“La mayoría de nosotros crecimos con la PlayStation 2”, confesó Delfina Driollet, a la vez que develó cuál fue la inspiración del nuevo videojuego argentino que se volvió tendencia. Ella, game designer, Jerónimo Calandro, programador y Kevin Weiss, artista 3D, crearon juntos Fábulas Porteñas, un juego de suspenso y terror.

Este nuevo videojuego se sitúa en la línea H del subte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Una persona se queda varada en una estación que las leyendas urbanas aseguran que existe: la misteriosa “Pirámides”. “Al que se le ocurrió la idea fue a Kevin, un amigo de él trabaja en los subtes y le pasa fotos y videos de situaciones raras. Nos mandó uno de un vagón al que se le abría sola la puerta del conductor”, relató Delfina en diálogo con El Destape.

Las luces parpadean y la oscuridad consume gran parte de la pantalla. Desde lejos, un ente maligno persigue y atemoriza a cada jugador mientras buscan cómo salir de esa estación desconocida. Algunas puertas se abren, otras necesitan una contraseña o tarjeta de acceso y hay una gran dificultad para encontrar la información necesaria para irse y volver a ver la luz del sol. Sin señal en el celular y sin saldo en la sube, escapar se hace cada vez más difícil.

“Tomo muchísimo el subte–contó Delfina y, sobre el miedo a quedarse varada, agregó– Lo peor que te puede pasar cuando estás volviendo del trabajo y estás cansada es escuchar “metrovías informa”, ese es el verdadero terror”. Por su parte, Jerónimo confesó que nunca viajó en subte. Se conocieron en la carrera de Programación de Videojuegos en la Escuela Da Vinci y, en honor a uno de sus primeros trabajos prácticos juntos, acabaron nombrándose Hypnos Team.

La ambientación del juego es uno de los aspectos más destacados: se pueden ver publicidades de CABA, como el horario para sacar la basura o la promoción de la noche de los museos, los diseños de los carteles de los subtes y hasta las baldosas iguales a las estaciones de la línea H. Este aspecto se acompaña de gráficos retro como los de la Playstation 2: “Nos inspiramos mucho en juegos viejos de terror como Silent Hill y Resident Evil”, detalló la game designer, encargada del diseño y destacó: “Le tenemos mucho cariño a ese tipo de videojuegos”.

“A los 3 o 4 años mis papás me regalaron la Playstation 2 y desde ahí no paré de jugar, siempre fui bastante vicio con mi hermano”, recordó Jerónimo. La antigua videoconsola es el lazo que los unió a los tres integrantes de Hypnos Team y que marcó el desarrollo del nuevo videojuego “Fábulas Porteñas”. “Yo tuve la Playstation 2 recién a los ocho años, cuando ya estaba en sus últimos momentos”, contó Delfina y agregó que si bien no pudo comprarse los nuevos modelos, siempre miraba a otros jugar desde Youtube: “Fue pasión desde lejos. Recién ahora tengo una buena computadora con la que puedo jugar juegos y me estoy viciando más”, se sinceró.

El juego tiene una identidad que lo distingue de los clásicos: mientras todos suelen ser realistas, en Hypnos Team buscaron “crear un arte diferente, más retro y parecido a la Playstation 2”, sostuvo Jerónimo. “A los argentinos les gustan mucho los videojuegos de terror y este era un género que nos gustaba a los tres”, continuó el programador y develó que siempre que hacen un nuevo proyecto, desarrollan algo que ellos mismos jugarían.

El desarrollo de los videojuegos en Argentina

La escena en Argentina plantea una “fuerte demanda de videojuegos y de verse representado”, aseveró Delfina y declaró: “Siempre que sale algo de Argentina es como que a todos nos encanta”. La game designer confirmó que es un mercado muy grande y que está creciendo exponencialmente: “Somos un montón de gente”. Por su parte, Jerónimo contó que el evento que nuclea año a año a los especialistas del área, la Exposición de Videojuegos Argentina (EVA), creció y ya “les queda chico el lugar”. Jerónimo aseguró que los inversores ahora destinan más recursos en videojuegos y que también “hay muchos juegos indie–de grupos independientes– que son nuevos y son muy buenos”.

Hypnos Team confirmó a El Destape que quedaron seleccionados entre 200 proyectos de toda América para exponer su demo en la EVA 2024, organizada por la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina (ADVA). Los días 25 y 26 de octubre estarán presentes en el evento que será en el Centro Cultural Kirchner y tiene ingreso libre y gratuito.

Jerónimo contó que, desde el desconocimiento, las personas creían que la carrera de programación de videojuegos no tenía mucha salida laboral. “Ahora está mucho más normalizado, pero cuando nosotros empezamos, años atrás, era muy nuevo. Si decías que ibas a estudiar esto la gente se quedaba medio extrañada, no entendía o te preguntaba”, relató Delfina. Sobre la carrera, detalló que les enseñan todos los apartados necesarios para crear un juego, como la programación, el arte, la animación, el modelado, el guión, la programación de inteligencia artificial y más. Sin embargo, afirmó que hay muchas otras cosas nuevas que descubrieron durante el proceso, como el marketing y la administración. “Estamos así, aprendiendo y haciendo lo que podemos”, concluyó la game designer.

La inspiración de la Playstation 2 desde chicos, los gráficos retro y captar la esencia de Argentina los llevó a hacerse virales en redes sociales, donde los usuarios se vieron identificados por el miedo a quedarse varados en el subte, por la pasión por los videojuegos de terror y por el interés en los mitos de la ciudad. “Cuando apenas salió la demo no hubo tanta repercusión”, contó Delfina y aclaró que se hizo más conocido en redes recién uno o dos meses después. “Esto nos motivó a seguir desarrollándolo, ya que todo es a pulmón, lo hacemos en nuestros tiempos libres”, enfatizó Jerónimo y adelantó que tienen pensado trabajar en nuevos capítulos con más fábulas porteñas.