Día Internacional del VIH: el Gobierno reglamentó la ley de respuesta integral

Fue a través de un decreto publicado en el boletín oficial. La nueva ley establece un abordaje integral de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual y asistencia interdisciplinaria para los pacientes.

El Gobierno Nacional reglamentó la ley de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual. Fue a través del Decreto 805/2022 publicado este jueves en el Boletín Oficial. La nueva norma establece un abordaje integral de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual y asistencia interdisciplinaria para los pacientes.

Según la resolución publicada, la ley busca “garantiza la investigación, prevención integral y combinada, diagnóstico, tratamiento, cura, asistencia interdisciplinaria (social, legal, psicológica, médica y farmacológica) y la reducción de riesgos y daños del estigma, la discriminación y la criminalización hacia las personas con VIH, hepatitis virales, TBC e ITS".

Ley de respuesta integral al VIH by Gimeluz Figueroa on Scribd

También hace hincapié que la nueva reglamentación “comprenden los cuidados paliativos y la rehabilitación de estas patologías, incluyendo las asociadas, derivadas y concomitantes, así como los efectos adversos derivados de las mismas y/o de sus tratamientos”. Asimismo, establece el acceso universal y gratuito a los “medicamentos, vacunas, procedimientos y productos médicos y no médicos para la prevención, diagnóstico, tratamiento y cura del VIH, las hepatitis virales, otras ITS y la TBC, así como también la disponibilidad de formulaciones pediátricas para VIH, hepatitis virales, otras ITS, y la TBC”.

Por otro lado, la ley promueve nuevos centros de testeos “como estrategia para lograr efectuar mayor cantidad de diagnósticos” y la “disponibilidad de medicamentos en el lugar de residencia del paciente”. En esta línea, garantiza el “Acceso universal y gratuito a la salud. Los agentes del servicio público de salud, las obras sociales y entidades enmarcadas en las leyes 23.660 y 23.661″ por tal motivo “las empresas de medicina prepagas y todos aquellos agentes alcanzados por la ley 26.682, así como todas las instituciones que actualmente o en el futuro formen parte integrante del sistema de salud de la República Argentina, independientemente de la figura jurídica que posean”.

En este marco, el activista de Gep Hiv José Di Bello expresó la alegría por la reglamentación después de "ocho años que la venimos peleando y luchando" y haber presentado el proyecto en el Congreso cinco veces". Sostuvo que "con la Ley 27.675 , Ley de Respuesta Integral al VIH, Hepatitis, ITS y Tuberculosis, reglamentada, acabamos de ganar la semifinal y seguimos por la final: la Cura".

En tanto, criticó rechazó que se haya eliminado de la enumeración de las poblaciones a las personas de la diversidad y disidencias sexuales (trans, travestí, NB, gay y otros HsH) y los colectivos de personas en situación de prostitución y/o personas trabajadoras sexuales. Es inaceptable tal exclusión de nuestros colectivos. Va en contra de las posiciones que hemos liderado en Naciones Unidas en lo fundamental de visibilizar y nombrar las poblaciones claves", planteó. Remarcó que *seguirán luchando para visualizar" a todas las disidencias.

Nuevos derechos: