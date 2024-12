"Una familia": el deseo que muchos niños y niñas ponen en el arbolito de Navidad mientras esperan las convocatorias públicas para tener un hogar

Sara, Facundo, Luna, Iván, Ariel, Telmo, Liam, Carolina, Dalma, Ana y Nao. Estas chicas y chicos son algunos de los protagonistas de esta nota. Son parte de grupos de hermanos, niñas y niños más “grandes” o con alguna discapacidad que están en convocatorias públicas: un llamado abierto a toda la comunidad para ver si, finalmente, encuentran personas dispuestas a adoptarlos, luego de haber agotado la búsqueda de postulantes en la Red Federal de Registros. En muchos casos, la espera lleva años. Tal vez, como en las películas, esta vez Papá Noel sí cumpla sus deseos y llegue la gran sorpresa de saber que hay una familia para ellos.

Con estas convocatorias es posible golpearle la puerta a la sociedad, porque pueden presentarse todas las personas, tanto aquellas que ya estén inscriptas en algún registro del país como quienes se acercan por primera vez.

Pero antes hay una pregunta por resolver: ¿por qué no hay postulantes para estas infancias? Según los últimos datos, el 75% de las chicas y chicos que esperan una familia tiene entre 6 y 17 años, y más de un 10% presenta algún tipo de discapacidad o enfermedad permanente. Esta realidad no se corresponde con la disponibilidad adoptiva de la gran mayoría de los postulantes admitidos en los registros del país, de los cuales el 27% solo aceptaría niños de hasta 7 años; y un 17,6%, de hasta 8; mientras que menos del 1% de los legajos se encuentra disponible para mayores de 13. Según las estadísticas, apenas el 0,8% de los inscriptos recibiría a tres o más hermanos. De esta necesidad es que surgen las convocatorias públicas y abiertas.

Estos son algunos de los niños, niñas y adolescentes que esperan una familia en la Argentina. Sus nombres fueron cambiados para preservar su identidad. Cuantas más veces se compartan sus historias, más chances tienen de encontrar una familia.

Sara (13 años): “Quiero que me quieran”

Desde hace dos años, Sara espera ser adoptada. "Quiero que me quieran", le dijo al juez Pablo Raffo, del juzgado de Familia N° 2 de San Miguel-San Martín, que lleva su caso. Así de simple: alguien que la acompañe en su desarrollo, apoyándola a concretar cada uno de sus proyectos. El 1 de enero es su cumpleaños número 14 y seguro volverá a soplar las velitas con este mismo y profundo deseo.

Le gusta la música, sobre todo el reggaetón y la cumbia, y quiere ir a un recital de la cantante Nicki Nicole. Pero su vínculo con la música va más allá de escucharla, porque le encantan los instrumentos musicales. Su favorito es la guitarra.

También le gusta cocinar, caminar y jugar al fútbol. Participa de encuentros con sus amigas y amigos de la escuela, con quienes comparte lindos momentos.

“No me gusta que me maltraten, castiguen o griten", dice esta joven a la que le ha tocado transitar por momentos tristes en su vida.

Sara desea una familia que esté conformada por una mamá, o una mamá y un papá. Pidió específicamente que “no haya un papá solo”.

La convocatorio es tanto para postulantes a guarda con fines de adopción como para tutores o referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado de todo el país.

Para postularse, completar este formulario o enviar un mail al Juzgado de Familia N° 2 de San Miguel-San Martín, juzfam2-sm@jusbuenosaires.gov.ar o a regcentraladopcion@scba.gov.ar, poniendo como referencia Ref.31355.

Luna (11 años), Iván (9), Liam (8), Carolina (6), Ariel (4) y Telmo (11 meses): “No queremos separarnos”

Son dos niñas y cuatro niños que viven en un hogar de la provincia de Misiones y desean una familia que les dé amor, los contenga y les permita crecer juntos sin separarse.

Luna tiene 11 años, es la mayor y muy protectora de sus hermanos menores. Le gusta el color rojo, comer ensaladas, jugar al fútbol y cuando sea grande quiere ser entrenadora. La describen como muy simpática, y en la escuela es aplicada y respetuosa. Tiene un sentimiento muy fuerte de fraternidad y le gustaría “una familia conformada por papá y mamá”.

Le sigue Iván, de 9, a quien le gusta jugar al fútbol, comer helado e ir a la plaza. Lo describen como un chico muy inteligente, siempre dispuesto a superarse cada día. Sus colores preferidos son el rojo y el negro; su comida, el arroz con pollo, su animal favorito es el caballo y el superhéroe que más le gusta es Spiderman. Dice que le encantaría ir a practicar fútbol cuando esté con su nueva familia.

Liam, de 8 años, es muy alegre y lo expresa constantemente a través de risas y movimientos corporales. "Es un niño curioso, divertido y simpático”, comparten quienes conviven a diario con él. En la escuela es un buen alumno y este año destacan que mejoró mucho en su lectura. También le gusta jugar al fútbol.

Carolina, de 6 años, es muy alegre, como lo demuestran sus carcajadas y abrazos. Es curiosa, divertida y simpática, y también “aplicada y muy respetuosa”, según cuentan sus docentes. Además, se ocupa de cuidar a su hermano menor. Le gusta la pizza, las papas fritas y la torta. Su animal preferido es el conejo, sus colores favoritos son el rojo y el rosa. Cuando sea grande quiere ser maestra, le gusta mucho mirar libros y patinar. Dice que quiere “una mamá y un papá que le den amor y la alimenten bien".

A Ariel, de 4 años, le dicen “Tití”. Es sociable, muy simpático y tranquilo. Se integró al jardín sin dificultad y participa con sus pares de las diferentes propuestas. "Es un niño afectuoso, su comida favorita es la pizza, su animal preferido es la vaca; y sus colores, el marrón y amarillo. Cuando sea grande quiere ser policía. Es responsable, entusiasta y buen compañero. Le gustaría pintar, jugar y salir a pasear con la familia que lo adopte".

El más pequeño es Telmo, de 11 meses. Actualmente, está con una familia de acogimiento y crece muy bien.

Desde el Registro Único de Aspirantes a la Adopción Misiones (RUAAM) destacan que las familias interesadas deberán contar con apertura, paciencia, flexibilidad de tiempo y recursos para acompañas a estos seis niños. Se necesitan adultos comprometidos a sostener sus tratamientos psicopedagógico y psicológico actuales y apoyos terapéuticos.

Para postularse, desde cualquier lugar del país, comunicarse al RUAAM al (0376) 4408693, de lunes a viernes, de 7 a 12, o escribir a adopcion@jusmisiones.gov.ar y ruaam@jusmisiones.gov.ar.

Dalma (12 años), Ana (11), Manuel (8) y Benicio (4): “Nuestro deseo es estar juntos”

Este grupo de hermanitos pidió una sola cosa: quieren estar los cuatro juntos. Ese es su único el deseo. Viven en un hogar de Banfield y tienen un vínculo fraternal muy hermoso: son muy protectores entre sí, comparten espacios de juego y las niñas más grandes están siempre pendientes de los dos varones más chicos.

Dalma acaba de cumplir 13 años, le encanta el fútbol, juega muy bien y le gustaría entrenar en un club. También disfruta de dibujar y mucho de la lectura. Su hermana Ana, de 11 años, le sigue el camino: le pide libros prestados, que se los muestre y se los lea. También le gusta la danza, el canto, la gimnasia artística, y todas esas cosas “bien femeninas”. Aunque son diferentes, las dos son muy compinches.

Manuel es un niño risueño y amoroso. Concurre a una escuela especial, donde tiene muchos amigos. Ha avanzado muchísimo y no tiene dificultades en el habla. Le gusta jugar al fútbol, a la mancha y a la escondida, y también se muestra muy interesado en la tecnología.

El más chiquito, Benicio, de 4, es muy pícaro, tiene mucho vínculo con pares y con adultos, y se sabe todas las canciones de la Granja de Zenón. Le encanta ir a correr y jugar a la plaza.

La convocatoria es tanto para postulantes a guarda con fines de adopción, como para tutores o referentes afectivos y/o figuras análogas de cuidado de todo el país.

Para postularse, completar este formulario o enviar un mail al Juzgado de Familia N° 11 de Lomas de Zamora, juzfam11-lz@jusbuenosaires.gov.ar o a regcentraladopcion@scba.gov.ar, poniendo como referencia Ref. 16065.

Facundo (12 años): “Quiero tener una pieza”

Desde hace seis años, Facundo vive en un dispositivo institucional de la provincia de Corrientes y no pierde las esperanzas de tener una familia con “una casa” y “una pieza” para él. Es muy entusiasta y alegre. Tiene un retraso madurativo leve, por lo que asiste a una escuela especial. “Es un niño sumamente afectuoso a pesar de todas sus vulnerabilidades y su máxima potencialidad es su capacidad de brindar amor”, describe el juez Edgardo Frutos, a cargo del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N°5, de Corrientes, que lleva su caso desde hace dos años.

A Facundo le gusta jugar, cantar, mirar dibujos animados y hacer carpintería. Desde el juzgado hicieron un video para tratar que más personas lo conozcan y puedan verlo en una dinámica de un taller, realizando manualidades. Además de la carpintería, le gusta mucho la música, y en los últimos dos años tuvo un avance significativo gracias a la llegada de un nuevo profesor a la institución. Por eso, el juez Frutos destaca la importancia de entender que “el cuadro clínico de Facundo depende exclusivamente del entorno familiar y educativo, y de la dedicación y contención que se le dé. Tiene muchísimas herramientas para poder desarrollarse”.

El magistrado alienta a que las personas que se sientan interesadas llamen, consulten, averigüen más sobre Facundo: “Que se contacten para que podamos contarles más. Si un ‘profe’ que puso su mirada sobre él logró potenciar sus habilidades, imagínense en un entorno familiar”, explica el juez.

“Hay una cosa que nos preocupa: es la indiferencia. Esta es la tercera vez que lanzamos su convocatoria pública abierta y nacional, y en las anteriores solo se inscribió una familia, que no era la que él necesitaba. Esperamos que esta vez pueda darse. Facundo sabe que tiene un juez que se ocupa, que lo visita y que estamos haciendo todo para encontrar una familia”, concluye Frutos.

Para postularse para guarda con fines adoptivos o como referentes afectivos o tutores para Facundo, mandar un WhatsApp al 379-5150983 del Juzgado de Familia, Niñez Y Adolescencia N° 5 o a los mails juzgadofnya5corrientescapital@gmail.com y registroadopcion@juscorrientes.gov.ar.

M.J (11 años) y E. (12): “Juntos en una nueva familia”

“Me gusta dormir, comer, estudiar, escribir, salir de fiesta, ir al shopping, el maquillaje, la ropa de moda. No me gusta bañarme, que me levanten temprano, el queso, ni mucho las verduras pero las como igual. Mi color favorito es el violeta y el azul”. Estas son algunas de las cosas que escribió en una carta MJ, una niña de 11 años que, con su hermano E., de 12, esperan una familia que los adopte juntos. Es que desde que llegaron en 2018 a un hogar de la capital de la provincia de Neuquén, su unión y complicidad los ayudó a salir adelante.

E. también hizo una carta. Escribió que le gustan los videojuegos, el fútbol, ver animé, el color azul y comer pizza. Está siempre atento a los canales de YouTube que muestran lanzamientos de tecnología y al mundo gamer.

Son hermanos con un vínculo muy fuerte: cada uno ha sido el sostén del otro en los momentos más complejos, por eso necesitan ir juntos al mismo grupo familiar. Cuando a E. le preguntan algo, primero dice: “Lo voy a hablar con mi hermana” o “Si ella quiere, lo voy a pensar”. Su hermana, M.J, hace lo mismo.

A ambos les encantan las mascotas. Tienen una perrita en el hogar, a la que cuidan mucho y, de ser posible, les gustaría que la adoptaran junto a ellos.

También a los dos les gusta la música. M.J sueña con ir a recitales de María Becerra y Niki Nicole. También le gustan Duki, Milo J y Trueno, igual que a su hermano. Ella es más soñadora, se imagina en la gran ciudad. Él, en cambio, se ve paseando por la cordillera. Eso sí: siempre juntos.

El equipo de especialistas que los acompaña cuenta que ambos tienen muchos deseos de ser parte de una familia, que estaban muy expectantes de la declaración de adoptabilidad y muy entusiasmados cuando finalmente se dio.

Tienen un desarrollo acorde a su edad y no muestran problemas en la escolarización ni en las relaciones interpersonales. Son muy sociables, cálidos y les interesa compartir.

La directora del Registro Único de Adopción (RUA) de Nequén, Gisela Maxuell, explica que se decidieron hacer por primera vez una convocatoria pública abierta y nacional porque no han podido resolver la situación con familias de la provincia. “Hay muy pocas personas dispuestas a recibir niños de hasta 8 años”, se lamenta la funcionaria. Maxuell señala que es un desafío, porque son niños que están decididos a empezar una nueva vida en otro lugar o provincia y que prestaron su conformidad para eso. Y como no especificaron el tipo de familia, “solo necesitan una persona que los quiera, cuide y mire”.

Para postularse, comunicarse con el RUA de Neuquén por mail a ruanqn@jusneuquen.gov.ar o http://rua.jusneuquen.gov.ar/ o por teléfono al (0299) 569-1110.

Nao (12 años): “Quiero crecer y vivir en un familia”

Nao tiene 12 años y vive en un hogar en el Chaco. Hace un tiempito le escribió una carta al juez que lleva su caso expresando sus ganas de crecer y vivir en una familia. Le aclaró que le gustaría que sea una mamá o una pareja de mamá y papá, pero sin hijos. También quiere seguir en contacto con su hermano mayor y su hermana menor.

Esta adolescente terminó primer año del nivel secundario. Para ella, la escuela es “un espacio motivador y de disfrute”. Le encanta escuchar música, pintar, bailar, hacer gimnasia y la recreación al aire libre.

Atravesó graves descuidos en su infancia, por eso necesita una familia que la contenga, proteja y ayude en su desarrollo psicoemocional. Un entorno que la acompañe en las actividades de su vida diaria y, especialmente, en el aprendizaje de nuevas formas de convivencia y de cuidado amoroso.

Tiene muchas ganas de que esto finalmente suceda. Por eso, el Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 1 de la Segunda Circunscripción Judicial de Chaco convoca a personas de todo el país dispuestas a adoptarla para brindarle amor y contención.

Para postularse, ingresar al formulario o comunicarse con juzgado al teléfono 0364-4429050 o mail a juzfamilia1.sp@justiciachaco.gov.ar; o con el Registro Centralizado de Adoptantes al 0362-4453870/73 int. 166/167, de 8 a 12, o por mail a registroadoptantes@justiciachaco.gov.ar. Referencia: expediente N°:2197/23.

Luna (13 años) y Ana (6): “Una familia que nos dé amor”

Luna y Ana son dos hermanitas santiagueñas que comparten un profundo vínculo fraterno y buscan una familia que les ofrezca el amor y la estabilidad que necesitan para seguir creciendo y desarrollándose juntas. El llamado del Registro Único de Adopción de Santiago del Estero es solo para personas que residan en esa provincia.

A Luna, de 13 años, la describen como inteligente y empática. Tiene una gran habilidad para el patinaje y el dibujo, y destacan su delicadeza y capacidad para cuidar a los demás. Ana, de 6, es activa, cariñosa y alegre. Le encanta jugar y pintar. Actualmente, está trabajando en el desarrollo de sus habilidades de lenguaje, atención y concentración, siempre mostrando una actitud optimista.

Necesitan una familia que les brinde mucho amor, las ayude a mejorar su bienestar emocional y físico, que las acompañe y les permita tener el futuro que merecen.

Para postularse, se puede completar el formulario. O comunicarte con el Registro Único de Adopción a los teléfonos: 0385-4507634 / 0385-6183005.

MÁS INFORMACIÓN

La Red Argentina por la Adopción tiene en su web, https://redargentinaporlaadopcion.com.ar, información sobre cómo adoptar, los sitios de las provincias con convocatorias públicas abiertas en todo el país y además armaron un mapa interactivo para encontrar el registro de postulantes que corresponde a cada domicilio.