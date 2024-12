Causa Hotesur-Los Sauces: la Corte Suprema manda a Cristina Fernández de Kirchner a juicio

La Corte Suprema de Justicia rechazó este lunes el último recurso presentado por la defensa de la ex presidenta Cristina Kirchner y el diputado nacional Máximo Kirchner, por lo que deberán ir a juicio en la causa conocida como Hotesur - Los Sauces, en la que se los investiga por presunto "lavado de activos y admisión de dádivas".

En noviembre de 2021, el Tribunal Criminal Federal N° 5 había sobreseído a la ex vicepresidenta, al diputado de Unión por la Patria (UP), a Romina de los Ángeles Mercado y a Patricio Pereyra Arandia en esta misma causa. Además, había declarado la imposibilidad de seguir con el proceso contra CFK por el delito de supuesta asociación ilícita.

Tras aquel fallo, el representante del Ministerio Público Fiscal interpuso un recurso de Casación. En septiembre de 2023, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal revocó los sobreseimientos a causa de aquel recurso de la Fiscalía.

A raíz de la resolución de Casación, la defensa de CFK, Máximo Kirchner, Mercado y Arandia presentó un recurso extraordinario federal, que fue declarado inadmisible por, entre otros motivos, no dirigirse contra una sentencia definitiva. Por ese motivo, presentó una recurso de queja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El fallo de la Corte

En el fallo del lunes, el máximo tribunal de Justicia rechazó el recurso de queja y, de esta manera, definió que los acusados deberán ir a juicio oral. "La defensa no ha logrado demostrar un agravio actual, concreto y real, diferente al mero hecho que implica el sometimiento al proceso penal de los aquí recurrentes, razón por la cual la sentencia apelada no constituye una sentencia definitiva ni es equiparable a tal, y no se verifica circunstancia excepcional alguna que justifique la intervención de esta Corte”, dijo el voto de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda. "La fundamentación autónoma requiere que el escrito de interposición del recurso extraordinario contenga un relato prolijo de los hechos de la causa de relevancia principal, que permita vincularlos con las cuestiones que se plantean como de naturaleza federal mediante una crítica concreta y razonada de los argumentos en que se basó la sentencia que se impugna", agregó.

El magistrado Ricardo Lorenzetti, por su parte, votó también en contra del recurso pero lo hizo en minoría, aunque lo hizo con un argumento similar al de sus compañeros de tribunal. "El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", señaló.