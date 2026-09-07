Horóscopo semanal: predicciones del 7 al 13 de septiembre de 2026 y qué le espera a cada signo

La semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre llega con una energía particularmente vinculada al cierre de ciclos. De acuerdo a las predicciones de la astróloga Jimena La Torre, la Luna menguante será la protagonista de estos días y pondrá el foco en aquello que cada persona necesita revisar, soltar o transformar.

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El tránsito invita a mirar hacia adentro antes de tomar decisiones apresuradas. Para algunos signos será una oportunidad para recuperar la calma y fortalecer vínculos. Para otros, el desafío estará en dejar atrás expectativas, viejos conflictos o emociones que todavía condicionan el presente.

Horóscopo semanal: qué le espera a cada signo

Aries

La Luna menguante propone bajar el ritmo y prestar atención a lo que realmente sentís. La carta de la suerte es El Ermitaño, asociada a la introspección. Soltar tensiones acumuladas puede ayudar a recuperar la calma y construir vínculos amorosos más sinceros.

Tauro

Será una semana para buscar tranquilidad y distinguir qué relaciones merecen realmente tu energía. La carta de la suerte es La Templanza, que apunta a acompañar las inseguridades con armonía y fortalecer la confianza en el amor.

Géminis

Antes de hablar, será importante ordenar pensamientos y emociones. La Sota de Espadas aparece como carta de la suerte y señala una conversación pendiente que puede servir para despejar dudas y recuperar la conexión con alguien especial.

Cáncer

El período favorece un encuentro con uno mismo y la posibilidad de sanar emociones del pasado. El Ocho de Copas marca la necesidad de integrar aquello que todavía pesa para poder darle mayor espacio al presente.

Leo

La Luna menguante invita a reducir las exigencias y observar qué necesita realmente la relación. La carta de la suerte es La Fuerza: reconocer antiguos orgullos puede ser el primer paso para recuperar energías y alcanzar acuerdos más sinceros.

Virgo

Los próximos días favorecen la revisión de los sentimientos y el discernimiento. La Sota de Bastos es la carta de la suerte y pone el foco en el cuidado personal: atender el cuerpo puede contribuir también a recuperar el equilibrio espiritual.

Horóscopo.

Libra

La semana aparece marcada por la posibilidad de cerrar conflictos y recuperar el equilibrio. Los Enamorados son la carta de la suerte y refuerzan la idea de unión con las personas queridas, especialmente dentro de la pareja.

Escorpio

Será momento de liberar emociones que ya no es necesario sostener. La carta de la suerte es el Siete de Espadas, que plantea una salida concreta: hablar con claridad para poder cerrar una etapa dolorosa.

Sagitario

La Luna menguante lleva a revisar qué se espera realmente del amor. La carta de la suerte es El Juicio, vinculada a una revisión del pasado: desprenderse de promesas personales que ya no tienen sentido puede abrir una nueva etapa.

Capricornio

Los vínculos estarán bajo la lupa. La carta de la suerte es El Mago, que apunta a expresar las necesidades con seguridad para construir una vida más auténtica y madura.

Acuario

Será necesario tomar distancia de emociones confusas para reconocer qué se quiere realmente. El Loco es la carta de la suerte y plantea que animarse a lo nuevo puede abrir la puerta a vínculos más libres y alegres.

Horóscopo.

Piscis

La sensibilidad estará especialmente presente y puede aparecer la necesidad de sanar aquello que todavía duele. El Siete de Copas es la carta de la suerte: revisar las idealizaciones permitirá distinguirlas de un amor más auténtico y vivir los vínculos con mayor alegría.