblo Esther, Arroyo Seco, Empalme Villa Constitución, Fray Luis Beltrán, Theobald y San Lorenzo.