Horóscopo semanal: predicciones del 7 al 13 de septiembre de 2026 y qué le espera a cada signo

La semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre llega con una energía particularmente vinculada al cierre de ciclos. De acuerdo a las predicciones de la astróloga Jimena La Torre, la Luna menguante será la protagonista de estos días y pondrá el foco en aquello que cada persona necesita revisar, soltar o transformar.
El tránsito invita a mirar hacia adentro antes de tomar decisiones apresuradas. Para algunos signos será una oportunidad para recuperar la calma y fortalecer vínculos. Para otros, el desafío estará en dejar atrás expectativas, viejos conflictos o emociones que todavía condicionan el presente.
Horóscopo semanal: qué le espera a cada signo
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Aries
La Luna menguante propone bajar el ritmo y prestar atención a lo que realmente sentís. La carta de la suerte es El Ermitaño, asociada a la introspección. Soltar tensiones acumuladas puede ayudar a recuperar la calma y construir vínculos amorosos más sinceros.
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Tauro
Será una semana para buscar tranquilidad y distinguir qué relaciones merecen realmente tu energía. La carta de la suerte es La Templanza, que apunta a acompañar las inseguridades con armonía y fortalecer la confianza en el amor.
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Géminis
Antes de hablar, será importante ordenar pensamientos y emociones. La Sota de Espadas aparece como carta de la suerte y señala una conversación pendiente que puede servir para despejar dudas y recuperar la conexión con alguien especial.
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Cáncer
El período favorece un encuentro con uno mismo y la posibilidad de sanar emociones del pasado. El Ocho de Copas marca la necesidad de integrar aquello que todavía pesa para poder darle mayor espacio al presente.
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Leo
La Luna menguante invita a reducir las exigencias y observar qué necesita realmente la relación. La carta de la suerte es La Fuerza: reconocer antiguos orgullos puede ser el primer paso para recuperar energías y alcanzar acuerdos más sinceros.
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Virgo
Los próximos días favorecen la revisión de los sentimientos y el discernimiento. La Sota de Bastos es la carta de la suerte y pone el foco en el cuidado personal: atender el cuerpo puede contribuir también a recuperar el equilibrio espiritual.
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Libra
La semana aparece marcada por la posibilidad de cerrar conflictos y recuperar el equilibrio. Los Enamorados son la carta de la suerte y refuerzan la idea de unión con las personas queridas, especialmente dentro de la pareja.
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Escorpio
Será momento de liberar emociones que ya no es necesario sostener. La carta de la suerte es el Siete de Espadas, que plantea una salida concreta: hablar con claridad para poder cerrar una etapa dolorosa.
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Sagitario
La Luna menguante lleva a revisar qué se espera realmente del amor. La carta de la suerte es El Juicio, vinculada a una revisión del pasado: desprenderse de promesas personales que ya no tienen sentido puede abrir una nueva etapa.
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Capricornio
Los vínculos estarán bajo la lupa. La carta de la suerte es El Mago, que apunta a expresar las necesidades con seguridad para construir una vida más auténtica y madura.
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Acuario
Será necesario tomar distancia de emociones confusas para reconocer qué se quiere realmente. El Loco es la carta de la suerte y plantea que animarse a lo nuevo puede abrir la puerta a vínculos más libres y alegres.
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Piscis
La sensibilidad estará especialmente presente y puede aparecer la necesidad de sanar aquello que todavía duele. El Siete de Copas es la carta de la suerte: revisar las idealizaciones permitirá distinguirlas de un amor más auténtico y vivir los vínculos con mayor alegría.