Horóscopo semanal: predicciones del 12 al 18 de octubre de 2026 y qué le espera a cada signo

Las predicciones astrológicas para la semana del lunes 12 al domingo 18 de octubre de 2026 ponen el foco en el amor, las relaciones personales y la posibilidad de dejar atrás situaciones del pasado. La astróloga Jimena La Torre señala que los próximos días pueden ser una oportunidad para revisar acuerdos, expresar sentimientos y abrirse a nuevas experiencias.

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En su pronóstico semanal, que difunde por su canal de YouTube, la especialista también asignó una carta del tarot a cada signo, con mensajes vinculados con la reciprocidad, la intuición, la estabilidad emocional y los cambios. A continuación, las predicciones para los 12 signos del zodíaco y las claves para interpretar cada una de ellas.

Horóscopo semanal: qué le espera a cada signo del 12 al 18 de octubre

Aries

La semana invita a renovar los vínculos y buscar el equilibrio en las relaciones. Dejar atrás las discusiones y construir acuerdos puede fortalecer los lazos afectivos. Su carta de la suerte es el Dos de Copas, asociado con el amor verdadero y la reciprocidad.

Tauro

Es un buen momento para revisar cómo se construyen las relaciones y prestar atención a los pequeños cambios que pueden generar armonía. La clave estará en buscar vínculos más equilibrados. Su carta es el Tres de Bastos, que representa la expansión de horizontes y las oportunidades de crecimiento.

Géminis

La energía de la semana favorece el romance y los nuevos comienzos. Mostrar interés con naturalidad puede ayudar a recuperar la ilusión en el amor. La carta que acompaña al signo es el Cuatro de Bastos, vinculado con las celebraciones, la estabilidad y la alegría compartida.

Cáncer

El desafío será fortalecer la seguridad emocional y expresar las necesidades con calma. Una comunicación más clara puede contribuir a relaciones equilibradas. Su carta es el Rey de Copas, que simboliza la madurez emocional y la capacidad de tomar decisiones con serenidad.

Horóscopo.

Leo

Las conversaciones sinceras pueden transformar la vida afectiva durante estos días. Hablar desde el corazón y escuchar a la otra persona ayudará a fortalecer la complicidad. La carta de la suerte es el Diez de Copas, asociado con la felicidad, la armonía familiar y la realización emocional.

Virgo

El pronóstico propone reconocer el propio valor en el amor y establecer nuevas prioridades para construir relaciones recíprocas. La carta que guía al signo es La Sacerdotisa, relacionada con la intuición y la posibilidad de encontrar respuestas que permanecían ocultas.

Libra

La semana abre la posibilidad de iniciar una nueva etapa afectiva. La recomendación es mostrarse con autenticidad para favorecer conexiones especiales. Su carta es La Rueda de la Fortuna, que representa los cambios positivos, los giros inesperados y las nuevas oportunidades.

Escorpio

Es tiempo de cerrar historias pasadas y dejar atrás los resentimientos que dificultan avanzar. Prepararse emocionalmente puede permitir la construcción de vínculos más saludables. La carta que acompaña al signo es el Siete de Bastos, símbolo de fortaleza interior y perseverancia frente a los obstáculos.

Sagitario

Los encuentros y las nuevas conexiones ocupan un lugar central en las predicciones. Compartir proyectos y ampliar los círculos sociales puede acercar al signo a personas especiales. Su carta es el Cinco de Bastos, que advierte sobre posibles roces o competencias pasajeras que exigirán reafirmar las propias convicciones.

Capricornio

El horóscopo recomienda renovar acuerdos y encontrar un equilibrio entre las metas personales y las necesidades de la pareja. La carta de la suerte es el Cinco de Espadas, una señal para evitar discusiones innecesarias y no alimentar tensiones que no aportan soluciones.

Horóscopo.

Acuario

Salir de la rutina puede renovar una relación o favorecer la llegada de alguien diferente. La semana invita a explorar nuevas formas de amar. Su carta es La Estrella, asociada con la esperanza, la inspiración y la confianza en los propios sueños.

Piscis

La clave estará en profundizar la intimidad, establecer límites claros y expresar los deseos con honestidad. La carta que acompaña al signo es el Dos de Espadas, que señala la necesidad de tomar una decisión importante y superar las dudas.