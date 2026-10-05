Horóscopo de Mhoni Vidente para octubre 2026: las predicciones para cada signo

El horóscopo de octubre de 2026 llega con predicciones que señalan a transformaciones importantes para los 12 signos del zodíaco. Mhoni Vidente proyectó que el mes estará marcado por oportunidades económicas, cambios laborales, viajes, nuevos vínculos y la necesidad de dejar atrás situaciones que ya no aportan.
Entre sus predicciones también anticipó qué podría ocurrir durante el mes y, en ese sentido, planteó para cada signo sus números mágicos, días de suerte y colores.
Horóscopo de octubre 2026: las predicciones para cada signo entre el 5 y 11 de octubre
Aries
Octubre será un mes de reinvención y estabilidad económica. Según Mhoni Vidente, llegarán cambios importantes, nuevos encuentros vinculados con los negocios y una buena racha que podría incluso llevar al signo a comprar un terreno o una nueva vivienda. También recomienda priorizarse y mantener la actividad física. Sus números mágicos serán el 13 y el 32, mientras que sus días de suerte serán el 1, 3, 7, 15, 21 y 28.
Tauro
Tendrá que avanzar con cautela, especialmente frente a posibles chismes en el ámbito laboral. La predicción apunta a la búsqueda de un negocio propio, al ahorro y a cambios destinados a mejorar su situación. También será un período de sanación y comunicación: Tauro deberá expresar lo que siente y podría conocer una verdad que lo ayude a liberarse. Sus números serán el 7 y el 18, y sus días de suerte, el 3, 5, 11, 17, 21 y 25.
Géminis
El mes estará atravesado por el crecimiento económico y la búsqueda de estabilidad. Mhoni Vidente anticipa más abundancia, la posibilidad de pagar deudas e invertir en uno mismo. La recomendación será abandonar los pensamientos negativos y animarse a tener planes más ambiciosos. Sus números mágicos serán el 1 y el 29, con días favorables el 1, 7, 11, 15, 21 y 26.
Cáncer
Con El Mundo como carta, el signo tendrá oportunidades de crecimiento y movimiento. Un viaje podría ayudar a renovar energías, mientras que la predicción también invita a dejar de esperar a alguien que no demuestra interés y enfocarse en uno mismo. Sus números serán el 13 y el 32, y sus días de suerte, el 1, 3, 11, 15, 22, 23 y 30.
Leo
Tendrá un mes marcado por la buena suerte y la posibilidad de que las cosas comiencen a fluir. Podría cambiar de trabajo o de vivienda, asumir un rol de liderazgo y mejorar su comunicación. En el plano sentimental, Mhoni Vidente anticipa la llegada de un amor e incluso una posible propuesta de matrimonio. También habrá viajes inesperados. Los números mágicos serán el 4 y el 17.
Virgo
Será uno de los signos llamados a brillar durante octubre. La predicción señala nuevas motivaciones, cambios positivos y oportunidades de crecimiento profesional. También podría aparecer un amor compatible. La clave estará en mantener el orden y dejar de insistir con personas que no quieren permanecer en su vida. Sus números mágicos serán el 3 y el 5.
Libra
Tendrá un mes de transformación positiva, con viajes, nuevos contactos y la posibilidad de conseguir un ascenso. Mhoni Vidente recomienda tomar decisiones, pensar más en uno mismo y dejar atrás los pensamientos negativos. También anticipa reuniones, celebraciones y la llegada del amor. Sus números mágicos serán el 34 y el 12.
Escorpio
Deberá pasar de las palabras a la acción. La predicción señala la llegada de dinero extra e incluso el cobro de una deuda, aunque recomienda invertir esos recursos en el propio bienestar. El éxito estará al alcance, pero habrá que evitar los dramas y prestar atención a los chismes del entorno. Sus números mágicos serán el 54 y el 11.
Sagitario
Mhoni Vidente anticipa un mes de éxito y triunfo. Las oportunidades podrían multiplicarse, aunque será importante cuidarse de posibles traiciones de amigos o parejas tóxicas. También habrá posibilidades de estabilizar las finanzas, comenzar a ahorrar y conocer personas que ayuden al crecimiento laboral. Sus números mágicos serán el 14 y el 24.
Capricornio
Tendrá un período marcado por la fuerza, la determinación y los viajes. Para quienes están en pareja, podría aparecer una propuesta de matrimonio. También se anticipan oportunidades laborales y dos viajes importantes, aunque la recomendación será evitar los gastos excesivos y tomarse tiempo para descansar. Sus números mágicos serán el 34 y el 22.
Acuario
Atravesará un mes favorable, especialmente en el terreno sentimental. Según la predicción, podría aparecer una persona ideal y también oportunidades para crecer personalmente. Será importante organizar mejor el tiempo, aprender algo nuevo e invertir en uno mismo. Mhoni Vidente también recomienda cuidarse de los chismes y no confiar demasiado en compañeros de trabajo. Sus números mágicos serán el 2 y el 15.
Piscis
Tendrá una etapa de abundancia y crecimiento. Sin embargo, deberá prestar atención a las personas tóxicas que lo rodean y liberarse de vínculos que ya no aportan. La predicción también anticipa viajes, nuevas oportunidades y la llegada de una verdad que permitirá cerrar una búsqueda pendiente. Estudiar algo relacionado con el futuro será otra de las recomendaciones para el signo. Sus números mágicos serán el 4 y el 8.