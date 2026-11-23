El horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre de 2026 trae predicciones para todos los signos. Una reconocida astróloga reveló que algunos tendrán una etapa favorable para crecer económicamente, iniciar proyectos y encontrar nuevas oportunidades sentimentales, mientras que otros deberán prestar atención a las relaciones personales y evitar conflictos.

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Las predicciones de Mhoni Vidente están acompañadas por diferentes cartas del Tarot que marcan las energías de estos días. La Rueda de la Fortuna, El Mago, Los Enamorados y La Estrella son algunos de los arcanos que protagonizan los pronósticos de la semana.

Horóscopo semanal del 23 al 29 de noviembre: las predicciones para cada signo

Aries

La Rueda de la Fortuna marca una semana de crecimiento, buena suerte y nuevas oportunidades para Aries. Será un momento favorable para retomar proyectos laborales, comenzar de nuevo y dejar atrás vínculos que ya no aportan. Sin embargo, Mhoni Vidente recomienda prestar atención a las personas del entorno y evitar confiar demasiado rápido. En el amor, podría reaparecer alguien del pasado. La carta de La Magia también anticipa un período propicio para los rituales y las intenciones personales.

Tauro

El As de Bastos representa fuerza, determinación y renovación para Tauro. Después de atravesar situaciones difíciles, llegará una etapa con mayor energía y motivación para avanzar hacia los objetivos personales. En el plano laboral y económico, podría aparecer una nueva propuesta de trabajo o una recompensa que permita mejorar los ingresos. Será una semana para recuperar la confianza y apostar por aquello que se desea conseguir.

Géminis

La carta del Diablo invita a Géminis a mantenerse alerta frente a posibles conflictos y personas que no muestran sus verdaderas intenciones. En el terreno económico, el pronóstico es favorable: habrá oportunidades para ordenar las finanzas, pagar deudas y alcanzar mayor estabilidad. Mhoni Vidente también recomienda prestar atención a la salud y realizar los controles médicos necesarios. En el amor, será importante buscar vínculos que aporten alegría y bienestar.

Cáncer

La Fuerza es la carta que acompaña a Cáncer durante esta semana. El signo podría atravesar momentos de nostalgia por una persona que ya no está presente en su vida, por lo que será importante priorizar sus propios deseos y necesidades. En el trabajo y los negocios, se anticipan novedades positivas: podría surgir una propuesta laboral o una oportunidad para iniciar un emprendimiento. La clave estará en confiar en las propias capacidades y no permitir que otras personas condicionen las decisiones.

Leo

El Emperador marca una semana de liderazgo, determinación y crecimiento para Leo. Según Mhoni Vidente, será un período favorable para concretar objetivos y avanzar en proyectos que requieren seguridad y confianza. También será importante revisar el círculo de amistades, elegir mejor las compañías y evitar prestar objetos personales. En el ámbito profesional, las habilidades de liderazgo pueden convertirse en una herramienta clave. La advertencia de estos días está relacionada con posibles problemas legales, por lo que convendrá actuar con prudencia.

Crédito: Freepik.

Virgo

El Loco llega con un mensaje de madurez y cambios para Virgo. La semana será una oportunidad para ordenar prioridades, definir objetivos y dejar atrás pensamientos negativos. El pronóstico anticipa dos golpes de suerte, aunque también advierte sobre posibles engaños o mentiras en el terreno sentimental. En el amor, podría aparecer una persona más compatible, mientras que en los proyectos personales será un buen momento para pensar en construir una familia o consolidar un patrimonio.

Libra

El As de Espadas representa claridad, fuerza y determinación para Libra. Durante estos días podría resolverse favorablemente un problema que viene arrastrando desde hace tiempo. Las predicciones también recomiendan aprovechar la semana para estudiar, comenzar un curso o incorporar nuevos conocimientos. En el plano económico, Mhoni Vidente sugiere guardar un billete en la billetera como símbolo de abundancia. En las relaciones personales, será importante escuchar consejos, pero tomar decisiones propias y aprender a reconocer cuándo alguien no está actuando con sinceridad.

Escorpio

La carta de Los Enamorados anticipa una semana marcada por la pasión y los sentimientos. Escorpio tendrá oportunidades para profundizar una relación o encontrar a una persona con quien construir un vínculo especial. En el trabajo, también se abrirán posibilidades de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, deberá cuidarse de posibles traiciones y evitar reaccionar impulsivamente ante situaciones conflictivas. La recomendación es pensar antes de hablar y dedicar tiempo a la meditación y la conexión espiritual.

Sagitario

El Mundo anuncia viajes, experiencias nuevas y oportunidades para ampliar los horizontes de Sagitario. Será una semana favorable para relacionarse con otras personas, aprender de los errores y revisar los vínculos sentimentales. La carta también invita a soltar aquello que ya no tiene lugar en la vida del signo para abrirse a nuevas posibilidades. Frente a los problemas inesperados, la fortaleza personal será fundamental para recuperar el equilibrio y seguir adelante.

Capricornio

La Estrella señala una etapa de prosperidad y crecimiento para Capricornio, especialmente en el terreno económico. Será un buen momento para ordenar las cuentas, pagar deudas y recuperar el rumbo de los proyectos personales. Sin embargo, Mhoni Vidente advierte sobre la importancia de cuidar las palabras y evitar alejar a personas importantes por discusiones innecesarias. También podrían surgir conflictos familiares o de pareja, por lo que será fundamental controlar las reacciones y no involucrarse en peleas ajenas.

Crédito: Freepik.

Acuario

El Ermitaño es la carta que guía a Acuario durante estos días. El pronóstico recomienda no encerrarse en los problemas ni quedar atrapado en situaciones negativas del pasado. Si bien podrían persistir algunas dificultades, habrá personas importantes dispuestas a acompañar y ayudar. Será una semana para tomar decisiones, establecer límites y cortar vínculos que impiden avanzar. La confianza personal y la capacidad de reconocer qué relaciones hacen bien serán claves para recuperar el bienestar.

Piscis

El Mago anticipa una de las semanas más favorables para Piscis. Según las predicciones de Mhoni Vidente, llegarán reconocimientos por el esfuerzo y el trabajo realizado, además de oportunidades para crecer en diferentes aspectos de la vida. En el plano económico, se esperan ingresos y posibilidades de mejorar la situación financiera. La recomendación es no dejarse llevar por los celos o los enojos y mantener cierta reserva sobre los proyectos personales. Compartir menos los planes puede ayudar a evitar comentarios negativos y concentrar la energía en los objetivos.