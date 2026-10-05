Horóscopo de Mhoni Vidente para octubre 2026: las predicciones para cada signo

El horóscopo de octubre de 2026 llega con predicciones que señalan a transformaciones importantes para los 12 signos del zodíaco. Mhoni Vidente proyectó que el mes estará marcado por oportunidades económicas, cambios laborales, viajes, nuevos vínculos y la necesidad de dejar atrás situaciones que ya no aportan.

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Entre sus predicciones también anticipó qué podría ocurrir durante el mes y, en ese sentido, planteó para cada signo sus números mágicos, días de suerte y colores.

Horóscopo de octubre 2026: las predicciones para cada signo entre el 5 y 11 de octubre

Aries

Octubre será un mes de reinvención y estabilidad económica. Según Mhoni Vidente, llegarán cambios importantes, nuevos encuentros vinculados con los negocios y una buena racha que podría incluso llevar al signo a comprar un terreno o una nueva vivienda. También recomienda priorizarse y mantener la actividad física. Sus números mágicos serán el 13 y el 32, mientras que sus días de suerte serán el 1, 3, 7, 15, 21 y 28.

Tauro

Tendrá que avanzar con cautela, especialmente frente a posibles chismes en el ámbito laboral. La predicción apunta a la búsqueda de un negocio propio, al ahorro y a cambios destinados a mejorar su situación. También será un período de sanación y comunicación: Tauro deberá expresar lo que siente y podría conocer una verdad que lo ayude a liberarse. Sus números serán el 7 y el 18, y sus días de suerte, el 3, 5, 11, 17, 21 y 25.

Géminis

El mes estará atravesado por el crecimiento económico y la búsqueda de estabilidad. Mhoni Vidente anticipa más abundancia, la posibilidad de pagar deudas e invertir en uno mismo. La recomendación será abandonar los pensamientos negativos y animarse a tener planes más ambiciosos. Sus números mágicos serán el 1 y el 29, con días favorables el 1, 7, 11, 15, 21 y 26.

Cáncer

Con El Mundo como carta, el signo tendrá oportunidades de crecimiento y movimiento. Un viaje podría ayudar a renovar energías, mientras que la predicción también invita a dejar de esperar a alguien que no demuestra interés y enfocarse en uno mismo. Sus números serán el 13 y el 32, y sus días de suerte, el 1, 3, 11, 15, 22, 23 y 30.

Leo

Tendrá un mes marcado por la buena suerte y la posibilidad de que las cosas comiencen a fluir. Podría cambiar de trabajo o de vivienda, asumir un rol de liderazgo y mejorar su comunicación. En el plano sentimental, Mhoni Vidente anticipa la llegada de un amor e incluso una posible propuesta de matrimonio. También habrá viajes inesperados. Los números mágicos serán el 4 y el 17.

Virgo

Será uno de los signos llamados a brillar durante octubre. La predicción señala nuevas motivaciones, cambios positivos y oportunidades de crecimiento profesional. También podría aparecer un amor compatible. La clave estará en mantener el orden y dejar de insistir con personas que no quieren permanecer en su vida. Sus números mágicos serán el 3 y el 5.

Mhoni Vidente.

Libra

Tendrá un mes de transformación positiva, con viajes, nuevos contactos y la posibilidad de conseguir un ascenso. Mhoni Vidente recomienda tomar decisiones, pensar más en uno mismo y dejar atrás los pensamientos negativos. También anticipa reuniones, celebraciones y la llegada del amor. Sus números mágicos serán el 34 y el 12.

Escorpio

Deberá pasar de las palabras a la acción. La predicción señala la llegada de dinero extra e incluso el cobro de una deuda, aunque recomienda invertir esos recursos en el propio bienestar. El éxito estará al alcance, pero habrá que evitar los dramas y prestar atención a los chismes del entorno. Sus números mágicos serán el 54 y el 11.

Sagitario

Mhoni Vidente anticipa un mes de éxito y triunfo. Las oportunidades podrían multiplicarse, aunque será importante cuidarse de posibles traiciones de amigos o parejas tóxicas. También habrá posibilidades de estabilizar las finanzas, comenzar a ahorrar y conocer personas que ayuden al crecimiento laboral. Sus números mágicos serán el 14 y el 24.

Capricornio

Tendrá un período marcado por la fuerza, la determinación y los viajes. Para quienes están en pareja, podría aparecer una propuesta de matrimonio. También se anticipan oportunidades laborales y dos viajes importantes, aunque la recomendación será evitar los gastos excesivos y tomarse tiempo para descansar. Sus números mágicos serán el 34 y el 22.

Acuario

Atravesará un mes favorable, especialmente en el terreno sentimental. Según la predicción, podría aparecer una persona ideal y también oportunidades para crecer personalmente. Será importante organizar mejor el tiempo, aprender algo nuevo e invertir en uno mismo. Mhoni Vidente también recomienda cuidarse de los chismes y no confiar demasiado en compañeros de trabajo. Sus números mágicos serán el 2 y el 15.

Piscis

Tendrá una etapa de abundancia y crecimiento. Sin embargo, deberá prestar atención a las personas tóxicas que lo rodean y liberarse de vínculos que ya no aportan. La predicción también anticipa viajes, nuevas oportunidades y la llegada de una verdad que permitirá cerrar una búsqueda pendiente. Estudiar algo relacionado con el futuro será otra de las recomendaciones para el signo. Sus números mágicos serán el 4 y el 8.